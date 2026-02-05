Генпрокуратура требует изъять 1,5 млрд рублей у экс-чиновника Минтранса

Для этого, как установило надзорное ведомство, Борисов к проводимым закупкам допускал только узкий круг связанных с ним предприятий, которые создавали ложную видимость конкурентной борьбы, но при этом на самом деле оказывали ему содействие в получении бюджетных денег. А добросовестные организации к распределению лотов не допускались – победителем торгов признавалась фирма Кашковского, уточняется в иске. Кашковский, в свою очередь, в тот же период занимался приисканием фиктивных субподрядчиков для вывода через них бюджетных средств в теневой оборот, следует из заявления ведомства.