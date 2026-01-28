Эксперты оценили реформу системы обжалования решений мировых судов

Эксперты оценили реформу системы обжалования решений мировых судовПредложение Верховного суда скажется на доступности правосудия, прогнозируют они
Пленум Верховного суда (ВС) 27 января одобрил подготовленный пакет поправок о реформировании системы пересмотра вступивших в силу решений мировых судов. По сути, следует из проектной документации, предлагается передать полномочия кассационных судов по пересмотру судебных актов обратно в регионы (областные, краевые и верховные суды республик).
В России действуют девять кассационных судов, каждый из которых рассматривает дела определенных регионов. Председатель ВС Игорь Краснов заявил ранее, что в нынешней системе обжалования судебных решений есть определенные препятствия для доступа к правосудию тех граждан, которые из-за логистических, финансовых и других трудностей не в состоянии приехать в эти суды для участия в процессах. «Региональные суды субъектов, на которые возложена ответственность за качество правосудия в регионах, фактически лишены полномочий по контролю за законностью и обоснованностью решений мировых судей», – говорил он «Коммерсанту».
В ВС убеждены, что предложенные поправки о перераспределении полномочий помогут снизить нагрузку на кассационные суды и одновременно усилить роль судов субъектов. За шесть лет работы кассационных судов практика выявила необходимость дальнейшего развития судебной системы и уточнения инстанционного устройства, говорится в пояснительной записке к проекту.
Структурное выделение в системе судов общей юрисдикции апелляционных и кассационных судов произошло в октября 2019 г. вместе с последней судебной реформой. Тогда это позволило решить задачу обеспечения независимости и самостоятельности апелляционных и кассационных инстанций и перераспределить служебную нагрузку. На заседании пленума подчеркнули, что реформа – это «не шаг назад, а адекватное реагирование» на сложившуюся практику.
Что говорят эксперты
С одной стороны, реформа положительно скажется на вопросе доступности правосудия для граждан, рассуждает руководитель практики банкротства консалтинга Legal principles Русудани Закарая. Связано это с тем, что не все граждане имеют физическую и финансовую возможность приезжать в регионы или оплачивать своим представителям командировки, в связи с этим может приниматься решение не обращаться с кассационной жалобой ввиду финансовых издержек, пояснила она. С другой стороны, децентрализация кассационных судов была направлена в первую очередь на повышение независимости судей, заметила эксперт.
Согласно статистике, говорит Закарая, процент отмен судебных актов кассационными судами существенно возрос по сравнению с периодом до так называемой «процессуальной революции», когда эти суды были только учреждены. Теперь же кассация может вернуться в региональные суды, которые раньше не так охотно отменяли решения «соседей», прогнозирует собеседник.
Нагрузка кассационных судов
Реформа, безусловно, необходима, но ее реализация требует взвешенного подхода, говорит руководитель практики юридического сопровождения физических лиц «СберПрава» Олеся Коваль. По ее мнению, перевод инстанции в областной центр объективно делает правосудие доступнее для людей. Но есть и опасения, которые нельзя игнорировать, говорит Коваль. Например, угроза единству судебной практики. По ее словам, возврат кассации на уровень субъектов создает риск формирования «региональных стандартов» правосудия по массовым категориям дел (защита прав потребителей, взыскание долгов, споры с управляющими компаниями).
«Без эффективных сдерживающих механизмов мы можем получить ситуацию, когда идентичные споры будут по-разному разрешаться в соседних областях», – предполагает юрист.
Как и любое хирургическое вмешательство в сложный организм, реформа несет в себе не только терапевтический эффект, но и определенные риски, отмечает член международной ассоциации юристов и медиаторов 4legal Евгения Безмаленко. Кассационные суды общей юрисдикции, охватывая несколько регионов, выступали своеобразными «стандартизаторами» подходов. Теперь эта роль ляжет на суды 85 субъектов, объясняет эксперт. Хотя Верховный суд и остается финальным арбитром, на местах могут возникнуть своеобразные «юридические диалекты» в толковании одних и тех же норм, особенно в гражданских и административных делах, соглашается она.
Второй важный момент – сохранение модели «выборочной кассации», обратила внимание Безмаленко. Этот фильтр, считает юрист, с одной стороны, отсекает заведомо необоснованные обращения, разгружая суды, а с другой – всегда является предметом дискуссий о полноте доступа к правосудию. ВС, по ее словам, справедливо ссылается на позицию Конституционного суда, который признал такой механизм допустимым, но на практике его применение будет зависеть от правовой культуры и нагрузки в каждом конкретном суде субъекта.