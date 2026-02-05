ВЦИОМ: ученым полностью доверяют 83% россиян

ВЦИОМ: ученым полностью доверяют 83% россиянГраждане удовлетворительно оценивают их положение в обществе
Россияне оценивают положение ученых в обществе на 3,46 балла по 5-балльной шкале, где 1 балл означал низкое положение в обществе, а 5 – высокое. Это следует из результатов январского телефонного опроса аналитического центра (АЦ) ВЦИОМ. В нем приняли участие 1600 совершеннолетних респондентов.
Доходность профессии опрошенные оценили на 3,07 балла из 5, а ее желательность для детей – на 3,72. Под желательностью подразумевалось желание россиян видеть своих детей и внуков в качестве ученых.
Для сравнения АЦ ВЦИОМ приводит данные 2010 г., когда положение ученых в обществе оценивалось на 3,49, доходность профессии – на 3,01, а желательность для детей – на 3,3. Общество по-прежнему не воспринимает науку как путь к материальному успеху, но все чаще рассматривает ее как социально значимую, а профессию ученого считает «правильной», говорится в выводах АЦ.
По данным на 2026 г., почти каждый четвертый респондент (23%) полностью доверяет ученым. Большинство россиян (60%) скорее доверяют им. Полностью и скорее не доверяют 2 и 7% опрошенных соответственно. Оставшаяся часть (8%) затруднились дать ответ.
В 2010 г. полностью доверял ученым практически каждый третий опрошенный (28%). Большинство респондентов, как и сейчас, скорее доверяли им (43%). Полностью и скорее не доверяли 3 и 5% россиян соответственно. Доля тех, кто затруднился ответить, была больше: в эту группу входил каждый пятый опрошенный (21%). Опрос проводился методом поквартирных личных интервью среди 1600 совершеннолетних респондентов.
В то же время, по данным онлайн-опроса Института современных медиа (MOMRI) и телеканала «Наука», 66% россиян считают, что заниматься наукой в РФ и быть ученым привлекательно. Об обратном говорят 15% респондентов, затруднился дать ответ почти каждый пятый (19%). Опрос проводился методом CAWI среди 1600 совершеннолетних россиян, но в декабре 2025 г.
На вопрос, почему непривлекательно быть ученым и заниматься наукой в РФ, 6% респондентов назвали в качестве причины низкий уровень оплаты труда. По равной доле опрошенных (2%) сказали об упадке науки в целом, слабой материальной базе, а также о том, что быть ученым непрестижно. По 1% говорили об отсутствии перспектив и изолированности от мировой науки.
Отношение к ученым сегодня все больше напоминает «социальный контракт»: в обществе закрепился утилитарный запрос к науке как к инструменту решения конкретных задач, считает председатель научного совета АЦ ВЦИОМ Степан Львов. Аудитории нужны специалисты, которые говорят на доступном языке и могут показать результат «здесь и сейчас», добавил Львов. Источник запроса – ситуация информационной перегрузки и жесткой конкуренции экспертов «и, увы, псевдоэкспертов», отметил он. Промах, закрытость или чрезмерно элитарный язык науки в этих условиях быстро конвертируются в скепсис и эмоциональную дистанцию по отношению к научному сообществу, пояснил он.
Возможность строить устойчивую карьеру в науке, опираясь в основном на научную зарплату, зависит от инвестиций бизнеса, отмечает научный сотрудник Центра финансово-экономических решений в образовании НИУ ВШЭ Ирина Абанкина. По ее словам, государство насколько возможно поддерживает ученых в вузах и академических институтах, использует конкурсные механизмы и гранты. Многие направления науки ресурсоемкие: нужно современное оборудование, материалы для исследований на конкурентоспособном уровне, в первую очередь в экспериментах, а не только в теоретических изысканиях, отметила Абанкина.
В СССР и дореволюционной практике была глубокая дифференциация: выделялся класс привилегированных ученых, академиков, которые имели большое общественное признание, престиж, поддерживались грантами, продолжила Абанкина. Ориентироваться на их доходы и уровень жизни имело значение тем, кто хотел работать в научной сфере, но достигнуть высоких результатов могли немногие. По ее словам, ни одной стране пока не удается сократить разницу между элитой и основной массой работников в научной сфере. В признанную, хорошо оплачиваемую элиту вырывается небольшое число участников, но основные же работники остаются в тени, в конкурентной среде, с неустойчивым положением и пессимизмом в отношении перспектив, заключила она.
Формально уровень доходов ученых РФ соответствует установленным ориентирам: их средняя заработная плата должна составлять не менее 200% от средней по соответствующему региону, указала директор Центра экономики непрерывного образования РАНХиГС Татьяна Клячко. Несмотря на высокую инфляцию последних лет, такой уровень оплаты труда по-прежнему воспринимается как достаточно конкурентный. При этом важно учитывать, что речь идет о среднем показателе: у части сотрудников доходы могут быть заметно ниже этого уровня, тогда как у других – существенно выше, пояснила она. В 2024 г. в вузах многих регионов зарплаты научных работников начали снижаться в реальном выражении и не всегда успевали за темпами инфляции, добавила она. В отношении преподавателей ситуация, как правило, выглядела лучше – руководство вузов стремилось обеспечивать рост их доходов темпами выше инфляции, заключила Клячко.