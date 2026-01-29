Суд в Москве заочно арестовал бывшего вице-президента ОКР Билалова

Суд в Москве заочно арестовал бывшего вице-президента ОКР БилаловаОбъявленного в розыск экс-сенатора обвиняют в попытке хищения $200 млн, он уехал в США 10 лет назад
Тверской суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия о заочном аресте бывшего вице-президента Олимпийского комитета России Ахмеда Билалова. В суде стало известно, что его обвиняют в покушении на особо крупное мошенничество (ч.4 ст. 159 УК). Согласно решению суда, заочный арест будет исполняться в случае экстрадиции или депортации на территорию России либо с момента его фактического задержания в РФ.
Билалов объявлен в международный розыск. В суде следователь заявил, что обвиняемый покинул Россию более 10 лет назад и проживает сейчас в США.
Расследованием уголовного дела занимаются следователи столичной полиции (ГСУ ГУ МВД по Москве). По их версии, Билалов совместно «с учредителем ООО "Сады Киви" Мусайибом Исмаиловым организовали изготовление фиктивного соглашения от 2013 г., согласно которому якобы по поручению Сбербанка 27,3% акций ОАО "Красная поляна" были проданы за $200 млн сторонней фирме», пишет «РИА Новости».
А после, по версии следствия, фигуранты подали иск к Сбербанку о взыскании упущенной выгоды от продажи акций в украинский суд, который исковые требования удовлетворил. Затем Билалов и Исмаилов обратились уже в суд Нью-Йорка с заявлением о признании и приведении в исполнение решения суда (иск пока не рассмотрен).
Билалов покинул Россию после критики со стороны президента РФ Владимира Путина. Глава государства высказывал недовольство из-за срыва графика при строительстве объектов к Олимпиаде-2014 в Сочи. Ответственным за строительство спортивного объекта было ОАО «Красная Поляна», контролируемое Билаловым и его братом Магомедом. Кроме этого, «Красная Поляна» отвечала за строительство комплекса гостиниц и апартаментов «Горки город» в Красной Поляне и также сорвала сроки строительства.
До прихода в ОКР Билалов работал в Госдуме (III и IV созывы, 1999–2007) и Совете Федерации (с октября 2011-го по ноябрь 2012 г.). Также был главой экспертного совета при Минэкономразвития по разработке концепции создания туристического кластера на Северном Кавказе «Высота-5642».
В октябре 2019 г. Билалова задержала иммиграционная полиция США (ICE). Как говорили «Ведомостям» в ICE, в мае 2016 г. Билалов въехал в страну как не иммигрант, но не смог выехать в соответствии с условиями его пребывания. Его отпустили через несколько дней.