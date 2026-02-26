ВЦИОМ: большинство россиян не знают о биоэкономике

ВЦИОМ: большинство россиян не знают о биоэкономикеТе, кто знаком с термином, прежде всего связывают его с производством продуктов и АПК
Более половины (53%) россиян не знают о термине «биоэкономика», при этом каждый третий (33%) гражданин имеет некоторое представление о биоэкономике, которое зачастую расходится с принятыми в научно-экспертном сообществе определениями. Еще 14% россиян, хотя и слышали это слово, затрудняются ответить, что оно означает. Об этом говорится в докладе «Биоэкономика в России: на пути к связности», подготовленном Аналитическим центром (АЦ) ВЦИОМ. В онлайн-опросе приняли участие 1200 россиян по всей стране.
Опрошенные чаще всего связывали биоэкономику со следующими отраслями:
с производством продуктов питания (10%),
агропромышленным комплексом в целом (7%),
с фармацевтической продукцией (7%),
производством товаров из вторичного сырья (5%).
Биоэкономику также ассоциируют с производством из природных материалов: деревообработкой (4%), изготовлением одежды из натуральных тканей (4%), а также выпуском биоудобрений и кормов (4%). На основе этих ответов эксперты отмечают, что понимание биоэкономики сегодня остается противоречивым.
Среди россиян, которые знают о биоэкономике, 64% видят в ней определенные преимущества. Так, 43% опрошенных связывают ее с вкладом в сохранение природы и минимизацию вреда (43%), а также с более эффективным использованием ресурсов через сокращение отходов и вторичную переработку (по 7%). Преимущества биоэкономики также связывают с укреплением здоровья людей (5%), в том числе за счет потребления более качественных и полезных продуктов (5%). Респонденты также отмечают возможность научно-технологического (5%) и производственного развития (3%). Реже связывают биоэкономику с непосредственным ростом экономики, удешевлением товаров и улучшением качества жизни людей (по 2%).
Эксперты также выявили, что отношение россиян к применению разных технологий биоэкономики отличается в зависимости от сферы. Большинство граждан поддерживают их применение в химической промышленности:
80% скорее поддерживают использование биоматериалов, пластиков из растительного сырья и биоудобрений,
16% частично поддерживают,
лишь 2% скорее не поддерживают,
2% затруднились с ответом.
В сфере экологии тоже наблюдается высокий уровень одобрения применения биотехнологий:
80% скорее поддерживают использование микробов для очистки воды и почв,
15% поддерживают частично,
3% не поддерживают,
еще 3% затруднились ответить.
Наибольшую осторожность опрошенные показывают в отношении пищевой промышленности:
лишь 27% респондентов скорее поддерживают такие технологии, как производство пищевых ингредиентов, альтернативного белка,
33% относятся неоднозначно,
36% скорее не поддерживают,
4% не могут оценить.
Сегодня термин «биоэкономика» еще не вошел в массовый обиход и люди определяют, что к нему относится, в основном интуитивно, отмечает руководитель практики «Гостех» АЦ ВЦИОМ Ксения Демина. По ее словам, приставка «био», с одной стороны, имеет позитивные коннотации и ассоциируется с экологичностью, «натуральностью» и безопасностью. С другой – создает ложные ожидания. «Например, часть опрошенных полагают, что биоэкономика – это сельское хозяйство без использования «химии» и ГМО», – пояснила она.
В целом область биоэкономики на сегодня закрыта для широкой аудитории массой стереотипов и неоправданных страхов. Реальный спектр используемых технологий, их цели и ограничения остаются малоизвестными и малопонятными, заключила Демина.
С января 2026 г. в России стартовал новый нацпроект «Технологическое обеспечение биоэкономики». В его структуру вошли три базовых федеральных проекта: «Организация производства и стимулирование сбыта продуктов биоэкономики», «Научно-технологическая поддержка развития биоэкономики» и «Аналитическое, методическое и кадровое обеспечение биоэкономики».
Ключевая задача национального проекта – консолидировать усилия, мощности и ресурсы, создать конкурентные предприятия, в том числе за счет модернизации имеющихся. Как отмечал первый вице-премьер Денис Мантуров, до 2030 г. Россия намерена нарастить уровень технологической независимости по продуктам биоэкономики до 40%. Помимо этого планируется увеличить объем производства продукции биоэкономики на 96% и повысить долю отечественных биотехнологических продуктов в структуре потребления до 55%.