Что известно про похищение подростка в Красноярске

Что известно про похищение подростка в КрасноярскеБастрыкин потребовал доклад о расследовании уголовного дела
Вечером 22 января в следственные органы Красноярска обратился мужчина с заявлением об исчезновении и возможном похищении его 14-летнего сына.
Следствие установило, что вечером того же дня подросток ушел из дома с неизвестным лицом. Позже отцу написали, что ребенка похитили, и потребовали выкуп в размере $350 000 (26,6 млн руб.). Кроме того, он заявил, что из домашнего сейфа пропали 3 млн руб.
Прокуратура Красноярского края опубликовала переписку. Похитители отправили отцу мальчика видеосообщение.
«Папа, я вижу, что ты очень переживаешь. Я хочу домой, сделай все, пожалуйста», – говорит он на записанном «кружке».
Отец пропавшего подростка предположил, что видео могли подделать с помощью искусственного интеллекта. Мужчина попросил, чтобы сын позвонил ему. Он хотел удостовериться, что ребенок нормально себя чувствует. Похитители отказали, объяснив, что мальчик может выкрикнуть что-то лишнее или сам отец может спросить «неподобающее».
Позже в краевой прокуратуре агентству «РИА Новости» сообщили, что правоохранители установили личность женщины-таксиста, которая везла подростка. С ним была неизвестная девушка. Куда именно направился автомобиль, следствие устанавливает.
КСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии возбудил уголовное дело по факту похищения несовершеннолетнего (п. «а», «д», «з» ч. 2 ст. 126 УК РФ). Председатель СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад по делу о похищении и ходе расследования.
В настоящее время органы устанавливают местонахождение мальчика. Прокуратура также сообщила, что организована проверка образовательного учреждения на предмет проводимой со школьниками профилактической работы по предупреждению интернет-мошенничеств.
СК также дал ориентировку похищенного: рост мальчика примерно 170 см, телосложение худощавое, волосы темно русые кудрявые, глаза карие. В день похищения он был одет в куртку болотного цвета и светло-синие джинсы. На подростке были черные ботинки.
В сообщении также указан номер телефона, по которому следователи просят граждан поделиться возможной информацией: 8 (391) 227–06–45.