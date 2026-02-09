Генподрядчики строек ответят за нелегальных мигрантов своих субподрядчиков

По словам Литвинова, изменения повлекут за собой огромную организационную и административную нагрузку для генподрядчиков, особенно в строительных проектах с десятками и сотнями субподрядчиков. Генподрядчикам придется пересматривать свои типовые формы договоров, закладывая в них штрафы, регресс, удержания и вводя соответствующие заверения со стороны субподрядчиков, отмечает он. Часть субподрядчиков в первое время будут не соглашаться на более жесткие условия, а число фиктивных договоров с «фирмами-прокладками» может возрасти, предполагает эксперт. Но для регулятора в итоге эти изменения могут принести существенное обеление строительных проектов, заключил Литвинов.