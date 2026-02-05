ВЦИОМ: ученым полностью доверяют 83% россиян

Формально уровень доходов ученых РФ соответствует установленным ориентирам: их средняя заработная плата должна составлять не менее 200% от средней по соответствующему региону, указала директор Центра экономики непрерывного образования РАНХиГС Татьяна Клячко. Несмотря на высокую инфляцию последних лет, такой уровень оплаты труда по-прежнему воспринимается как достаточно конкурентный. При этом важно учитывать, что речь идет о среднем показателе: у части сотрудников доходы могут быть заметно ниже этого уровня, тогда как у других – существенно выше, пояснила она. В 2024 г. в вузах многих регионов зарплаты научных работников начали снижаться в реальном выражении и не всегда успевали за темпами инфляции, добавила она. В отношении преподавателей ситуация, как правило, выглядела лучше – руководство вузов стремилось обеспечивать рост их доходов темпами выше инфляции, заключила Клячко.