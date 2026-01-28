Работающим с БПЛА сотрудникам МВД и Росгвардии могут увеличить зарплату на 30%Этого недостаточно, нужно увеличивать ее всем силовикам, чтобы избежать оттока кадров, говорят эксперты
Сотрудникам МВД и Росгвардии, проходящим службу в подразделениях и организациях, работа которых связана с применением и эксплуатацией беспилотных воздушных судов, установят надбавку к должностному окладу в размере 30%. С таким предложением выступило Министерство внутренних дел, разработанный им правительственный проект постановления опубликован на портале проектов нормативно-правовых актов, обнаружили «Ведомости». В случае принятия его сила будет распространяться на правоотношения, возникшие с 1 января 2026 г.
В МВД предлагают дополнить перечень особых условий службы сотрудников органов внутренних дел, проходящих службу в войсках национальной гвардии и имеющих специальные звания полиции, новой категорией – работой с БПЛА. Сейчас этот список состоит из 23 позиций.
Максимальная надбавка к окладу до 100% предусмотрена, например, за службу на должностях летного состава в авиационных подразделениях, в отрядах быстрого реагирования, в подразделениях МВД и Росгвардии на Байконуре и на объектах хранения химического оружия. За службу в подразделениях по делам несовершеннолетних и по вопросам миграции предусмотрена надбавка до 40%. Минимальное повышение – на 20% – предполагается за службу, связанную с сопровождением пассажирских поездов, с практическим применением иностранных языков, с охраной и со службой в дежурных частях органов внутренних дел.
В пояснительной записке уточняется, что проект подготовлен в инициативном порядке для установления дополнительных социальных гарантий сотрудникам органов внутренних дел, работающих с дронами. «Реализация проекта постановления позволит обеспечить стимулирование сотрудников органов внутренних дел России, сохранить существующие и привлечь новые профессиональные кадры в сфере беспилотных воздушных судов», – убеждены авторы законопроекта.
Люди, готовые служить и работать в сфере, связанной с применением БПЛА, сейчас нужны как в вооруженных силах, так и в гражданской сфере, причем и государству, и частникам, говорит военный адвокат Юрий Лямин. На фронте широкое применение БПЛА изначально создало большой спрос на специалистов, но сейчас он еще вырос, поскольку в 2025 г. были сформированы войска беспилотных систем и Минобороны начало активный набор контрактников для комплектования новых подразделений.
Расширение полномочий
«Но и в гражданской сфере потребность в таких специалистах постепенно растет во множестве отраслей – от охраны лесов и сельского хозяйства до нефтегазовой отрасли, где БПЛА используются в мониторинге инфраструктуры», – заключил Лямин.
Средняя зарплата сотрудников силовых структур по стране равняется 60 000 руб., сказал «Ведомостям» председатель московского профсоюза МВД и Росгвардии Михаил Пашкин. Таким образом, прибавка может составить 20 000 руб. Но проблема здесь в другом: необходимо увеличивать зарплату всем сотрудникам силовых структур, потому что сейчас практически везде наблюдается некомплект составов, указал он. Поэтому вряд ли министерству удастся привлечь новых сотрудников с соответствующими профессиональными компетенциями или удержать старые кадры за столь небольшую сумму, подчеркнул Пашкин.
С ним соглашается член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте Кирилл Кабанов: сотрудникам МВД и Росгвардии нужно полноценное повышение зарплаты. Это необходимо для того, чтобы привлекать квалифицированные кадры, это вопрос национальной безопасности, подчеркнул он. Инициатива же МВД направлена на то, чтобы «сделать хотя бы минимально зарплату привлекательной для тех, кто занимается достаточно востребованной профессией, связанной с БПЛА».
Сейчас сотрудники Росгвардии уже принимают активное участие в спецоперации и подготовке кадров для работы с дронами, продолжает Кабанов. Так, в январе 2024 г. Федеральная служба войск национальной гвардии открыла курс подготовки операторов БПЛА на базе дивизии имени Дзержинского. Программа специального курса включает в себя теоретическую часть, обучение на симуляторах, обслуживание беспилотников. Для МВД же работа с БПЛА – это новое направление, которое сейчас развивается, добавил Кабанов.