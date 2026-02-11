Число рабочих поездок граждан Индии и Шри-Ланки в РФ выросло в 1,5 раза

Число рабочих поездок граждан Индии и Шри-Ланки в РФ выросло в 1,5 разаОни, а также бенгальцы и бирманцы едут трудиться в строительстве и текстильном производстве
Граждане Индии, Шри-Ланки, Бангладеш и Мьянмы в прошлом году совершили в среднем в 1,5 раза больше поездок в Россию с целью «работа», чем в 2024 г. Такой вывод «Ведомости» сделали, ознакомившись с обновленной статистикой пограничной службы ФСБ (опубликована в единой межведомственной информационно-статистической системе).
Если в 2024 г. на все эти страны пришлось 28 400 рабочих поездок в РФ, то в 2025 г. – 44 600. Гражданам Индии, Шри-Ланки, Бангладеш и Мьянмы нужны визы для въезда в Россию. Они в том числе приезжают в страну для работы по механизму квотирования – на один год с возможностью продления два раза (т. е. безвыездно могут находиться в РФ три года).
Квота – предельный объем привлекаемых рабочих из визовых стран, уточняется на сайте Министерства труда и социального развития. Она устанавливается каждый год на основе заявок, которые формируют работодатели. Иностранные работники приезжают под конкретный запрос предприятий, которые получают сотрудников с нужными для них квалификациями.
Больше всего поездок в Россию с целью «работа» среди этих стран зафиксировано у Индии. В 2024 г. их было около 25 800, а в прошлом году – 38 000 (рост в 1,5 раза).
На столько же увеличилось число рабочих поездок в Россию у граждан Шри-Ланки. Если за 2024 г. их было примерно 1190, то в прошлом году – около 1800.
Наибольший рост по поездкам с целью «работа» – у Мьянмы, хотя их общее количество небольшое, подсчитали «Ведомости». В 2024 г. было зафиксировано 18 поездок, а в прошлом году – более 230 (увеличение в 13 раз). Впервые стало известно, что бирманцев привлекли на работу в РФ, в марте прошлого года, но отбор первых специалистов начался еще в 2024 г., писали «Ведомости».
Кроме того, почти в 3,5 раза увеличилось число рабочих поездок в Россию у граждан Бангладеш. Как следует из статистики погранслужбы ФСБ, в 2024 г. их было около 1300, а в 2025 г. – более 4500.
Самыми востребованными сферами для привлечения на работу граждан из этих стран являются складская логистика, строительство и текстильное производство, рассказала «Ведомостям» директор по связям с органами государственной власти и коммуникациям рекрутинговой компании «Интруд» (занимается подбором иностранных специалистов) Оксана Токарева. К ним также относится целлюлозно-бумажная промышленность, жилищно-коммунальное хозяйство, пищевое производство и ритейл, добавила она. Токарева уточнила, что иностранные рабочие из этих государств есть в том числе в Подмосковье, Ленинградской и Калининградской областях, на Дальнем Востоке. На рынке существует большая потребность в линейном персонале, добавила Токарева.
Рабочие из Индии, Шри-Ланки, Бангладеш и Мьянмы приезжают в Россию именно на те вакансии, где они действительно востребованы, т. е. на места, которые не смогли заполнить граждане нашей страны, объяснил руководитель направления «Миграция» Центра им. П. А. Столыпина Высшей школы государственного управления РАНХиГС Михаил Бурда. Плюс такого привлечения на работу состоит в том, что, приезжая к конкретному работодателю, иностранец не может сменить его, а в случае расторжения трудового договора он должен выехать из РФ, уточнил он. Кроме того, мигранты из этих стран не привозят с собой семьи, чем тоже более выгодны для работодателей, отметил эксперт.
Предприятия начинают понимать преимущества привлечения специалистов из визовых стран, считает Бурда. По его словам, такие мигранты для компаний более понятны и прогнозируемы. В перспективе рабочие из визовых стран, в том числе из Индии, Шри-Ланки, Бангладеш и Мьянмы, способны заменить мигрантов из Центральной Азии, но для этого нужна корректировка миграционного законодательства, говорит Бурда. Замещение может произойти в сфере производства, в сельском и жилищно-коммунальном хозяйствах, а также стройке, где есть серьезный дефицит рабочей силы. Его способен будет восполнить целевой организованный набор мигрантов из визовых стран, полагает эксперт.