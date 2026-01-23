Что известно про похищение подростка в Красноярске

Следствие установило, что вечером того же дня подросток ушел из дома с неизвестным лицом. Позже отцу написали, что ребенка похитили, и потребовали выкуп в размере $350 000 (26,6 млн руб.). Кроме того, он заявил, что из домашнего сейфа пропали 3 млн руб.