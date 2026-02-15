Более трети выпускников российских вузов избыточно образованы для своей работы

Более трети выпускников российских вузов избыточно образованы для своей работыСистема подготовки кадров нигде не научилась точно предугадывать потребности рынка, говорят эксперты
В среднем более трети выпускников вузов (35%) оказываются избыточно образованными для занимаемого рабочего места. К такому выводу пришли исследователи НИУ ВШЭ в своей статье «Феномен «избыточного образования» выпускников российских вузов», которая опубликована в научном журнале «Вопросы экономики». Они провели анализ на основе данных «Мониторинга трудоустройства выпускников» – проекта Министерства труда и социальной защиты и Федеральной службы по труду и занятости.
В выборку исследования попали выпускники высшего образования по программам бакалавриата или специалитета в 2021–2023 гг. в возрасте 18–29 лет, которые не продолжили обучение в магистратуре или аспирантуре. Под избыточностью авторы понимают ситуацию, при которой гражданин обладает более высоким уровнем образования, чем предполагает занимаемое им рабочее место.
Исследователи используют два способа определить, является ли высшее образование выпускника избыточным. В рамках экспертного подхода они оценивали уровень занимаемой должности на основе Общероссийского классификатора занятий: если выпускник работает руководителем или специалистом высокой квалификации, его образование считается подходящим, а если занимает менее квалифицированную позицию – избыточным. Статистический подход основан на данных Росстата: для каждой профессии рассчитывалось, сколько лет в среднем учатся работающие в ней люди. Если оказывается, что для данной работы высшее образование обычно не требуется, а выпускник все же его имеет, его относят к категории избыточно образованных.
Результаты показывают, что в зависимости от года выпуска и метода оценки от 34,4 до 40,1% выпускников можно отнести к избыточно образованным. По экспертному методу эта доля немного ниже (от 34,4% среди выпускников 2021 г. до 37% среди выпускников 2023 г.), чем по статистическому методу (от 37,2 до 40,1%).
Авторы исследования выяснили, что наименьшая доля избыточно образованных выпускников наблюдается в сферах с высокими требованиями к компетенциям работников: в образовании (почти 10% выпускников, занятых в отрасли), здравоохранении (19%), информации и связи (около 23%), а также в науке (23%). Больше всего людей с избыточным образованием работает в сферах с низкими квалификационными требованиями: гостиничный бизнес и общепит (64%), торговля (55%), транспорт и хранение, где предполагается высокая физическая нагрузка (62%), а также финансы и страхование (59%), где много рабочих мест с рутинными задачами.
В 2025 г. российские власти занялись пересмотром подготовки кадров в вузах, чтобы привести их в соответствие с потребностями экономики. Одна из мер – регулирование коммерческого приема по 28 направлениям бакалавриата и 12 – специалитета. На 2026/27 учебный год правительство сократило число платных мест в вузах на 13% (или на 47 000). Сокращения в основном затронули негосударственные университеты и такие направления подготовки, как экономика, юриспруденция, реклама и связи с общественностью, говорится в сообщении пресс-службы Минобрнауки от 6 февраля. По словам главы ведомства Валерия Фалькова, сейчас 1,3–1,5 млн студентов (до 30% от общего числа в 4,5 млн) – это представители двух крупных специальностей: экономика и управление.
Избыточность образования – это системная проблема, которая характерна практически для всех систем образования и экономик мира, говорит директор Центра экономики непрерывного образования РАНХиГС Татьяна Клячко. Она связана с быстрыми технологическими изменениями: когда люди идут получать образование, то рассчитывают работать по специальности через 5–6 лет после выпуска. Но за это время рынок труда успевает измениться и их квалификация может оказаться избыточной для сложившихся условий, пояснила она. При этом на другом полюсе растет число работников, которым, наоборот, не хватает квалификации. Из-за этого в системах образования и на рабочих местах развиваются программы доведения работников до требований конкретных позиций, а также программы переквалификации, заключила Клячко.
23%
Корень проблемы избыточно образованных выпускников – в дисбалансе между подготовкой кадров и реальными потребностями экономики, считает проректор РГСУ по учебной работе Янина Шимановская. Чтобы бороться с этим, нужно расширять программы среднего профессионального образования и повышать престиж рабочих профессий. Помимо этого необходим более точный прогноз экономики при формировании набора в вузы, заключила она.
Избыточные навыки и квалификации – это потенциальные потери производительности труда, поясняет доцент базовой кафедры ТПП РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г. В. Плеханова Фарида Мирзабалаева. В таких условиях часть компетенций не используется на рабочем месте, при том что затраты на их формирование уже понесли и государство, и сами выпускники. Это приводит к росту текучести кадров из-за неудовлетворенности содержанием труда и перспективами карьерного роста. По ее словам, неблагоприятной тенденцией является переток выпускников в сферу торговли и сервиса, где возможны более высокие заработные платы, поскольку туда уходят в том числе специалисты с инженерным и другим профильным образованием из-за низкой оплаты труда. В перспективе такие структурные перекосы могут усилиться: занятые в торговле и сервисе работники рискуют подпасть под сокращение, а их профессиональные навыки – частично утратиться.
«Ведомости» направили запрос в Минобрнауки с просьбой прокомментировать результаты исследования.