От Шамони до Милана: зимние Игры в цифрах и графиках

В январе – феврале 1924 г. во французском Шамони прошла Неделя зимних видов спорта, которую за три года до этого взял под свой патронаж Международный олимпийский комитет (МОК). Мероприятие имело большой успех: его посетили свыше 10 000 зрителей, а позднее, уже ретроспективно, его назвали первыми зимними Олимпийскими играми. В дальнейшем эти состязания проводились в один год с летней Олимпиадой. После Игр–1936 в нацисткой Германии началась Вторая мировая война. Из-за нее следующие соревнования такого уровня состоялись лишь в 1948 г. (зимой – в швейцарском Санкт-Морице, летом – в Лондоне).