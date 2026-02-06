Герой России и достойный генерал: чем знаменит замглавы ГРУ Владимир Алексеев

6 февраля в Москве в жилом доме на Волоколамском шоссе совершили покушение на заместителя начальника Главного разведывательного управления (ГРУ) генерала-лейтенанта Минобороны Владимира Алексеева. Неизвестный несколько раз выстрелил в военного и скрылся с места преступления. Самого Владимира Алексеева госпитализировали. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 (покушение на убийство) и ч. 1 ст. 222 (незаконный оборот огнестрельного оружия). Чем известен заместитель начальника ГРУ – в справке «Ведомостей».