ВЦИОМ: о доверии Путину заявили 78,9% россиян

ВЦИОМ: о доверии Путину заявили 78,9% россиянЕго работу на посту президента одобряют 75,2%
О доверии президенту Владимиру Путину заявили 78,9% россиян. Такие данные получил Аналитический центр ВЦИОМ.
Об одобрении российскому лидеру сообщили 75,2% опрошенных, что соответствует результатам предыдущей недели.
Премьер-министру Михаилу Мишустину, согласно опросу, доверяют 58,3% российских граждан (-1,5 п. п.), а одобряют его деятельность 48,9% (+0,2 п. п.). Работу правительства положительно оценивают 46,8% респондентов.
Уровень доверия лидеру КПРФ Геннадию Зюганову составил 33,1% (+1,3 п. п.), председателю партии «Справедливая Россия» Сергею Миронову – 29,5% (+1,9 п. п.), главе ЛДПР Леониду Слуцкому – 24,3% (+3 п. п.), руководителю «Новых людей» Алексею Нечаеву – 9,5% (-0,4 п. п.).
Поддержка партии «Единая Россия» достигла 34,8% (+1 п. п.). ЛДПР выбирают 10,0% респондентов (-0,4 п. п.), КПРФ – 8,8% (0 п. п. за неделю), «Новых людей» – 8,1% (+0,3 п. п. за неделю), «Справедливую Россию» – 5,2% (+0,2 п. п. за неделю).
Опрос Аналитического центра ВЦИОМ был проведен методом телефонного интервью среди 1600 совершеннолетних граждан РФ по случайной выборке мобильных номеров.
Аналогичный опрос провел Фонд общественного мнения. По его результатам доверие Путину составило 77%, что меньше на 2 п. п. Положительно оценивают его деятельность 79% опрошенных.
Положительную оценку работе правительства дали 52% россиян (+1 п. п. за неделю), а самого Мишустина – 54% (-3 п. п.). Рейтинг «Единой России» вырос до 42% (+1 п. п.). Ей доверяют 39% опрошенных (-3 п. п.), а деятельность положительно оценивают 37% (-3 п. п.).