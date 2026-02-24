С какими результатами завершилась Олимпиада в Италии

Результаты Игр в Италии показали явное преимущество отдельных стран в определенных видах спорта. Так, норвежские лыжники взяли семь из 12 золотых медалей в гонках, все три награды высшего достоинства в двоеборье и две из шести – в прыжках с трамплина. Французы выиграли шесть золотых из 11 возможных в биатлоне, а нидерландские атлеты – пять из 14 в конькобежном спорте и пять из девяти – в шорт-треке. Сборная же Германии завоевала три золота из четырех в бобслее и три из пяти – в санном спорте.