Главная / Общество /

Резиденты ТОР восстановят только площадь вырубки лесов на охраняемых территориях

Сейчас лес нужно восстанавливать в размере всей площади земель, переведенных в охраняемые
Екатерина Дорофеева
Яна Суринская
Нарушение правил лесовосстановления может снизить качество естественной среды обитания животного мира и нанесет вред почве
Нарушение правил лесовосстановления может снизить качество естественной среды обитания животного мира и нанесет вред почве / Ведомости

Минвостокразвития разработало правила восстановления лесов для компаний – резидентов территорий опережающего развития (ТОР) в Дальневосточном федеральном округе (ДВФО) и Арктической зоне. Они коснутся резидентов, под чьи инвестиционные проекты земли лесного фонда перевели в земли особо охраняемых территорий и объектов. Они после рубки лесов должны будут восстановить насаждения в объеме, который равен площади фактически вырубленных деревьев и кустарников.

Изменения в закон о ТОР и Лесной кодекс одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности, сообщили «Ведомостям» два источника: один – близкий к комиссии, второй – в Белом доме. Восстановить леса нужно будет в течение трех лет после окончания рубок, следует из законопроекта. В соглашении об осуществлении деятельности в ТОР, заключенном с резидентом, будет прописана площадь рубок, необходимых для реализации инвестпроекта. В нем же будет зафиксирован объем работ по лесовосстановлению.

