В ОП предложили сделать платной пересдачу экзамена на водительские права

Обязательную уплату госпошлины необходимо ввести за пересдачу экзаменов на получение водительского удостоверения. С таким предложением выступил член комиссии Общественной палаты (ОП) по безопасности и взаимодействию с ОНК, зампредседателя Всероссийского общества автомобилистов Владимир Коробчак. По его мнению, эта мера решит другие комплексные проблемы, которые возникли из-за введенного в апреле 2024 г. правила. Согласно ему, после трех неудачных попыток сдать экзамен на права можно только через полгода. Об этом он заявил во время дискуссии, посвященной совершенствованию подготовки водителей и допуска их к участию в дорожном движении.