За Ространснадзором закрепят контроль данных о дорогах общего пользования

Сейчас владельцы автодорог общего пользования и так обязаны размещать в СКДФ достоверную информацию, которая используется при проектировании, ремонте и содержании таких дорог. Если информация размещена с нарушениями порядка, несвоевременно, неполно или недостоверно, то владельцу дороги федерального значения грозит штраф по ст. 13.19.5 КоАП. Для гражданина предусмотрен штраф от 3000 до 5000 руб., должностного лица – от 20 000 до 30 000 руб., а юридического лица – от 50 000 до 150 000 руб. Для владельца дороги регионального или межмуниципального значения в аналогичных категориях предусмотрены штрафы в размере от 2000 до 3000 руб., от 10 000 до 15 000 руб. и от 25 000 до 50 000 руб. соответственно.