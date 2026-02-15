Более трети выпускников российских вузов избыточно образованы для своей работы

Избыточные навыки и квалификации – это потенциальные потери производительности труда, поясняет доцент базовой кафедры ТПП РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г. В. Плеханова Фарида Мирзабалаева. В таких условиях часть компетенций не используется на рабочем месте, при том что затраты на их формирование уже понесли и государство, и сами выпускники. Это приводит к росту текучести кадров из-за неудовлетворенности содержанием труда и перспективами карьерного роста. По ее словам, неблагоприятной тенденцией является переток выпускников в сферу торговли и сервиса, где возможны более высокие заработные платы, поскольку туда уходят в том числе специалисты с инженерным и другим профильным образованием из-за низкой оплаты труда. В перспективе такие структурные перекосы могут усилиться: занятые в торговле и сервисе работники рискуют подпасть под сокращение, а их профессиональные навыки – частично утратиться.