Депутаты хотят усилить борьбу с искажениями исторической правды

Сама превентивная деятельность проводится, в частности, на основе выявления, оценки и прогнозирования криминогенных факторов социального характера, а также устранения причин и условий, способствующих «антиобщественному поведению». Согласно ст. 17, профилактика по противодействию искажению исторической правды и пресечению уклонений от обязанностей по защите Отечества может вестись в формате правового просвещения, профилактической беседы, профилактического учета или надзора. Также возможно, например, объявление официального предостережения о недопустимости тех или иных действий.