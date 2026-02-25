Telegram оштрафован на 7 млн рублей за отказ ограничивать доступ к информации

Протокол об административном правонарушении в отношении Telegram был составлен Роскомнадзором. Из оглашенных в суде материалов следует, что мессенджер не ограничил доступ к информации о дистанционной и розничной продаже алкоголя, а также материалам о нетрадиционных отношениях (ЛГБТ – организация признана экстремистской и запрещена в РФ) .