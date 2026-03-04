Судьи ответили на вопросы о проблемах в практике и справедливости системы

Судьи ответили на вопросы о проблемах в практике и справедливости системыКомитет Совфеда поддержал кандидатуры зампредов Верховного суда
На заседании комитета Совета Федерации (СФ) по конституционному законодательству и государственному строительству были рассмотрены предложенные президентом кандидатуры для назначения на должности зампредов Верховного суда. Председатель инстанции Игорь Краснов лично представил будущих замов.
Первым из кандидатов на вопросы сенаторов отвечал судья Владимир Давыдов, который предложен на должность первого заместителя Краснова. Председатель комитета СФ Андрей Клишас попросил Давыдова объяснить, в чем смысл недавно принятого в первом чтении по инициативе Верховного суда законопроекта о восстановлении процессуальных полномочий президиумов судов (возвращение от «сплошной» кассации к «выборочной»).
«Основная наша цель заключалось в том, чтобы приблизить правосудие к нашим гражданам. У нас на всю Сибирь и Дальний Восток всего два окружных кассационных суда, а всего их по России девять», – объяснил Давыдов. По его словам, речь идет о порядка 40 000 дел, по которым предполагается, что граждане смогут найти защиту своих прав, не покидая территорию субъекта проживания.
Сенатор Людмила Нарусова уточнила у кандидата, не видит ли он все-таки в этой законодательной инициативе опасности для независимости судебных решений. «Ведь история правосудия в Краснодарском крае или в некоторых наших северокавказских республиках свидетельствует о том, что ложно понимаемая честь мундира далеко не всегда ведет в кассационной инстанции к исправлению судебных ошибок. Существует определенная там круговая порука, и признать судебную ошибку – это практически невозможно в том регионе, где это совершилось», – пояснила сенатор свои опасения.
Давыдов, в свою очередь, поблагодарил ее за неравнодушие и ответил, что у него таких опасений нет.
«Людям свойственно ошибаться. Поэтому законодатель в вашем лице изначально конструирует процессуальное законодательство таким образом, чтобы эти ошибки предполагались, предвиделись и выстраивались соответствующие механизмы для их установления и устранения», – подчеркнул Давыдов. «Кандидатуру поддерживаю. Будем идти вперед вместе», – заключил Краснов.
У следующего кандидата на должность главы коллегии по уголовным делам – Николая Тимошина – сенаторы спросили, какими качествами должен обладать судья, рассматривающий уголовные дела. По мнению Тимошина, судья не должен быть глухим к доводам, которые предъявляют стороны в заседании, он должен быть ответственным при принятии решения перед обществом, и прежде всего перед самим собой.
Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова уточнила у него про проблему длительности сроков судебного разбирательства, поскольку к ней часто поступают жалобы на это. «Уважаемые сенаторы, на этот вопрос однозначно ответить нельзя. <...> Верховный суд уделяет огромное внимание именно качеству и срокам рассмотрения уголовных дел. Но есть некоторые вопросы, с которыми нам приходится постоянно в судебной практике встречаться», – ответил Тимошин. По словам судьи, все начинается с качества и сроков предварительного следствия: если предварительное следствие проводится очень долго, то утрачивается доказательственное значение всех материалов, которые собраны по уголовному делу.
И когда дело поступает в суд, судье приходится восстанавливать все материалы, проводить дополнительные повторные экспертизы и это мешает, объяснил Тимошин.
Нарусова вдогонку решила уточнить, почему же тогда на этапе предварительного расследования, если есть недостатки, судьи не принимают решение об изменении меры пресечения, а также вспомнила про малое количество оправдательных приговоров. «Вы считаете, это достоинство или недостаток наших судов?» – спросила сенатор.
Тимошин заявил на это, что в последнее время количество лиц, содержащихся под стражей, в разы уменьшается, поскольку суды более активно применяют домашний арест. Оправдательные приговоры, по его словам, это тема, волнующая, естественно, юридическое сообщество, которое не особо вникает в судебную практику и в практику расследования дел. Ведь по реабилитирующим основаниям прекращаются уголовные дела как в стадии предварительного расследования, так и в стадии судебного разбирательства, говорит Тимошин. И прекращаются именно по реабилитирующим основаниям. «Почему мы при той оценке не учитываем эти дела? До 20% прекращаются дела по реабилитирующим основаниям. Если учитывать показатели судов в этом отношении, то этот процент возрастает гораздо больше», – заверил он.
Судья Олег Нефедов, кандидат на пост главы коллегии по дисциплинарным делам, перед вопросами к нему решил высказаться насчет затянутости судебных разбирательств, волнующей Москалькову. По его словам, разумные сроки судопроизводства – это та же самая доступность судопроизводства, а действующим законодательством предусмотрена возможность присуждения компенсации за нарушение разумных сроков и права на исполнение судебного акта в разумный срок.
В принципе, продолжает Нефедов, доступность судопроизводства обеспечивает доверие к судебной власти. «И вот это вот доверие обеспечивается в том числе открытостью судопроизводства. У нас ведение онлайн-трансляций уже повсеместно. Посмотрите на Telegram-канал Верховного суда, канал в MAX – регулярно онлайн-трансляции», – обратил внимание кандидат.
После у Нефедова спросили, что, по его мнению, может способствовать профилактике совершения судьями дисциплинарных проступков. Судья ответил, что совершение дисциплинарного проступка судьей – это уже ЧП для судебной системы. По его словам, в этом вопросе также важна публичность и доступность доведения до сведения общества.
По итогам рассмотрения комитет СФ принял решение рекомендовать всех кандидатов. Кроме Давыдова, Тимошина и Нефедова также выступали судья Владимир Хомчик – он предложен на должность председателя судебной коллегии по делам военнослужащих, Олег Зателепин – кандидат на должность члена президиума Верховного суда, Андрей Ноговицын и Денис Кунев – кандидаты на должности судей Верховного суда.
Совет Федерации 4 марта на предстоящем заседании примет окончательные решения по кандидатам.