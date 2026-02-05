Генпрокуратура требует изъять 1,5 млрд рублей у экс-чиновника Минтранса«Ведомости» узнали подробности иска к Алексею Борисову
Замоскворецкий суд Москвы зарегистрировал исковое заявление Генпрокуратуры к бывшему начальнику подведомственного Росавтодору ФКУ «Уралуправтодор» Алексею Борисову, обнаружили «Ведомости» в картотеке. По информации источника «Ведомостей», знакомого с содержанием иска, надзорный орган требует изъять в казну более 1,5 млрд руб., обратив в доход государства имущество, полученное коррупционным путем.
Само ФКУ, которым руководил Борисов, было образовано в 1995 г. Министерством транспорта. Оно отвечало за обслуживание федеральных трасс на территории Уральского федерального округа. А в 2004 г. перешло в ведение Роавтодора. Как рассказывает источник «Ведомостей», Генпрокуратурой в действиях Борисова, который управлял «Уралуправтодором» с 2016 по 2019 г., были выявлены нарушения антикоррупционного законодательства.
Официально в этот период он не мог заниматься бизнесом, но, как следует из иска надзорного ведомства, руководитель ФКУ этот запрет нарушал, а служебное положение использовал для незаконного обогащения себя и подконтрольных лиц. Ответчиками по иску кроме Борисова числятся также еще 17 физлиц и ООО «С-ДСУ 111».
В 2016 г. ФКУ «Уралуправтодор» получило из федерального бюджета 1,5 млрд руб. на ремонт федеральной трассы М-5 «Урал» и других дорог межрегионального значения. По версии надзорного ведомства, Борисов организовал нелегальную схему закупок услуг для госнужд по строительству и обслуживанию дорог. В эту схему он вовлек руководителя ООО «С-ДСУ 111» Владимира Кашковского, который хотел заработать на госконтрактах. Борисов и Кашковский, по словам источника «Ведомостей», договорились о распределении заказов в пользу фирмы «С-ДСУ 111» под видом реализации конкурентных процедур.
Всего, как установили в прокуратуре, Борисов обеспечил за три года для общества 12 контрактов на солидную сумму – 1,5 млрд руб. Таким образом, отмечает источник, Борисов, злоупотребляя должностными полномочиями, в 2016–2019 гг. «регулярно обеспечивал подготовку и проведение торгов по ремонту дорог с предсказуемым для него и Кашковского результатом».
Для этого, как установило надзорное ведомство, Борисов к проводимым закупкам допускал только узкий круг связанных с ним предприятий, которые создавали ложную видимость конкурентной борьбы, но при этом на самом деле оказывали ему содействие в получении бюджетных денег. А добросовестные организации к распределению лотов не допускались – победителем торгов признавалась фирма Кашковского, уточняется в иске. Кашковский, в свою очередь, в тот же период занимался приисканием фиктивных субподрядчиков для вывода через них бюджетных средств в теневой оборот, следует из заявления ведомства.
Согласно условиям договоров, которые заключали между собой ответчики, ООО «С-ДСУ 111» должно была выполнить капитальный ремонт трасс Екатеринбург – Тюмень, Р-254 Челябинск – Новосибирск, а также установить автоматизированную систему метеорологического обеспечения на действующей сети дорог Свердловской и Тюменской областей, Ханты-Мансийского округа – Югры и другие работы. Но фактически, пришли к выводу в прокуратуре, ответчики не преследовали цели выполнить эти работы и потратили средства на другие контракты.
В иске говорится, что для сокрытия статуса выгодоприобретателя Борисов оформлял на своих родственников недвижимость. В числе объектов, например, 19 земельных участков, 15 жилых домов, 26 квартир, 12 машино-мест и 40 нежилых помещений. Вся эта недвижимость расположена в Москве, Санкт-Петербурге, Крыму, Краснодарском и Ставропольском краях и других регионах.
Издание «МКRU-Тула» в ноябре 2024 г. писало, что Тульский суд заключил Борисова, который и после ФКУ работал в сфере транспорта, под стражу. По их данным, ему вменяется ч. 6 ст. 290 УК. Со ссылкой на следователей издание пишет, что Борисову инкриминируют незаконное обогащение в течение семи лет, начиная с 2019 г.
По данным местного СМИ, бывший чиновник получал автомобили, ему передали два Porcshe и четыре Mercedes-Benz. Общая сумма взяток предположительно составила 74 млн руб., пишет «МКRU-Тула». Автомобили передавались через посредника от руководителя ООО «С-ДСУ 111».
«Ведомости» не располагают официальной информацией от правоохранительных органов по этому делу.
Иск был принят к рассмотрению 4 февраля, дата первого заседания пока не назначена.
«Ведомости» направили запрос в Генпрокуратуру.