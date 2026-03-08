От пустых кастрюль до революции: что случалось 8 марта

В Австро-Венгрии, Германии, Дании, Нидерландах, Швейцарии, России, США и других странах 8 марта 1914 г. женщины провели митинги за свои права. За четыре года до этого идею единого дня для протеста на второй Международной конференции работающих женщин в Копенгагене предложила Клара Цеткин. Делегатки инициативу поддержали, но точной даты так и не выбрали. В результате какое-то время протесты проходили в разные дни даже в одной и той же стране.