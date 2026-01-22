Депутаты хотят усилить борьбу с искажениями исторической правды

Депутаты хотят усилить борьбу с искажениями исторической правдыТак власти намерены более активно просвещать граждан и вести разъяснительные беседы
Депутаты-единороссы совместно с сенаторами 21 января внесли в Госдуму законопроект, усиливающий профилактические меры по противодействию искажению исторической правды и пресечению уклонений от обязанностей по защите Отечества. Соответствующие дополнения предлагается внести в ч. 1 ст. 6 закона «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации».
В числе авторов законопроекта – главы думских комитетов по обороне Андрей Картаполов и по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, а также их заместители Анатолий Выборный и Эрнест Валеев (все – из «Единой России») и др. От сенаторов – глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Владимир Булавин, а также член комитета Дмитрий Перминов.
Предложенная парламентариями новелла «позволит повысить эффективность мер по обеспечению безопасности, защите национальных интересов и традиционных духовно-нравственных ценностей, в том числе поможет пресекать деструктивную пропаганду, направленную на уклонение от защиты Отечества», написал в своем Telegram-канале Пискарев. По его словам, спецслужбы недружественных стран «не прекращают подрывную работу по фальсификации истории России и манипулируют общественным сознанием, провоцируя противоправное поведение». Формирование у молодежи критического мышления и устойчивости к фейкам поможет укрепить их гражданскую ответственность, уверен депутат.
В тексте пояснительной записки говорится, что «в условиях сохраняющейся геополитической напряженности» одним из важнейших направлений государственной политики является обеспечение безопасности страны и организация обороны государства, «что невозможно достичь без осознания каждым гражданином необходимости безусловного выполнения обязанности по защите Отечества».
А деятельность иноагентов и радикально настроенных граждан, манипулирующих, по мнению авторов законопроекта, общественным сознанием посредством искажения исторических фактов (о российской государственности, военных победах, подвиге народа, его общности, вкладе в поддержание международного мира и безопасности), создает условия для формирования у россиян ложных представлений о государстве. Это, как отмечается в пояснительной записке, нередко способствует совершению ими «определенных» правонарушений.
Профилактика же таких отклонений будет способствовать защите национальных интересов, в числе которых оборона страны, государственная, общественная, информационная безопасность, традиционные российские духовно-нравственные ценности и историческая память, говорится там же.
Под профилактикой правонарушений, согласно ст. 2 профильного закона, понимается совокупность мер социального, правового, организационного и информационного характера, направленная на выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению правонарушений. Среди основных направлений профилактики (ст. 6) значатся, в частности, противодействие терроризму и экстремизму, предупреждение безнадзорности, противодействие незаконной миграции, коррупции, незаконному обороту наркотиков.
Сама превентивная деятельность проводится, в частности, на основе выявления, оценки и прогнозирования криминогенных факторов социального характера, а также устранения причин и условий, способствующих «антиобщественному поведению». Согласно ст. 17, профилактика по противодействию искажению исторической правды и пресечению уклонений от обязанностей по защите Отечества может вестись в формате правового просвещения, профилактической беседы, профилактического учета или надзора. Также возможно, например, объявление официального предостережения о недопустимости тех или иных действий.
Сейчас за искажение отдельных исторических фактов предусмотрена юридическая ответственность вплоть до уголовной (например, ст. 354.1 УК РФ – «реабилитация нацизма»), обратил внимание юрист Гарегин Митин. «Но в целом профилактика любого искажения исторической действительности необходима как защита от внешнего влияния и местечкового, бытового экстремизма, растущего на почве невежества», – сказал он «Ведомостям». При этом вопрос эффективности профилактики заключается в порядке исполнения законодательных норм и исполнительской дисциплины, подчеркнул Митин.
Инициатива депутатов – это продолжение серии патриотических законопроектов, связанных с пресечением деятельности иностранных организаций, которые занимаются «подрывной» работой, говорит политолог Александр Немцев. В этом контексте важно найти грань между откровенным популизмом и враждебной позицией государству и поиском исторической истины, рассуждает он.