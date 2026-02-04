У Российского Красного Креста появится стандарт поддержки региональных отделений

У Российского Красного Креста появится стандарт поддержки региональных отделенийОрганизация сможет быстрее реагировать на запросы населения в субъектах
Российский Красный Крест (РКК) работает над едиными стандартами поддержки своих региональных и местных отделений со стороны органов власти субъектов страны и муниципалитетов. Об этом «Ведомостям» сообщил председатель организации Павел Савчук, рассказывая, что изменится в работе РКК с появлением закона об организации. Документ был опубликован в декабре 2025 г. и вступил в силу с 1 февраля 2026 г.
Как уточнил Савчук, в числе планируемой поддержки – льготная аренда или предоставление помещений, субсидии на оказание гуманитарной и медико-социальной помощи, оснащение оборудованием, поддержка обучения персонала и волонтеров, а также развитие механизмов государственного и муниципального социального заказа.
Вступивший в силу закон закрепляет за РКК право получать пожертвования и помощь от международных и иностранных юридических и физических лиц, уточнил Савчук. Закон предусматривает и прямую поддержку со стороны государства: оплата взносов за членство РКК в Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (МФОККиКП) будет обеспечиваться из федерального бюджета. При этом председатель РКК отметил, что сейчас из государственных источников в организацию поступает менее половины финансирования, а основной ресурс – пожертвования корпоративных партнеров и физических лиц.
РКК переходит от реагирования «по факту» к постоянному контакту с органами власти и муниципалитетами, также сообщил Савчук. «Например, если в регионе появляется дефицит услуг по уходу за пожилыми людьми или людьми с ограниченными возможностями, мы сможем узнавать об этом заранее от органов социальной защиты или здравоохранения», – рассказал он.
Аналогичный подход будет реализован в гуманитарном реагировании на кризисы и чрезвычайные ситуации. По словам председателя РКК, собирая данные от общества и государственных органов, организация сможет начать подготовку гуманитарного реагирования раньше, «быстрее» разворачивать помощь и «точнее» оценивать реальные потребности людей. Закон позволит РКК действовать не только в режиме экстренного реагирования, но и в логике предупреждения и превентивной подготовки, сказал Савчук.
Кроме того, РКК в ближайшие два года планирует подписать трехсторонние соглашения (между РКК, представителями органов власти регионов и региональными отделениями РКК. – «Ведомости») со всеми субъектами, сообщил Савчук. Сейчас они действуют в 36 регионах, уточнил он. По оценке Савчука, охват населения региональными отделениями и программами РКК увеличится на 20–50% после вступления в силу закона об организации. За 2024 г. 2,12 млн человек воспользовались гуманитарными сервисами РКК и получили помощь, следует из отчета организации. Из них 433 000 пострадали во время украинского конфликта.
Возможность привлечения средств от иностранных и международных организаций глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов (ЛДПР) считает оправданной. Он пояснил «Ведомостям», что этот канал финансирования не создает дополнительных рисков, поскольку РКК действует под контролем государства. При этом депутат подчеркнул, что вопрос о том, какие иностранные организации будут предоставлять помощь на практике, остается открытым.
До принятия специального закона деятельность РКК регулировалась общими нормами для общественных организаций, указала юрист Key Consulting Group Валерия Миронова. Он не имел закрепленного на федеральном уровне исключительного статуса «единственного национального общества», что затрудняло прямое получение государственной поддержки и интеграцию в международные программы.
При этом иностранная поддержка для РКК критически важна, подчеркнула Миронова. Закон возлагает на него задачи по оказанию помощи при ЧС, вооруженных конфликтах и миграционных кризисах не только в России, но и за рубежом, объяснила юрист. Она также отметила, что отечественная организация является частью МФОККиКП, что подразумевает постоянное взаимодействие и получение ресурсов в рамках глобальной сети.