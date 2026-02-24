Что известно о взрыве у Савеловского вокзала в Москве

Что известно о взрыве у Савеловского вокзала в МосквеПогибли полицейский и сам преступник
В ночь на 24 февраля на площади Савеловского Вокзала в Москве прогремел взрыв. Скончался сотрудник Госавтоинспекции, еще двоих полицейских доставили в больницу, сообщает Следственный комитет (СК) России. По предварительным данным, устроивший взрыв скончался на месте.
«Ведомости» собрали информацию, известную о происшествии на данный момент.
Как сообщает «МВД медиа», инцидент произошел около 00:05 мск. К сотрудникам Госавтоинспекции УВД Северо-Восточного округа столицы, которые были в служебном автомобиле на маршруте патрулирования, подошел неизвестный. После этого произошла детонация неустановленного устройства.
Официальный представитель МВД России Ирина Волк уточнила, что погибший – старший инспектор отдельного батальона ДПС ГИБДД УВД по Северо-Восточному административному округу ГУ МВД России по Москве старший лейтенант полиции Денис Братущенко. Ему было 34 года. Погибший служил в московской полиции с марта 2019 г. У него остались жена и двое несовершеннолетних детей. Им, а также раненым полицейским, будет оказана помощь, добавила Волк.
Главное следственное управление СК России по Москве возбудило уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа (ст. 317 УК РФ) и незаконном обороте взрывных устройств (ч. 1 ст. 222.1 УК РФ). На место прибыли следователи и криминалисты СК РФ, а также оперативные службы. Осматривается место происшествия, изучаются записи видеонаблюдения. Будут назначены судебные экспертизы, включая медицинскую и взрывотехническую.
По данным ТАСС, автомобиль Госавтоинспекции, рядом с которым прогремел взрыв, был серьезно поврежден. Кузов машины выгнуло изнутри.