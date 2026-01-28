Работающим с БПЛА сотрудникам МВД и Росгвардии могут увеличить зарплату на 30%

Расширение полномочий

В августе 2023 г. президент подписал закон, которым были расширены возможности силовых спецслужб по уничтожению беспилотников. Если раньше они могли уничтожать БПЛА в воздухе, то теперь норма расширена на любые беспилотные аппараты, в том числе наземные и водные, и сбивать их могут, соответственно, не только в воздухе, но и на земле, и на воде. Такие возможности появятся у Росгвардии, МВД, ФСБ, ФСО, СВР, ФСИН и ГУСП. Согласно статистике Росгвардии, приведенной в пояснительной записке, при охране Запорожской и Курской АЭС каждые сутки фиксируется и подавляется от пяти до девяти сигналов дистанционного управления БПЛА. С начала спецоперации на территории, где она проходит, подразделения Росгвардии обнаружили 2585 БПЛА и 1339 мест их запуска. По данным ФСИН, в 2022 г. была зафиксирована 81 попытка полетов БПЛА над территорией учреждений УИС, а по данным ФСО, за 2021 г. пресечено 208 полетов БПЛА над охраняемыми органами госохраны объектами.