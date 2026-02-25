Telegram оштрафован на 7 млн рублей за отказ ограничивать доступ к информации

Telegram оштрафован на 7 млн рублей за отказ ограничивать доступ к информацииМессенджер не удалил сведения о продаже алкоголя и запрещенном экстремистском движении ЛГБТ
Таганский райсуд Москвы признал Telegram виновным в повторном невыполнении владельцем соцсети обязанности по осуществлению мониторинга социальной сети и принятию мер по ограничению доступа к информации.
Мессенджеру назначен штраф в размере 7 млн руб.
Протокол об административном правонарушении в отношении Telegram был составлен Роскомнадзором. Из оглашенных в суде материалов следует, что мессенджер не ограничил доступ к информации о дистанционной и розничной продаже алкоголя, а также материалам о нетрадиционных отношениях (ЛГБТ
10 февраля 2026 г. Роскомнадзор сообщил, что по решению уполномоченных органов продолжает проводить последовательные ограничения Telegram «с целью добиться исполнения российского законодательства». Пользователи в эти дни сообщали про сбои и замедление загрузки медиафайлов. По версии РКН, мессенджер не защищает персональные данные россиян, а также не предпринимает реальных мер по противодействию мошенникам и использованию сервиса преступниками и террористами.
Сумма штрафов к мессенджеру в России в общей сложности превысила 150 млн руб.
24 февраля основатель Telegram Павел Дуров сообщил в социальных сетях о возбуждении против него уголовного дела по обвинению в содействии терроризму. По данным «Российской газеты», которая ссылается на сводки МВД и ФСБ РФ, с 2022 г. через площадку было совершено свыше 153 000 преступлений.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга 24 февраля заявил, что администрация мессенджера Telegram не намерена сотрудничать с российскими властями, хотя в приложении зафиксировано большое количество потенциально опасного контента. Так он прокомментировал публикации в российских СМИ о том, что действия Дурова расследуются по делу о содействии террористической деятельности.