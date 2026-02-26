ВЦИОМ: большинство россиян не знают о биоэкономике

Среди россиян, которые знают о биоэкономике, 64% видят в ней определенные преимущества. Так, 43% опрошенных связывают ее с вкладом в сохранение природы и минимизацию вреда (43%), а также с более эффективным использованием ресурсов через сокращение отходов и вторичную переработку (по 7%). Преимущества биоэкономики также связывают с укреплением здоровья людей (5%), в том числе за счет потребления более качественных и полезных продуктов (5%). Респонденты также отмечают возможность научно-технологического (5%) и производственного развития (3%). Реже связывают биоэкономику с непосредственным ростом экономики, удешевлением товаров и улучшением качества жизни людей (по 2%).