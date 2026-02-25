Вдовы участников спецоперации смогут бесплатно получить второе СПО

Вдовы участников спецоперации смогут бесплатно получить второе СПОЭто позволит матерям оперативно освоить более прикладную профессию, чтобы содержать детей, говорят эксперты
Вдовы и вдовцы погибших участников спецоперации могут повторно получить среднее профессиональное образование (СПО) по другой специальности за счет бюджетных средств. Обучение будет проходить на аналогичных условиях с теми, кто получает такое образование впервые. Инициативу при условии доработки одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности. Об этом рассказали «Ведомостям» два источника: один – в Белом доме, второй – близкий к комиссии.
Авторами инициативы стали председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина, ее заместитель Мария Дробот (обе из КПРФ), а также член комитета Василина Кулиева (ЛДПР). Изменения предлагается внести в закон об образовании в РФ. Законопроект разработан для исполнения поручения президента Владимира Путина по итогам заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека в январе 2024 г. Раньше право на повторное бесплатное обучение в колледжах и техникумах было доступно только самим участникам спецоперации и не распространялось на членов их семей.
В пояснительной записке к законопроекту говорилось, что мера поддержки для вдов и вдовцов будет предоставляться в пределах установленных контрольных цифр приема на обучение. В своем отзыве правительство отмечает техническую недоработку, связанную с наименованием категории граждан – вдов и вдовцов. Эту формулировку необходимо привести в соответствие с действующим законодательством, чтобы она совпадала с уже закрепленными в законах категориями, указывается в отзыве.
В январе 2025 г. депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект о бесплатном образовании для вдов и вдовцов участников спецоперации. Они смогут поступить в учебные заведения без вступительных испытаний по отдельной квоте – не менее 10% от общего числа бюджетных средств. Изменения касаются вузов, т. е. бюджетной основы обучения по программам бакалавриата и специалитета, а также средних специальных образовательных учреждений – колледжей и техникумов.
Сейчас есть устойчивый запрос на профессиональную переподготовку среди членов семей погибших участников спецоперации, говорит исполнительный директор некоммерческого фонда «Дерево жизни», который помогает в адаптации ветеранам, Светлана Хисматуллина. Зачастую это связано не просто с поиском работы, а с необходимостью полной смены жизненной стратегии, продолжает она. По словам Хисматуллиной, высшее образование требует длительного погружения, тогда как программы СПО позволяют в более сжатые сроки получить прикладную профессию и выйти на рынок труда. «Это критически важно для матерей, которым необходимо самостоятельно обеспечивать будущее детей», – говорит она.
Инициатива рассчитана на вдов, у которых уже есть СПО, поэтому они смогут проходить обучение по сокращенной программе, отмечает главный научный сотрудник Центра финансово-экономических решений в образовании НИУ ВШЭ Ирина Абанкина. По ее мнению, большинство регионов смогут с этим справиться и инициатива не окажет существенного влияния на контрольные цифры приема на первый курс, особенно среди девятиклассников.
«Ведомости» направили запрос в Минпросвещения с просьбой уточнить, не повлечет ли такая инициатива сокращения числа бюджетных мест для граждан, у которых нет льгот, а также в правительство для подтверждения положительного отзыва на законопроект.