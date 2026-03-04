«Затирание» религиозных символов будет грозить штрафом до 300 000 рублей

«Затирание» религиозных символов будет грозить штрафом до 300 000 рублейВозбуждать дела об этом правонарушении будет прокурор
За намеренное «затирание» религиозных символов на изображениях культовых зданий, объектов религиозного значения и официальных геральдических знаков может появиться административная ответственность. Штрафы будут варьироваться от 5000 до 300 000 руб. Кроме того, могут увеличиться сроки давности по статье «Нарушение законодательства о свободе совести, вероисповедания и о религиозных объединениях» Кодекса об административных правонарушениях (ст. 5.26 КоАП).
Законопроект с такими поправками внесла в Госдуму группа из 47 депутатов во главе с заместителем председателя нижней палаты Анной Кузнецовой («Единая Россия»). Если изменения примут, физлицам грозит штраф 5000–30 000 руб. либо обязательные работы на срок до 120 часов. Для должностных лиц штраф составит 50 000–100 000 руб. Для юридических лиц он будет 100 000–300 000 руб. Как сообщила Кузнецова в своем Telegram-канале, инициативу поддержали представители всех фракций Госдумы, правительство и Генеральная прокуратура.
Сроки давности по ст. 5.26 КоАП депутаты предложили увеличить до одного года. Сейчас они составляют 90 календарных дней, объяснил заместитель президента Гильдии российских адвокатов Рубен Маркарьян. Он отметил, что по главе 5 КоАП об административных правонарушениях, посягающих на права граждан, большинство статей имеют срок давности один год. Законопроект уравнивает предусмотренные права верующих одинаковым сроком их защиты с иными гражданскими правами, говорит Маркарьян.
Согласно пояснительной записке к законопроекту, полномочиями по возбуждению и рассмотрению дел о правонарушениях, связанных с «затиранием» религиозных символов, предлагается наделить прокуроров и судей. Выявление нарушений, как и прежде, является задачей полиции, пояснил Маркарьян. По его словам, с жалобой на нарушение прав могут обратиться граждане или религиозные организации – как в полицию, так и напрямую к прокурору.
Кресты защищены законом
Летом 2025 г. президент Владимир Путин подписал закон о запрете искажения религиозных символов. Изменения коснулись закона «О свободе совести и о религиозных объединениях». Он запрещает «затирать» символы в СМИ, интернете, при продаже товаров, выполнении работ и услуг, в рекламе. Изменения защищают все традиционные религии России: христианство, ислам, буддизм и иудаизм.
Поправки о штрафах – принудительная мера исполнения принятого закона, объяснил Маркарьян. Он полагает, что штрафы не будут носить массового характера, равно как и сами нарушения. Аналогичного мнения придерживается председатель Российской ассоциации защиты религиозной свободы Сергей Мельников. «Законодательству РФ в наследство досталось административное право, которое существовало в другой правовой реальности, поэтому его нужно актуализировать», – считает он.
Предложенные поправки идут в русле общих тенденций: религиозные символы являются корнями российских традиционных ценностей, закрепленных указом президента № 809, говорит Мельников. Изменения будут сдерживающим фактором для тех, кто мог бы совершить правонарушения, связанные с намеренным «затиранием» религиозных символов, полагает он.