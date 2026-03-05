Водители смогут заранее сообщать ФСБ о перевозимых через госграницу грузах

Если за счет использования ГИС удастся достигнуть целевого показателя срока досмотра – не более 10 минут, то по регламенту он сократится примерно вдвое, говорит генеральный директор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. Фактически прямые затраты перевозчика на один час простоя составляют в 2026 г. не менее 1200 руб. Для клиента потери могут быть в разы больше, особенно для грузов, по которым могут быть предъявлены штрафные санкции, добавил он.