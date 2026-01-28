Эксперты оценили реформу системы обжалования решений мировых судов

В России действуют девять кассационных судов, каждый из которых рассматривает дела определенных регионов. Председатель ВС Игорь Краснов заявил ранее, что в нынешней системе обжалования судебных решений есть определенные препятствия для доступа к правосудию тех граждан, которые из-за логистических, финансовых и других трудностей не в состоянии приехать в эти суды для участия в процессах. «Региональные суды субъектов, на которые возложена ответственность за качество правосудия в регионах, фактически лишены полномочий по контролю за законностью и обоснованностью решений мировых судей», – говорил он «Коммерсанту».