Судьи ответили на вопросы о проблемах в практике и справедливости системы

Тимошин заявил на это, что в последнее время количество лиц, содержащихся под стражей, в разы уменьшается, поскольку суды более активно применяют домашний арест. Оправдательные приговоры, по его словам, это тема, волнующая, естественно, юридическое сообщество, которое не особо вникает в судебную практику и в практику расследования дел. Ведь по реабилитирующим основаниям прекращаются уголовные дела как в стадии предварительного расследования, так и в стадии судебного разбирательства, говорит Тимошин. И прекращаются именно по реабилитирующим основаниям. «Почему мы при той оценке не учитываем эти дела? До 20% прекращаются дела по реабилитирующим основаниям. Если учитывать показатели судов в этом отношении, то этот процент возрастает гораздо больше», – заверил он.