Право хранить молчание: как дело одного насильника повлияло на допрос в мире

Решение суда объяснил его председатель Эрл Уоррен. По его словам, в силу «принудительной природы полицейского допроса под стражей» ни одно признание не может быть принято в качестве доказательства, если подозреваемый не был проинформирован о своих правах и добровольно от них не отказался. Уоррен также сформулировал требования, которые должны выполнять полицейские: «Перед любым допросом лицо должно быть предупреждено о том, что оно имеет право хранить молчание, что любое сделанное им заявление может быть использовано против него в качестве доказательства и что оно имеет право на присутствие адвоката – как нанятого им, так и назначенного».