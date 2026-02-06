Герой России и достойный генерал: чем знаменит замглавы ГРУ Владимир Алексеев

Герой России и достойный генерал: чем знаменит замглавы ГРУ Владимир АлексеевГенерал-лейтенант госпитализирован после пережитого покушения
6 февраля в Москве в жилом доме на Волоколамском шоссе совершили покушение на заместителя начальника Главного разведывательного управления (ГРУ) генерала-лейтенанта Минобороны Владимира Алексеева. Неизвестный несколько раз выстрелил в военного и скрылся с места преступления. Самого Владимира Алексеева госпитализировали. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 (покушение на убийство) и ч. 1 ст. 222 (незаконный оборот огнестрельного оружия). Чем известен заместитель начальника ГРУ – в справке «Ведомостей».
Алексеев Владимир Степанович родился 24 апреля 1961 г. в селе Голодки Винницкой области (ныне входит в состав Украины). В 1984 г. он окончил Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище (ныне – Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище имени генерала армии Маргелова).
По данным проекта «Герои страны», Владимир Алексеев служил начальником разведывательного управления штаба Московского военного, а затем Дальневосточного военного округов. Впоследствии пошел на повышение и возглавил одно из управлений в центральном аппарате Главного разведывательного управления Генштаба ВС России.
В СМИ его называли «одним из самых результативных военачальников в нашем оборонном ведомстве» и «достойным генералом».
В 2011 г. назначен начальником штаба – первым заместителем начальника ГРУ Генштаба ВС России. Руководил военными разведчиками во время антитеррористической операции в Сирии. В 2017 г. награжден званием Героя России.
В 2018 г. попал под санкции США. В ограничительные списки внесен в связи с обвинениями во вмешательстве в американские выборы 2016 г.
Несмотря на скрытность профессии, несколько раз упоминался в СМИ и новостной ленте Минобороны России. В 2020 г. присутствовал на всеармейском конкурсе по полевой выучке среди разведгрупп специального назначения «Зеленая тропа», который проводили в Самарской области.
В 2023 г. после начала спецоперации выезжал на позиции и вручил госнаграды добровольцам и военнослужащим спецподразделений группировки войск «Юг». «В том числе за работу, которую не могут сделать другие», – отметил в то время генерал-лейтенант.
В последний раз перед покушением он упоминался в СМИ 24 июня 2023 г.
Помимо звезды Героя России, награжден орденами Святого Георгия IV степени, «За заслуги перед Отечеством» IV степени, Александра Невского, Суворова, а также двумя орденами Мужества и медалями, в том числе медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.