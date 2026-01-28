За Ространснадзором закрепят контроль данных о дорогах общего пользования

За Ространснадзором закрепят контроль данных о дорогах общего пользованияОперативность их передачи позволит точно устанавливать сроки ремонта дорог и необходимый бюджет
Ространснадзор будет контролировать полноту и достоверность информации об автомобильных дорогах общего пользования, которую их владельцы вносят в Федеральную государственную информационную систему контроля за формированием и использованием средств дорожных фондов (ФГИС СКДФ). Соответствующий проект постановления опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, стадия общественного обсуждения завершится 9 февраля.
Автором инициативы стало Министерство транспорта. Изменения планируют внести в положение о государственном надзоре на автомобильном, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве.
Сейчас владельцы автодорог общего пользования и так обязаны размещать в СКДФ достоверную информацию, которая используется при проектировании, ремонте и содержании таких дорог. Если информация размещена с нарушениями порядка, несвоевременно, неполно или недостоверно, то владельцу дороги федерального значения грозит штраф по ст. 13.19.5 КоАП. Для гражданина предусмотрен штраф от 3000 до 5000 руб., должностного лица – от 20 000 до 30 000 руб., а юридического лица – от 50 000 до 150 000 руб. Для владельца дороги регионального или межмуниципального значения в аналогичных категориях предусмотрены штрафы в размере от 2000 до 3000 руб., от 10 000 до 15 000 руб. и от 25 000 до 50 000 руб. соответственно.
Что такое система контроля за формированием и использованием средств дорожных фондов
При этом существует правовой пробел, о котором говорится в пояснительной записке к проекту постановления. Так, обязательное требование для владельцев автодорог и ответственность за его нарушение есть, но внесение полной и достоверной информации не закреплено как объект надзора Ространснадзора. Это создает правовую неопределенность, сказано в пояснительной записке.
Предлагаемые изменения помогут более целесообразно тратить деньги на поддержание дорог в хорошем состоянии, говорит эксперт направления «Народный фронт. Аналитика», член общественного совета при министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Сергей Храпач. Ространснадзор может проводить инструментальное обследование дорог, осмотр, экспертизу, в том числе привлекая собственные техсредства и специалистов, пояснил он. Своевременное и полное внесение информации владельцами дорог поможет быстро и точно устанавливать сроки ремонта, улучшать обслуживание при изменении состояния дорог и на основе этих данных определять, какой бюджет необходим на ремонт и обслуживание, подытожил Храпач.
Кому принадлежат дороги в РФ
Автоюрист Лев Воропаев связывает разработку проекта с новым законопроектом о снижении аварийности через электронные карточки ДТП. Инициатива предполагает, что сотрудники Госавтоинспекции будут обязаны вносить в базу МВД сведения о каждом ДТП и его обстоятельствах, после чего эти данные автоматически будут отображаться в СКДФ. Законопроект 21 января внесла в Госдуму группа сенаторов и депутатов (все – из «Единой России»). Если его поддержат Госдума и Совет Федерации, он вступит в силу 1 сентября 2026 г. «Ространснадзор уже сможет опираться на эту информацию, чтобы устранять причины и условия ДТП», – предположил Воропаев.
«Ведомости» направили запрос в Ространснадзор, чтобы уточнить актуальное количество зафиксированных нарушений при передаче данных, а также в РосдорНИИ – создателю СКДФ – о конкретных случаях, когда по запросу владельцев дорог поступали средства из дорожных фондов на ремонт.