Стрельба в Анапе стала четвертым нападением на учебные заведения за февраль в РФ

Такие нападения на школы и колледжи имеют искусственно созданный характер и во многом являются спровоцированными, считает член Совета по правам человека (СПЧ) и член общественного совета при Минюсте Кирилл Кабанов. По его словам, у этого явления есть накопительный эффект: сначала формируются группы, объединенные общей идеологией и единым подходом, которые могут срабатывать цепной реакцией – одно действие провоцирует другое. Он также отметил, что этот вопрос уже обсуждается в СПЧ. «Сейчас этим вопросом занимаются специалисты. Помимо этого, активизировались украинские спецслужбы, которые используются свои возможности для запуска подобных процессов», – добавил он. Кабанов считает, что, если бы не существовало благоприятных условий, в том числе проблем в школах, подобные провокации не срабатывали бы.