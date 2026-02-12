Стрельба в Анапе стала четвертым нападением на учебные заведения за февраль в РФ

Стрельба в Анапе стала четвертым нападением на учебные заведения за февраль в РФЧП с участием подростков могут быть связаны и требуют анализа со стороны правоохранителей, считают эксперты
В холле одного из техникумов Анапы студент учебного заведения открыл стрельбу из оружия, сообщила 11 февраля пресс-служба МВД по Краснодарскому краю в своем Telegram-канале. Сначала в ведомстве заявили о трех пострадавших, позже уточнили, что один из них скончался. Стрелявшего 17-летнего подростка задержали. По данным «КП-Кубань», речь идет об Анапском индустриальном колледже.
Погибшим оказался охранник, который принял на себя первый удар во время нападения: оперативно отреагировал, вызвал соответствующие органы и не дал подростку зайти дальше в техникум, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Двое других жертв получили ранения средней тяжести, добавил он. «Это чудовищное нарушение закона, благодарен силовым структурам, сотрудникам Росгвардии, которые оперативно отреагировали и не допустили больших жертв», – добавил Кондратьев.
«КП-Кубань» также выяснила, что подросток учился на втором курсе этого техникума на автомеханика. Для совершения нападения он взял ружье у своего дедушки. По словам знакомых, подросток смотрел много роликов о нападениях на школы в Перми и Керчи. Следственный комитет России возбудил уголовное дело в связи со стрельбой в техникуме, сообщила пресс-служба ведомства, не уточняя статью. На место происшествия выехала группа следователей и криминалистов следственного управления.
Другие нападения
За февраль 2026 г. это уже четвертое нападение учеников школ или студентов колледжей на своих сверстников и педагогов. Аналогичные случаи произошли в Уфе, Кодинске и Красноярске.
4 февраля ученица МАОУ СШ «Комплекс Покровский» в Красноярске принесла в школу горючее, подожгла тряпку и бросила ее в класс, после чего напала на одноклассников с молотком. В результате троих детей с ожогами госпитализировали, сообщал ТАСС со ссылкой на минздрав региона. В ведомстве рассказали, что их доставили в ожоговый центр краевой больницы. Позже агентство сообщило, что при нападении пострадали как минимум пять детей и учитель: три ребенка получили ожоги, еще двое вместе с педагогом пострадали от ударов молотком.
3 февраля сразу в двух учебных заведениях – гимназии № 16 в Уфе (Башкирия) и школе № 4 Кодинска (Красноярский край) – произошли нападения учеников на одноклассников и преподавателей. В Уфе десятиклассник открыл стрельбу из страйкбольного автомата по учителю и нескольким школьникам. Педагог получил ссадины, жертв удалось избежать. В этот же день в Кодинске семиклассница напала с ножом на сверстницу после конфликта с учителем. Пострадавшей оказали медпомощь и отпустили домой.
Что говорят эксперты
Участившиеся случаи нападений в учебных заведениях требуют профессионального анализа, в том числе со стороны правоохранителей, считает научный сотрудник Центра финансово-экономических решений в образовании НИУ ВШЭ Ирина Абанкина. Без специальной экспертизы невозможно установить, связаны ли эти инциденты между собой и носят ли они закономерный характер. При изучении происходящего помимо социально-психологических проблем не стоит исключать и возможное проявление террористической деятельности, считает она.
Серия нападений продолжается
Такие нападения на школы и колледжи имеют искусственно созданный характер и во многом являются спровоцированными, считает член Совета по правам человека (СПЧ) и член общественного совета при Минюсте Кирилл Кабанов. По его словам, у этого явления есть накопительный эффект: сначала формируются группы, объединенные общей идеологией и единым подходом, которые могут срабатывать цепной реакцией – одно действие провоцирует другое. Он также отметил, что этот вопрос уже обсуждается в СПЧ. «Сейчас этим вопросом занимаются специалисты. Помимо этого, активизировались украинские спецслужбы, которые используются свои возможности для запуска подобных процессов», – добавил он. Кабанов считает, что, если бы не существовало благоприятных условий, в том числе проблем в школах, подобные провокации не срабатывали бы.
Реакция властей
Национальный антитеррористический комитет (НАК) уже заинтересовался столь частыми нападениями школьников на сверстников и преподавателей. Накануне ЧП в Анапе, 10 февраля, директор ФСБ и председатель НАКа Александр Бортников заявил, что случившееся говорит о недостаточной эффективности профилактической работы с молодежью. Комитет пока ограничился рассылкой рекомендаций по предотвращению таких случаев губернаторам регионов.
В тот же день на пленарном заседании в Госдуме депутат от ЛДПР Иван Сухарев заявил, что партия выступает за проведение парламентских слушаний по проблеме насилия в школах. Помимо этого депутаты инициируют обращение к правительству с требованием прекратить навязывание учителям функций, не входящих в их обязанности, например таких, как отслеживание соцсетей учеников.
Депутаты также выступали за ограничение распространения СМИ и блогерами детализированных материалов о нападениях на учебные заведения. Эта информация «имеет вирусное распространение» и провоцирует других детей «подражать нападающим», говорила первый зампредседателя комитета ГД по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая («Единая Россия») 4 февраля.
Что говорят специалисты
Каждый широко освещаемый случай школьной стрельбы статистически повышает вероятность следующего, считает психотерапевт, директор клиентской поддержки сервиса «Ясно» Мария Игнатьева. По ее словам, медиа невольно создают сценарий, который становится доступным для подражания. Для подростка в кризисе, ищущего способ выразить невыносимое, этот сценарий может оказаться роковой подсказкой, добавила Игнатьева. «Медиа могут не давать избыточных деталей о ситуации, а сообщать о доступной помощи. Помимо этого нужны системные инвестиции в школьную психологическую службу и в культуру, где обратиться за помощью не стыдно», – заключила она.
Система школьных психологов не прижилась в России и не дала нужного эффекта, считает Абанкина. По ее словам, у специалистов не было достаточных ресурсов и квалификации для выявления и решения подобных проблем. Помимо этого в России не сложилась система масштабной работы с психоаналитиками и психологами, как в США и странах Европы. Если помощь и существует, то она либо не всегда соответствует необходимому уровню и не ориентирована на профилактику, либо оказывается уже в тяжелых и кризисных случаях, вплоть до суицидальных состояний.
Глубокая общественная проблема заключается в отсутствии современных и доступных по цене анонимных механизмов психологического консультирования и сопровождения, которые помогали бы людям справляться с травмами, пояснила она. В этой ситуации почти невозможно обвинять школы и колледжи в том, что они не замечают таких учащихся – их много и с ними трудно работать, считает Абанкина.
«Ведомости» направили запросы в Минпросвещения и министерство науки и образования Краснодарского края с просьбой прокомментировать инциденты и дальнейшую работу по их предотвращению. Помимо этого был направлен запрос в НАК о том, будет ли комитет выявлять наличие связи между всеми ЧП в школах и техникумах за последние три месяца.