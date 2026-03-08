От пустых кастрюль до революции: что случалось 8 марта

От пустых кастрюль до революции: что случалось 8 мартаМеждународный женский день сквозь призму истории
8 Марта – праздник цветов и улыбок. Но так было не всегда: в этот день женщины стучали по кастрюлям, начинали революцию и жгли паранджи. Чем еще известна дата – в материале «Ведомостей».
1857
Долгое время считалось, что 8 марта 1857 г. в Нью-Йорке прошел «Марш пустых кастрюль», на котором работницы текстильной промышленности протестовали против тяжелых условий труда, требовали равных с мужчинами зарплат и сокращения рабочего дня до 10 часов. С собой они взяли кухонную утварь, способную производить шум.
Правда, в 1982 г. исследовательницы Лилиана Канделл и Франсуаза Пик доказали, что нью-йоркский «Марш пустых кастрюль» – это миф, поскольку в документах того времени, включая отчеты полиции, нет ни слова о протестах. Первые упоминания о них появляются в журнале L'Humanité только в 1955 г. Возможно, марш был придуман для того, чтобы представить празднование 8 Марта как западную, а не коммунистическую традицию.
1884
Американская активистка Сьюзен Браунелл Энтони 8 марта 1884 г. выступила перед юридическим комитетом палаты представителей с пламенной речью, призвав дать женщинам право голоса. За шесть лет до этого она попыталась проголосовать на президентских выборах, но была арестована и оштрафована на $100.
Энтони умерла в 1906 г. в возрасте 86 лет. Женщины получили право участвовать в выборах только в 1920-м с принятием 19-й поправки к Конституции. Ее текст был написан Энтони и активисткой Элизабет Стентон, а внесен в конгресс за 42 года до того сенатором Аароном Саржентом.
1914
В Австро-Венгрии, Германии, Дании, Нидерландах, Швейцарии, России, США и других странах 8 марта 1914 г. женщины провели митинги за свои права. За четыре года до этого идею единого дня для протеста на второй Международной конференции работающих женщин в Копенгагене предложила Клара Цеткин. Делегатки инициативу поддержали, но точной даты так и не выбрали. В результате какое-то время протесты проходили в разные дни даже в одной и той же стране.
Например, в 1911 г. в Австро-Венгрии, Германии, Дании и Швейцарии женщины вышли на улицы 19 марта, а через год в тех же странах – уже 12 мая. В 1913 г. во Франции и России акции состоялись 2 марта, в Австро-Венгрии, Швейцарии и Голландии – 9 марта, а в Германии – 12 марта. В США Социалистическая партия Америки проводила митинги за права женщин с 1909 по 1913 г. каждое 28 февраля.
1917
Работницы ткацкой Торшиловской фабрики в Петрограде (ныне – Санкт-Петербург) 8 марта 1917 г. (по старому стилю – 23 февраля) вышли на демонстрации. К ним примкнули сотрудники ряда других заводов. Под лозунгами «Долой войну!», «Хлеба!», «Долой самодержавие!» протестующие прорвались в центр города. Так началась Февральская революция, которая закончилась отречением императора Николая II.
1927
На площади Регистан в узбекском Самарканде 8 марта 1927 г. тысячи жительниц сняли с себя паранджи, сложили в кучу и подожгли. Это была одна из многочисленных акций, которые большевики проводили в рамках кампании по освобождению женщин Востока от религиозных пережитков – многоженства, передачи жен по наследству, ранней выдачи замуж и проч.
1966
Официально праздничным 8 Марта стало в СССР еще в 1921 г., однако долгое время это был обычный рабочий день: на производстве проводились торжественные собрания, праздничные концерты и митинги. Нерабочий статус Международному женскому дню присвоили в мае 1965 г. А впервые в этот день граждане не пошли на работу в 1966 г.
В подавляющем большинстве государств 8 марта – рабочий день. Выходным эта дата, за редким исключением, является в бывших республиках СССР и странах соцлагеря.
1976
Международный трибунал по преступлениям против женщин (ITCW) завершился в Брюсселе 8 марта 1976 г. В нем участвовало 2000 делегатов из 40 стран. Организаторы Диана Э. Х. Рассел и Николь Ван ден Вен вдохновлялись опытом Международного военного трибунала Рассела-Сартра, целью которого являлась фиксация военных преступлений США во Вьетнаме.
В ходе ITCW делегаты говорили об устаревших запретах, мешающих развиваться женщинам, об экономическом и социальном неравенстве. Трибунал закончился ночным маршем со свечами. Озвученные на нем случаи преступлений против женщин были изданы отдельной книгой.
2018
McDonald's 8 марта 2018 г. на один день перевернул свой логотип вверх ногами. Из M получилась W – первая буква в слове women (женщины). Логотип изменился на американском сайте компании и в мобильном приложении. Сотни ресторанов быстрого питания сделали в честь праздника специальные бейджи для персонала.
2019
Берлинская палата депутатов утвердила 8 марта нерабочим днем. Теперь в Международный женский день немцы в столице отдыхают, тогда как вся остальная страна идет на работу.
2021
На ступенях главного бульвара города Дуррес в Албании 8 марта 2021 г. появилась инсталляция из красной женской обуви, которая символизировала тех, кто погиб от домашнего или сексуального насилия. В Тель-Авиве женщины улеглись в гробы у здания Окружного суда, изображая погибших от рук мужчин. А вот в Лондоне пошли другим путем. 8 марта была проведена операция по борьбе с грабежами и насильственными преступлениями, в которой участвовали только женщины.