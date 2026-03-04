Легализацию онлайн-казино не поддерживают более половины россиян

Легализацию онлайн-казино не поддерживают более половины россиянПри этом она может обеспечить бюджету порядка 100 млрд рублей поступлений в год, считают эксперты
Более половины россиян (55%) скорее не поддерживают легализацию онлайн-казино, следует из результатов опроса аналитического центра (АЦ) ВЦИОМ. Примерно треть опрошенных (30%) скорее поддерживают эту идею, затруднились ответить 15% респондентов. В телефонном опросе, проведенном в феврале этого года, приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет.
В январе 2026 г. «Коммерсантъ» со ссылкой на два источника сообщил, что министр финансов Антон Силуанов якобы предложил президенту Владимиру Путину рассмотреть возможность легализовать в РФ онлайн-казино. Идея министерства состоит в том, чтобы создать механизм сбора отчислений, аналогичный тому, что действует в букмекерской сфере. Ставки в онлайн-казино предлагается принимать через Единый центр учета переводов ставок. Онлайн-казино будут отчислять не менее 30% выручки ежемесячно единому оператору (его назначит президент по рекомендации правительства). А оператор будет переводить эти деньги в бюджет.
Среди тех, кто поддерживает легализацию, 58% считают, что от нее будет экономический эффект: бюджет пополнится, т. е. инициатива принесет пользу для страны. Каждый четвертый (26%) поддерживающий идею полагает, что она повысит прозрачность рынка онлайн-казино, т. е. сфера выйдет из тени и получит государственный контроль. Каждый десятый (10%) говорит о социальном эффекте. Респонденты отвечали, что многие люди играют в онлайн-казино, а легализация поможет людям с лудоманией. Оставшаяся часть (6%) пришлась на другие ответы.
Те, кто не поддерживает эту идею, чаще всего говорят, что она приведет к зависимости многих людей (38%). Практически столько же опрошенных (37%), объясняя свой выбор, отмечают, что азартные игры – это обман людей и нелегальный бизнес. Еще 14% полагают, что предложение нецелесообразно. По их мнению, бюджет нужно наполнять по-другому, а собранные деньги в него не попадут, так как на идее обогатится только определенный круг лиц. Оставшаяся доля пришлась на другие ответы (8%) и затруднившихся ответить (3%).
Гемблинг в РФ не стал легитимной формой досуга для обычного гражданина, оставшись в массовом сознании зоной токсичности и обмана, говорит руководитель пресс-службы АЦ ВЦИОМ Яна Ширяева. По ее словам, попытка предложить обществу «игру по правилам» проваливается, потому что скептицизм перевешивает жажду наживы.
Зависимость от азартных игр наносит ущерб обществу: разрушаются семьи, люди теряют работу и имущество, накапливают долги, возникают тяжелые психологические последствия, включая суицидальные риски, говорит исполнительный директор АНО «Центр борьбы с лудоманией» Андрей Ходыков. По его мнению, государству нужно сосредоточить свои усилия на защите граждан от пагубного воздействия азартной индустрии и помощи тем, кто уже оказался в зоне риска.
В условиях экономически сложной ситуации легализация может сработать как катализатор «игрового срыва» через активную рекламу, доступность и нормализацию в социуме, говорит клинический психолог медтехкомпании «Доктор рядом» Олеся Толстухина. В зоне риска могут оказаться люди с высокой импульсивностью, депрессией, тревожными расстройствами и зависимостями, а также те, кто переживает стресс от потери близких отношений и финансовые трудности, считает она.
В нулевые годы, когда казино были разрешены в РФ, для некоторых регионов игровые заведения были существенным источником доходов их бюджетов, рассказал директор Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов. Например, на Дальнем Востоке казино привлекали китайцев, продолжает он. По словам Климанова, идея легализации онлайн-казино связана с изменениями в налоговом законодательстве в 2026 г. Они касаются повышения ставок налога на добавленную стоимость и изменений в упрощенной системе налогообложения.
В рамках этих реформ был незаметно добавлен пункт о переводе уплаты налога на игорный бизнес из региональных бюджетов в федеральный, отметил эксперт. На первый взгляд это кажется незначительным изменением, поскольку реальные потери затрагивают только пять субъектов – специально организованные игорные зоны в Калининграде, Крыму, Алтайском, Краснодарском и Приморском крае. Но и это может стать способом увеличения доходов федерального бюджета, считает он.
Объем рынка азартных игр онлайн в РФ оценивается в несколько триллионов рублей в год, говорит заведующий кафедрой страхования и экономики социальной сферы Финансового университета Александр Цыганов. По его словам, букмекерские конторы собирают около 2,5 трлн руб. в год, а онлайн-казино – до 4 трлн руб.
В первый год легализации, если она произойдет, можно ожидать перетекания в легальное пространство первых организаторов онлайн-казино, считает Цыганов. При этом скорость обеления будет зависеть от доступности легальных и блокировки нелегальных сервисов, говорит он. При переходе в легальное поле по консервативному сценарию уже в первый год около 10% нынешнего оборота онлайн-казино могут обелиться, полагает эксперт. Это даст 300–400 млрд руб. легальных сборов, а при налоговой ставке 30% обеспечит бюджету порядка 100 млрд руб. поступлений, пояснил Цыганов.