Резиденты ТОР восстановят только площадь вырубки лесов на охраняемых территориях

Изменения в закон о ТОР и Лесной кодекс одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности, сообщили «Ведомостям» два источника: один – близкий к комиссии, второй – в Белом доме. Восстановить леса нужно будет в течение трех лет после окончания рубок, следует из законопроекта. В соглашении об осуществлении деятельности в ТОР, заключенном с резидентом, будет прописана площадь рубок, необходимых для реализации инвестпроекта. В нем же будет зафиксирован объем работ по лесовосстановлению.