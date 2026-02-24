С какими результатами завершилась Олимпиада в Италии

С какими результатами завершилась Олимпиада в ИталииБольше всего золотых наград в четвертый раз подряд завоевали норвежские атлеты
В Милане и Кортина-д'Ампеццо завершилась XXV зимняя Олимпиада, на которой выступили 13 российских атлетов в нейтральном статусе. Единственную медаль завоевал ски-альпинист Никита Филиппов, заняв второе место в спринте. О кратких итогах Игр-2026 в Италии – в инфографике «Ведомостей».
Всего в Играх приняли участие около 2900 спортсменов из 92 стран. Как и на трех предыдущих зимних Олимпиадах, первое место в неофициальном медальном зачете заняла Норвегия (18 золотых медалей), второе – сборная США (12), третье – Италия (10).
В общей сложности из 92 национальных сборных хотя бы одну олимпийскую медаль смогли завоевать 30 (включая Россию, хотя наши спортсмены и выступали под нейтральным флагом). На предыдущей Олимпиаде таких команд было 29.
На Играх-2026 впервые за 30 лет на пьедестал поднялись спортсмены, представлявшие Бразилию и Грузию. Горнолыжник Лукас Пиньейро Бротен, до 2023 г. выступавший за Норвегию, принес бразильской команде золото в гигантском слаломе, а сменившая спортивное гражданство в 2020 г. Анастасия Метелкина в паре с Лукой Берулавой – серебро для грузинской сборной.
Норвежские атлеты наращивают количество золотых медалей с каждой Олимпиадой – на этот раз они завоевали сразу 18, что стало рекордом для одной сборной за всю историю зимних Игр. Итальянские спортсмены также показали выдающийся результат: 10 наград высшего достоинства против двух в Пекине в 2022-м.
Улучшили показатели и американцы, выиграв 12 золотых медалей после девяти в Пекине. При этом свои результаты ухудшили сборные Германии (восемь первых мест по сравнению с 12 в 2022-м) и Китая (пять против девяти).
В числе победителей и призеров на Олимпиаде в Италии не оказалось атлетов из Белоруссии, Словакии, Украины, Венгрии, сборные которых на Играх-2022 оказывались на пьедестале. Атлеты из трех стран – Казахстана, Болгарии и Дании – наоборот, смогли принести своим национальным командам хотя бы одну медаль.
Норвежские спортсмены с 1994 г. выиграли в общей сложности 272 медали, следует из подсчета «Ведомостей» на основе данных Международного олимпийского комитета (МОК). Это лучший показатель среди всех стран мира. Кроме того, атлеты этой страны завоевали рекордные 103 золота и 87 бронзы (по серебру Норвегия на третьем месте). Германия располагается на втором месте с 251 наградой (в том числе 97 золотых), а США – на третьем (231 и 79 соответственно). Россия остается на пятом месте со196 медалями, из которых 67 – высшего достоинства.
В общей сложности в Италии было разыграно 116 комплектов медалей – семь больше, чем в Пекине. В программу были включены ски-альпинизм и ряд других дисциплин. Наибольшее число состязаний в ходе прошло по фристайлу, конькобежному спорту, лыжным гонкам, биатлону, сноуборду и горнолыжному спорту.
Результаты Игр в Италии показали явное преимущество отдельных стран в определенных видах спорта. Так, норвежские лыжники взяли семь из 12 золотых медалей в гонках, все три награды высшего достоинства в двоеборье и две из шести – в прыжках с трамплина. Французы выиграли шесть золотых из 11 возможных в биатлоне, а нидерландские атлеты – пять из 14 в конькобежном спорте и пять из девяти – в шорт-треке. Сборная же Германии завоевала три золота из четырех в бобслее и три из пяти – в санном спорте.
Из почти 2900 атлетов, выступивших на Играх, домой с медалями вернулись чуть более 530, из них 203 – с золотыми. 24 спортсмена из их числа – 13 мужчин и 11 женщин – смогли выиграть не менее двух наград высшего достоинства.
Главным триумфатором Олимпиады в Италии стал 29-летний норвежский лыжник Йоханнес Хёсфлот Клебо. Он выиграл шесть из шести гонок и стал 11-кратным олимпийским чемпионом. Клебо установил рекорд как по общему количеству побед на зимних Олимпиадах, так и по числу золотых медалей, завоеванных на одних Играх. Еще пять атлетов взяли по три награды высшего достоинства.