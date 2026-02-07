От Шамони до Милана: зимние Игры в цифрах и графиках

От Шамони до Милана: зимние Игры в цифрах и графикахОлимпиада в Италии пройдет с минимальным представительством России
6 февраля открылись XXV зимние Олимпийские игры. В этот раз они проходят в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо. Россию, занявшую вторую строчку в общем медальном зачете на прошлой Олимпиаде в Пекине, представляют всего 13 спортсменов. О главных цифрах зимних Игр – в графиках «Ведомостей».
В январе – феврале 1924 г. во французском Шамони прошла Неделя зимних видов спорта, которую за три года до этого взял под свой патронаж Международный олимпийский комитет (МОК). Мероприятие имело большой успех: его посетили свыше 10 000 зрителей, а позднее, уже ретроспективно, его назвали первыми зимними Олимпийскими играми. В дальнейшем эти состязания проводились в один год с летней Олимпиадой. После Игр–1936 в нацисткой Германии началась Вторая мировая война. Из-за нее следующие соревнования такого уровня состоялись лишь в 1948 г. (зимой – в швейцарском Санкт-Морице, летом – в Лондоне).
В конце 1980-х МОК решил проводить зимние Игры через два года после летних – чтобы избежать конкуренции двух состязаний за внимание зрителей и рекламодателей. В результате соревнования в норвежском Лиллехаммере состоялись в 1994 г. – спустя 24 месяца после Олимпиады во французском Альбервиле.
За сто с небольшим лет зимние Игры прошли в 13 странах. Чаще всего они проводились в американских, французских и итальянских городах. В 1984 г. зимняя Олимпиада прошла в Сараеве (тогда еще Югославия). Единственным государством СНГ, принявшим эти состязания, стала Россия (Олимпиада в Сочи в 2014 г.)
В этом году зимние Игры впервые проходят сразу в двух городах: Милане и Кортина-д'Ампеццо (Италия). При этом Кортина-д'Ампеццо уже принимала Олимпиаду в 1956 г.
В истории Игр лишь три города дважды удостаивались чести стать хозяевами главных зимних состязаний: швейцарский Санкт-Мориц (1928 и 1948 гг.), американский Лейк-Плэсид (1932 и 1980 гг.) и австрийский Инсбрук (1964 и 1976 гг.). Всего, с учетом нынешней Олимпиады, 22 города становились точками проведения зимней Олимпиады.
С момента первых зимних Игр число спортсменов, участвующих в них, выросло в 11 раз, достигнув почти 3000 человек в 2026 г.
Такой рост обусловлен увеличением как количества самих состязаний (в 7,3 раза до 116 в 2026 г.), так и числа представленных на них сборных (в 5,6 раза до 92). При этом по своему масштабу зимние Игры значительно уступают летним. Так, на Олимпиаде в Париже в 2024 г. приняли участие свыше 10 700 атлетов из 206 сборных, которые боролись в 329 соревнованиях.
На фоне роста числа стран‑участниц и видов состязаний повысился и уровень атлетов: в 1994-2022 гг. количество сборных, чьи спортсмены завоевали хотя бы одну медаль, увеличилось на 32%. На Играх в южнокорейском Пхенчхане в 2018 г. таких команд было 30, а в Пекине в 2022 г. – 29.
Всего в 1994-2022 гг. медали завоевали спортсмены из 35 стран, следует из анализа данных МОК, проведенного «Ведомостями». На первом месте по общему числу наград – Норвегия (231), на втором – Германия (225, при этом у нее 89 золотых наград против 85 у норвежцев), на третьем – США (198). У Канады в активе 175 медалей, а у России – 167.
Рекорд по максимальному числу золотых медалей, выигранных на одной зимней Олимпиаде, принадлежит Норвегии. В Пекине ей удалось завоевать 16 первых мест. По 14 золотых медалей Норвегия и Германия получили на Играх в 2018 г., а Канада такое же число – в 2010 г. Сборной Германии удалось трижды завоевать по 12 золотых медалей в 1998, 2002 и 2022 гг. По 11 наград высшей пробы взяли сборные России (1994), Германии (2006), Норвегии (2014) и Канады (2018).
За историю Игр наибольшее число раз в общем командном зачете (по сумме медалей) побеждали Норвегия (9), СССР (7) и Германия (4).
СССР дебютировал на зимних Играх в Кортина-д'Ампеццо в 1956 г. и сразу же одержал победу в общем медальном зачете (на летних играх в Хельсинки четырьмя годами ранее страна заняла второе место). В дальнейшем советские атлеты удерживали лидерские позиции и лишь дважды оказывались на второй строчке. Еще раз такой результат показала Единая команда бывших республик СССР на Играх в Альбервиле в 1992 г.
После распада Советского Союза первую строчку общего медального зачета четыре раза занимала Германия, три раза – Норвегия (включая две последние зимние Олимпиады), а также по одному разу – США (в 2010 г. в Ванкувере) и Россия (в 2014 г. в Сочи).
Результат советской сборной в 1956-1992 гг. впечатляющий: 217 медалей, из которых 87 – золотые.
Наибольшее число медалей сборная СССР выиграла на Играх в Калгари в Канаде в 1988 г., а рекорд по золоту она установила в австрийском Инсбруке в 1976 г., завоевав 13 наград. Российская же сборная добилась наибольшего числа наград (32) в прошлый раз в Пекине (выступая под флагом Олимпийского комитета России), а рекордное для себя число золотых медалей (10) завоевала в Сочи.
Олимпиада в Сочи стала единственной, когда сборная РФ заняла первое место в общем медальном зачете. Затем последовал допинговый скандал и отстранение спортсменов из России и Белоруссии от участия в международных соревнованиях в феврале 2022 г. В итоге на Играх в Пхенчхане (тогда российские атлеты выступали под нейтральным флагом) заняли седьмое место, а на Олимпиаде в Пекине – второе.
На Играх в Милане и Кортина-д'Ампеццо Россию представляют 13 спортсменов из индивидуальных видов спорта (на летней Олимпиаде в Париже выступали 15 россиян). Для сравнения: в Пхенчхане соревновались 167 спортсменов, а в Пекине – 212.