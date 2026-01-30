Хакеры стали активно атаковать медицинские учреждения

В IV квартале 2025 г. «Лаборатория Касперского» обнаружила волну целевых вредоносных рассылок на российские медицинские учреждения от имени известных страховых компаний и больниц. Аналитиками было выявлено 63 письма, содержащих во вложении бэкдор, или вредоносное ПО (ВПО) BrockenDoor, который позволял атакующим управлять зараженным компьютером жертвы. Письма были направлены в государственные медицинские учреждения, но в компании не исключают, что рассылка могла затронуть и частные медорганизации.