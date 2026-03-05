Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Водители смогут заранее сообщать ФСБ о перевозимых через госграницу грузах

Это может сократить время досмотра вдвое и снизить затраты из-за простоя, говорят эксперты
Татьяна Акиншина
Анна Киселева
Екатерина Дорофеева
Эксперимент по сокращению времени досмотра грузоперевозчиков проходит на российско-азербайджанской границе
Эксперимент по сокращению времени досмотра грузоперевозчиков проходит на российско-азербайджанской границе / Андрей Гордеев / Ведомости

Российские и иностранные грузоперевозчики смогут заранее направлять предварительные данные о транспортном средстве, его водителе и товарах в Пограничную службу ФСБ России и другие контрольные органы. Загрузка такой информации в систему электронных перевозочных документов (ГИС ЭПД), по мнению авторов законопроекта, позволит ускорить прохождение пограничного и таможенного контроля на госгранице РФ.

Инициатива была поддержана Белым домом при условии доработки, рассказали «Ведомостям» два источника: один – близкий к правительственной комиссии по законопроектной деятельности, второй – в Белом доме. Копия законопроекта есть у «Ведомостей».

Авторы инициативы – председатель комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов и члены того же комитета Валерий Васильев и Евгений Дитрих. Поправки предусмотрены в отдельные законодательные акты РФ. Если проект будет поддержан Госдумой, Советом Федерации и президентом, то изменения вступят в силу с 1 марта 2027 г.

ГИС ЭПД агрегирует данные по грузовым транспортным перевозкам. Сейчас обязательная процедура передачи предварительной информации о грузе до его прибытия на территорию Евразийского экономического союза используется только таможенными органами. Через ГИС также можно бронировать дату и время пересечения автомобильного пункта пропуска через госграницу.

Север – Юг

Международный транспортный коридор (МТК) Север – Юг протяженностью 7200 км соединяет Россию и Европу с Индией и странами Персидского залива. Как заявил 2 марта вице-премьер Виталий Савельев на совещании с премьер-министром Михаилом Мишустиным, сейчас реализуется пилотный проект по сокращению времени досмотра на российско-азербайджанской границе, на пункте пропуска Тагиркент – Казмаляр (ключевой объект МТК Север – Юг). По его словам, до конца 2030 г. число автомобильных пунктов пропуска, где будет достигнуто время досмотра менее 10 минут, вырастет до 55. Грузооборот по всем маршрутам МТК Север – Юг, включая азербайджанский и центральноазиатский, оценивается от 15 млн до 23 млн т в год с тенденцией к росту, говорил в октябре прошлого года ведущий эксперт УК «Финам менеджмент» Дмитрий Баранов. По итогам 2025 г. объем перевозок по всему коридору Север – Юг составил около 27 млн т, причем перевозки через Азербайджан снизились, оценил Бурмистров.

Информация, поступающая в ГИС ЭПД, будет обрабатываться автоматически в течение нескольких минут, сообщил «Ведомостям» представитель пресс-службы Минтранса РФ (оператор ГИС). После чего данные будут направлены в информсистемы соответствующих контрольных органов для анализа. То есть они смогут проверить информацию о транспортном средстве до его прибытия в пограничный пункт пропуска, пояснил он. Нововведение позволит минимизировать бумажный документооборот и сократить время прохождения контрольных процедур на границе, добавил представитель Минтранса.

Как пояснила президент таможенно-логистического брокера KBT Юлия Шленская, водитель больше не будет тратить время на физическую подачу документов в разные инстанции. Через ГИС доступ к электронным версиям документов будет у всех уполномоченных служб: Федеральной таможенной службы, Погранслужбы ФСБ, Россельхонадзора, Ространснадзора и т. д., перечислила она.

6 млн т

составил объем грузоперевозок автотранспортом между Россией и Китаем в 2024–2025 гг. Об этом говорится в сообщении Минтранса от 2 марта по итогам рабочей поездки главы этого ведомства Андрея Никитина в КНР

Очереди из грузовых автомобилей на пограничных пунктах пропуска со стороны РФ являются острой проблемой, особенно для Дальнего Востока, говорил в 2024 г. президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию. По регламенту таможенный досмотр составляет 19 минут. В реальности практически каждый водитель грузовых фур нередко ждет на границе часами, сказал президент. Он поручил Минтрансу проработать механизм по сокращению длительности таможенного досмотра до 10 минут. Оперативный досмотр важен для ритмичной работы транспортного коридора Север – Юг, отмечал президент.

Если за счет использования ГИС удастся достигнуть целевого показателя срока досмотра – не более 10 минут, то по регламенту он сократится примерно вдвое, говорит генеральный директор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. Фактически прямые затраты перевозчика на один час простоя составляют в 2026 г. не менее 1200 руб. Для клиента потери могут быть в разы больше, особенно для грузов, по которым могут быть предъявлены штрафные санкции, добавил он.

Очереди на границах стали обычным явлением, так как кратно выросли объемы торговых операций и, соответственно, перевозок с Китаем и странами Средней Азии, Турции, Ирана, говорит руководитель группы компаний ИТБ, которая занимается логистикой, Федор Якимчук. При этом текущая инфраструктура не позволяет обрабатывать грузопоток в нужном темпе и задержки на границе дорого обходятся бизнесу, продолжает он.

«Ведомости» направили запросы в правительство, чтобы подтвердить положительный отзыв на законопроект, а также в ФСБ, Россельхознадзор и Ространснадзор.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь