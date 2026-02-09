Генподрядчики строек ответят за нелегальных мигрантов своих субподрядчиков

Генподрядчики строек ответят за нелегальных мигрантов своих субподрядчиковЗа незаконную работу иностранца на объекте грозят штрафы до 2,5 млн рублей
Для генеральных подрядчиков в строительстве планируют ужесточить ответственность за незаконное привлечение иностранных граждан на работу на объекты. Два законопроекта разработало МВД, они размещены на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Изменения предлагаются в закон о правовом положении иностранных граждан в РФ и Кодекс об административных правонарушениях. Согласно поправкам, генподрядчик (руководитель юрлица или индивидуальный предприниматель) будет обязан проверять, соблюдают ли миграционное законодательство иностранные рабочие, нанятые субподрядчиком по трудовым или гражданско-правовым договорам.
При допуске иностранных рабочих на строительный объект генподрядчик должен учитывать ограничения на осуществление отдельных видов деятельности, которые действуют в регионах, следует из поправок. Иностранные рабочие обязаны иметь патенты или разрешения на работу, если это от них требуется. Мигрант, работающий на строительном объекте, не должен состоять в реестре контролируемых лиц (РКЛ).
Разрешение на работу нужны иностранным работникам, прибывшим в Россию из визовых стран. Патент необходим для тех, кто приехал в безвизовом порядке. Исключение – граждане Казахстана, Белоруссии, Киргизии и Армении (состоят в Евразийском экономическом союзе). Специалисты из этих стран могут трудиться в РФ без патента.
Если на объекте обнаружатся нарушения требований, генподрядчику грозит штраф от 500 000 до 800 000 руб. За повторные нарушения он утроится и составит от 1,5 млн до 2,5 млн руб. Как указано в поправках, проверить наличие у иностранцев документов, которые дают право работать в РФ, можно с помощью запроса на «Госуслугах». Для проверки того, состоит ли рабочий в РКЛ, нужно использовать сайт МВД. Если изменения в законодательство подпишет президент, они вступят в силу через 180 дней после официального опубликования документов.
Действующее законодательство не предусматривает ответственности генподрядчика за нахождение на стройплощадке иностранных граждан без патентов или разрешений на работу, если они формально трудоустроены у субподрядчиков, пояснил руководитель департамента правового обеспечения ООО «Трудоргнабор» (занимается подбором иностранного персонала) Алексей Алехин. Этот правовой пробел используется генподрядчиками для минимизации рисков: во время проверок МВД они дистанцируются от нарушителей, оформляя фиктивные гражданско-правовые отношения с фирмами-однодневками или иными контрагентами, рассказал он.
Введение ответственности позволит создать систему многоуровневого контроля за соблюдением миграционного режима, исключить использование схем с фиктивным субподрядом и повысить прозрачность рынка строительных услуг, считает эксперт.
В большинстве случаев нелегалов нанимают субподрядчики и субсубподрядчики, рассказывает управляющий партнер юридической фирмы Land Law Firm Денис Литвинов. Формально генподрядчик к этому отношения не имеет, но именно в его власти структурировать договорные отношения между всеми участниками так, чтобы, не влияя на оперативный процесс и текучесть кадров, минимизировать нарушения миграционного законодательства на площадке, говорит он.
По словам Литвинова, изменения повлекут за собой огромную организационную и административную нагрузку для генподрядчиков, особенно в строительных проектах с десятками и сотнями субподрядчиков. Генподрядчикам придется пересматривать свои типовые формы договоров, закладывая в них штрафы, регресс, удержания и вводя соответствующие заверения со стороны субподрядчиков, отмечает он. Часть субподрядчиков в первое время будут не соглашаться на более жесткие условия, а число фиктивных договоров с «фирмами-прокладками» может возрасти, предполагает эксперт. Но для регулятора в итоге эти изменения могут принести существенное обеление строительных проектов, заключил Литвинов.