В ОП предложили сделать платной пересдачу экзамена на водительские права

В ОП предложили сделать платной пересдачу экзамена на водительские праваПредполагается, что это дисциплинирует кандидатов в водители, а государство получит дополнительный доход
Обязательную уплату госпошлины необходимо ввести за пересдачу экзаменов на получение водительского удостоверения. С таким предложением выступил член комиссии Общественной палаты (ОП) по безопасности и взаимодействию с ОНК, зампредседателя Всероссийского общества автомобилистов Владимир Коробчак. По его мнению, эта мера решит другие комплексные проблемы, которые возникли из-за введенного в апреле 2024 г. правила. Согласно ему, после трех неудачных попыток сдать экзамен на права можно только через полгода. Об этом он заявил во время дискуссии, посвященной совершенствованию подготовки водителей и допуска их к участию в дорожном движении.
Отсрочка между пересдачами длительностью в полгода «серьезно влияет на подготовку водителей для армии, для нужд спецоперации», отметил Коробчак. Кроме этого, наблюдается нехватка водителей категории С, D, E для нужд экономики. «Какая разница, сколько он будет сдавать? Давайте предложим от ОП и экспертного сообщества такую идею, что пусть платится госпошлина не только за выдачу водительского удостоверения, а за сдачу каждого экзамена», – сказал Коробчак. По его мнению, это заставит кандидатов в водители готовиться более качественно, а государство получит дополнительный доход.
Он отметил также несогласованную работу ведомств в направлении подготовки водителей, так как МВД и Минпросвещения России предлагают противоречащие друг другу правки. «Мы как лебедь, рак и щука. У нас нет единой системы, которая бы объединяла подготовку водителей и экзамен», – подытожил Коробчак. Рекомендации в окончательном варианте после голосования ОП планируется направить в МВД.
Он также затронул проблемы, связанные с Госавтоинспекцией. На примере Краснодарского края Коробчак рассказал о проблеме дефицита сотрудников, принимающих экзамены в сельской местности: «Нам эту проблему надо решать, потому что очереди на сдачу квалификационных экзаменов только увеличиваются».
Статистика, которая бы подтверждала, что введенная в 2024 г. отсрочка на повторную сдачу ухудшила подготовку водителей или привела к росту ДТП, отсутствует, сказала Екатерина Соловьева, автоюрист, эксперт направления «Народный фронт. Аналитика». Директор московской автошколы «Колесо» Дмитрий Болотников говорит, что в его организации большинство кандидатов в водители сдают экзамен со второй или третьей попытки. По его мнению, полугодовая отсрочка на повторную сдачу экзамена подготовку водителей не ухудшила.
Полугодовая отсрочка для пересдачи экзамена – это слишком большой срок, считает создатель общественного проекта «Подслушано у ДПС», капитан полиции в отставке Валентин Ильинов.
«Из-за длительного ожидания будущим водителям приходится брать больше дополнительных занятий перед следующим экзаменом, чтобы вспомнить и восстановить навыки», – говорит Болотников. Человек, который идет на экзамен в третий раз и не сдает его, фактически должен начинать обучение заново, добавляет член общественного совета при МВД Игорь Моржаретто.
Возможно, стоит ввести небольшую пошлину за пересдачу, но нет уверенности, что это поможет улучшить результаты сдающих экзамен, считает Моржаретто. Не ясно, связаны ли пересдачи с низким качеством подготовки кандидатов, ужесточением требований или же с игнорированием психологического состояния экзаменуемых, говорит он. Экзамен – это стресс и многие забывают учесть, что нервозность может помешать людям показать свои реальные навыки, хотя в Европе уже давно принимают во внимание психологический аспект, отметил Моржаретто.
«Ведомости» направили запрос в МВД и Минпросвещения с просьбой оценить выдвинутое предложение и предоставить актуальную статистику по сдающим экзамен с первого раза.