Водители смогут заранее сообщать ФСБ о перевозимых через госграницу грузах

Водители смогут заранее сообщать ФСБ о перевозимых через госграницу грузахЭто может сократить время досмотра вдвое и снизить затраты из-за простоя, говорят эксперты
Российские и иностранные грузоперевозчики смогут заранее направлять предварительные данные о транспортном средстве, его водителе и товарах в Пограничную службу ФСБ России и другие контрольные органы. Загрузка такой информации в систему электронных перевозочных документов (ГИС ЭПД), по мнению авторов законопроекта, позволит ускорить прохождение пограничного и таможенного контроля на госгранице РФ.
Инициатива была поддержана Белым домом при условии доработки, рассказали «Ведомостям» два источника: один – близкий к правительственной комиссии по законопроектной деятельности, второй – в Белом доме. Копия законопроекта есть у «Ведомостей».
Авторы инициативы – председатель комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов и члены того же комитета Валерий Васильев и Евгений Дитрих. Поправки предусмотрены в отдельные законодательные акты РФ. Если проект будет поддержан Госдумой, Советом Федерации и президентом, то изменения вступят в силу с 1 марта 2027 г.
ГИС ЭПД агрегирует данные по грузовым транспортным перевозкам. Сейчас обязательная процедура передачи предварительной информации о грузе до его прибытия на территорию Евразийского экономического союза используется только таможенными органами. Через ГИС также можно бронировать дату и время пересечения автомобильного пункта пропуска через госграницу.
Север – Юг
Информация, поступающая в ГИС ЭПД, будет обрабатываться автоматически в течение нескольких минут, сообщил «Ведомостям» представитель пресс-службы Минтранса РФ (оператор ГИС). После чего данные будут направлены в информсистемы соответствующих контрольных органов для анализа. То есть они смогут проверить информацию о транспортном средстве до его прибытия в пограничный пункт пропуска, пояснил он. Нововведение позволит минимизировать бумажный документооборот и сократить время прохождения контрольных процедур на границе, добавил представитель Минтранса.
Как пояснила президент таможенно-логистического брокера KBT Юлия Шленская, водитель больше не будет тратить время на физическую подачу документов в разные инстанции. Через ГИС доступ к электронным версиям документов будет у всех уполномоченных служб: Федеральной таможенной службы, Погранслужбы ФСБ, Россельхонадзора, Ространснадзора и т. д., перечислила она.
6 млн т
Очереди из грузовых автомобилей на пограничных пунктах пропуска со стороны РФ являются острой проблемой, особенно для Дальнего Востока, говорил в 2024 г. президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию. По регламенту таможенный досмотр составляет 19 минут. В реальности практически каждый водитель грузовых фур нередко ждет на границе часами, сказал президент. Он поручил Минтрансу проработать механизм по сокращению длительности таможенного досмотра до 10 минут. Оперативный досмотр важен для ритмичной работы транспортного коридора Север – Юг, отмечал президент.
Если за счет использования ГИС удастся достигнуть целевого показателя срока досмотра – не более 10 минут, то по регламенту он сократится примерно вдвое, говорит генеральный директор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. Фактически прямые затраты перевозчика на один час простоя составляют в 2026 г. не менее 1200 руб. Для клиента потери могут быть в разы больше, особенно для грузов, по которым могут быть предъявлены штрафные санкции, добавил он.
Очереди на границах стали обычным явлением, так как кратно выросли объемы торговых операций и, соответственно, перевозок с Китаем и странами Средней Азии, Турции, Ирана, говорит руководитель группы компаний ИТБ, которая занимается логистикой, Федор Якимчук. При этом текущая инфраструктура не позволяет обрабатывать грузопоток в нужном темпе и задержки на границе дорого обходятся бизнесу, продолжает он.
«Ведомости» направили запросы в правительство, чтобы подтвердить положительный отзыв на законопроект, а также в ФСБ, Россельхознадзор и Ространснадзор.