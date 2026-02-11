Число рабочих поездок граждан Индии и Шри-Ланки в РФ выросло в 1,5 раза

Рабочие из Индии, Шри-Ланки, Бангладеш и Мьянмы приезжают в Россию именно на те вакансии, где они действительно востребованы, т. е. на места, которые не смогли заполнить граждане нашей страны, объяснил руководитель направления «Миграция» Центра им. П. А. Столыпина Высшей школы государственного управления РАНХиГС Михаил Бурда. Плюс такого привлечения на работу состоит в том, что, приезжая к конкретному работодателю, иностранец не может сменить его, а в случае расторжения трудового договора он должен выехать из РФ, уточнил он. Кроме того, мигранты из этих стран не привозят с собой семьи, чем тоже более выгодны для работодателей, отметил эксперт.