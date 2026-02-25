Вдовы участников спецоперации смогут бесплатно получить второе СПО

Авторами инициативы стали председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина, ее заместитель Мария Дробот (обе из КПРФ), а также член комитета Василина Кулиева (ЛДПР). Изменения предлагается внести в закон об образовании в РФ. Законопроект разработан для исполнения поручения президента Владимира Путина по итогам заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека в январе 2024 г. Раньше право на повторное бесплатное обучение в колледжах и техникумах было доступно только самим участникам спецоперации и не распространялось на членов их семей.