Центральный университет занял третье место по качеству приема студентов

Центральный университет занял третье место по качеству приема студентовНегосударственный вуз смог добиться такой оценки спустя два года с момента создания
Созданный два года назад частный Центральный университет в 2025 г. впервые вошел в тройку лидеров по качеству приема абитуриентов наряду с Московским физико-техническим институтом (МФТИ) и Национальным исследовательским ядерным университетом «МИФИ», следует из мониторинга качества приема российских вузов НИУ ВШЭ. Под качеством приема подразумевается средний балл абитуриентов, зачисленных на бюджетную и платную основу по результатам ЕГЭ. В 2024 г. он дебютировал в рейтинге на восьмом месте.
Средний балл зачисленных в МФТИ абитуриентов составил почти 97. В МИФИ этот показатель составил 91,5 балла, в Центральном университете – около 88 баллов. В пятерку лидеров по качеству приема в 2025 г. также вошел Университет Иннополис, где средний балл ЕГЭ составил 87. Пятое и шестое места разделили НИУ ВШЭ и Университет ИТМО – в обоих вузах средний балл поступивших оказался одинаковым и достиг 86,5. Помимо этого Центральный университет занял первое место среди российских вузов по качеству приема абитуриентов на коммерческой основе – 87 баллов.
В 2025 г., согласно данным мониторинга, Центральный университет зачислил 604 человек на программы бакалавриата суммарно на бюджетной и коммерческой основе, в 2024 г. – 379. Обучение на бакалавриате Центрального университета стоит 700 000 руб. в год. Год магистратуры – 800 000 руб. По результатам вступительных испытаний можно получить грант на обучение – до 100% на бакалавриате и до 75% в магистратуре. Вуз также выделяет небольшое число бюджетных мест – 20 в бакалавриате и 10 в магистратуре.
По словам научного руководителя НИУ ВШЭ Ярослава Кузьминова, феномен успеха Центрального университета и Университета Иннополис в их качественном отличии от традиционных негосударственных вузов. Вузы сделали акцент на общее IT-направление вместо социально-гуманитарного цикла. При наборе абитуриентов они также ориентировались на победителей олимпиад и 90-балльников. Кроме того, учебные заведения отличает тесная связь обучения с практикой, гранты от российских корпораций, а также работа с талантливыми школьниками, добавил Кузьминов.
В интервью «Ведомостям» в 2023 г. ректор Центрального университета Евгений Ивашкевич отмечал, что задача вуза – привлечь внимание бизнеса к проблемам высшего и школьного образования. По его мнению, бизнес должен интеллектуально участвовать и финансировать создание новых учебных программ. Этот подход позволяет студентам получать знания, востребованные на рынке, а работодателям – специалистов, которые соответствуют их профессиональным требованиям и обладают практическими навыками.
Центральный университет позиционируется как организация, которая обучает своих студентов на реальных проектах своих бизнес-партнеров, говорит профессор Финансового университета Александр Сафонов. Это привлекательный маркетинговый ход для студентов: можно учиться и взаимодействовать с будущим работодателем. «Второй момент, на который стоит обратить внимание, – это стратегия вуза по зачислению талантливых абитуриентов с возможностью получить грант. Эти две составляющие и обеспечивают такой показатель», – пояснил он.
Как проводился мониторинг
При небольшом разрыве стоимости обучения с другими ведущими вузами Центральный университет имеет преимущества грантового сокращения стоимости обучения. Именно поэтому абитуриент предпочтет идти на платное обучение туда, заключил он.
Реклама Центрального университета была активной и интересной: внимание привлекли идеи индивидуальных треков, нестандартные подходы к обучению, ориентация на умение решать задачи, вовлечение в проекты, пояснила научный сотрудник Центра финансово-экономических решений в образовании НИУ ВШЭ Ирина Абанкина. По ее словам, абитуриенты-высокобалльники и их родители готовы платить за атмосферу, студенческую среду и возможность учиться среди мотивированных и заинтересованных сверстников. Отсутствие государственного давления и стандартизации, которые есть в высокорейтинговых государственных вузах, поставило Центральный университет в выгодное положение, заключила она.
Центральный университет создан Т-банком в 2023 г. в партнерстве с 30 IT-компаниями. К 2026 г. число партнерских организаций выросло до 60. Обучение первых 44 студентов-магистров по программе «Академия Data Science» стартовало в сентябре 2023 г., а студентов-бакалавров – в 2024 г. Вуз внедряет STEM-модель обучения (англ. science, technology, engineering and mathematics. – «Ведомости»). Это образовательный подход, объединяющий в одну систему преподавания естественные науки, технологии, инженерию и математику.