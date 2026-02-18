Центральный университет занял третье место по качеству приема студентов

В 2025 г., согласно данным мониторинга, Центральный университет зачислил 604 человек на программы бакалавриата суммарно на бюджетной и коммерческой основе, в 2024 г. – 379. Обучение на бакалавриате Центрального университета стоит 700 000 руб. в год. Год магистратуры – 800 000 руб. По результатам вступительных испытаний можно получить грант на обучение – до 100% на бакалавриате и до 75% в магистратуре. Вуз также выделяет небольшое число бюджетных мест – 20 в бакалавриате и 10 в магистратуре.