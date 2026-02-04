У Российского Красного Креста появится стандарт поддержки региональных отделений

Кроме того, РКК в ближайшие два года планирует подписать трехсторонние соглашения (между РКК, представителями органов власти регионов и региональными отделениями РКК. – «Ведомости») со всеми субъектами, сообщил Савчук. Сейчас они действуют в 36 регионах, уточнил он. По оценке Савчука, охват населения региональными отделениями и программами РКК увеличится на 20–50% после вступления в силу закона об организации. За 2024 г. 2,12 млн человек воспользовались гуманитарными сервисами РКК и получили помощь, следует из отчета организации. Из них 433 000 пострадали во время украинского конфликта.