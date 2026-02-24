Что известно о взрыве у Савеловского вокзала в Москве

Официальный представитель МВД России Ирина Волк уточнила, что погибший – старший инспектор отдельного батальона ДПС ГИБДД УВД по Северо-Восточному административному округу ГУ МВД России по Москве старший лейтенант полиции Денис Братущенко. Ему было 34 года. Погибший служил в московской полиции с марта 2019 г. У него остались жена и двое несовершеннолетних детей. Им, а также раненым полицейским, будет оказана помощь, добавила Волк.