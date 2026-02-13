Путин поручил изменить название среднего профессионального образования

Мальцева также отмечает, что ребрендинг может повысить престиж рабочих и прикладных профессий, но он работает только как «упаковка» уже идущих содержательных изменений, а не сам по себе. «Само переименование без улучшения качества рабочих мест и появления понятных, привлекательных карьерных перспектив быстро разоблачится: общество увидит, что за новым названием стоят те же проблемы», – подчеркнула она. Помимо этого переименование не повлияет на обеспеченные и высокообразованные семьи, которые изначально ориентированы на академические траектории для своих детей и не рассматривают поступление в колледж как основной сценарий. Такой шаг в сочетании с комплексными изменениями в профтехобразовании может подействовать на часть школьников и их родителей, для которых образование после школы – это прежде всего профессионализация и взросление через ранний выход на рынок труда, заключила Мальцева.