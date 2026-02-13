Путин поручил изменить название среднего профессионального образования

Путин поручил изменить название среднего профессионального образованияПереименование может повысить престижность обучения в колледжах и техникумах, считают эксперты
Президент Владимир Путин поручил правительству до 1 июля 2026 г. рассмотреть вопрос об изменении наименования среднего профессионального образования (СПО). Об этом говорится в перечне поручений по итогам заседания Госсовета, который прошел 25 декабря 2025 г. и был посвящен подготовке кадров для экономики. Ответственным за исполнение назначен премьер-министр Михаил Мишустин.
Вопрос о переименовании СПО поднимал на заседании Госсовета в декабре вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Тогда он предложил переименовать его в «специальное профессиональное образование». По словам Чернышенко, оно «ничуть не хуже» некоторых вариантов высшего образования и является «базовой, мощной специальностью». «Это потребует определенных нормативных изменений, но будет отражать реальное значение этого уровня образования и его ключевое значение для обеспечения национальной цели, которую вы (президент. – «Ведомости») нам ставите по технологическому лидерству», – сказал тогда вице-премьер.
Путин также поручил включить в дипломы об СПО подробную информацию о результатах демонстрационного (выпускного) экзамена и участии в чемпионатах и конкурсах профессионального мастерства. Помимо этого наряду с правительством регионам нужно будет проводить ежегодную оценку работы колледжей и вузов с худшими результатами в национальных рейтингах и утвердить порядок такой оценки, а также обновлять программы развития или реорганизовывать не менее 2% таких организаций по итогам оценки.
Еще часть поручений президента касались образования в целом: так, он указал правительству на необходимость усилить ответственность заказчиков целевого обучения. Они должны будут участвовать в организации практики студентов, а также сопровождать их во время учебы через наставников. В законодательстве также предлагается закрепить обязательные меры поддержки для целевиков, включая денежные выплаты и стипендии, с указанием условий, сроков и размеров в договорах. Стажировки, согласно поручению президента, необходимо закрепить как срочную форму трудовых отношений для получения первого профессионального опыта, а также определить понятия «стажер» и «трудоустройство на стажировку».
Реальную ценность для работодателя представляют знания и практические навыки выпускников техникумов и колледжей, считает старший научный сотрудник Центра экономики непрерывного образования РАНХиГС Борис Илюхин. По его словам, поэтому внимание к демонстрационному экзамену, который стал эффективным способом проверки практической подготовки, вполне оправданно. При этом не так важно, отражена ли его оценка в дипломе: гораздо важнее, что в процессе подготовки к экзамену студент получает больше реального профессионального опыта и практических навыков, заключил Илюхин. Включение результатов демоэкзаменов и конкурсов может представлять реальную ценность для работодателей и положительно влиять на престижность профессии, считает доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.
Трудоустройство выпускников СПО
Переименование – это инструмент позиционирования, говорит директор Центра развития навыков и профессионального образования НИУ ВШЭ Вера Мальцева. По ее словам, слово «среднее» в массовом представлении отсылает либо к школьному уровню, либо «к второсортности», тогда как реальное содержание ряда программ специалистов среднего звена ближе к прикладному высшему образованию. Переименование уровня СПО может быть попыткой разорвать связку «среднее = ниже, чем высшее» и подать колледж как самостоятельный путь, а не запасной вариант для неуспешных выпускников школы, пояснила она.
Мальцева также отмечает, что ребрендинг может повысить престиж рабочих и прикладных профессий, но он работает только как «упаковка» уже идущих содержательных изменений, а не сам по себе. «Само переименование без улучшения качества рабочих мест и появления понятных, привлекательных карьерных перспектив быстро разоблачится: общество увидит, что за новым названием стоят те же проблемы», – подчеркнула она. Помимо этого переименование не повлияет на обеспеченные и высокообразованные семьи, которые изначально ориентированы на академические траектории для своих детей и не рассматривают поступление в колледж как основной сценарий. Такой шаг в сочетании с комплексными изменениями в профтехобразовании может подействовать на часть школьников и их родителей, для которых образование после школы – это прежде всего профессионализация и взросление через ранний выход на рынок труда, заключила Мальцева.
