«Затирание» религиозных символов будет грозить штрафом до 300 000 рублей

Согласно пояснительной записке к законопроекту, полномочиями по возбуждению и рассмотрению дел о правонарушениях, связанных с «затиранием» религиозных символов, предлагается наделить прокуроров и судей. Выявление нарушений, как и прежде, является задачей полиции, пояснил Маркарьян. По его словам, с жалобой на нарушение прав могут обратиться граждане или религиозные организации – как в полицию, так и напрямую к прокурору.