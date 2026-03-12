Страх врачей перед ошибками сдерживает цифровизацию здравоохранения

Страх врачей перед ошибками сдерживает цифровизацию здравоохраненияМедики готовы использовать технологии, только если они приносят реальную пользу и не несут рисков
Четверть российских врачей (25%) считают, что цифровую трансформацию здравоохранения тормозит боязнь медработников принять ошибочное решение при использовании технологий. Столько же специалистов (25%) указывают на отсутствие необходимой технической базы, а 24% из них сомневаются в стабильной работе цифровых решений. Об этом говорится в исследовании отношения врачей к цифровым технологиям в медицине, опубликованном в международном научном журнале Journal of Participatory Medicine. Оно было проведено Московской школой управления «Сколково» и компанией Ipsos Comcon с помощью онлайн-опроса с множественным выбором и глубинных интервью с медработниками. В исследовании приняли участие 460 врачей из всех федеральных округов России.
Выраженность и набор проблем при внедрении технологий существенно различаются в зависимости от их типа, говорится в исследовании. Например, правовая неопределенность сильнее всего сказывается на использовании технологий телемедицины. На нее пожаловались 30% опрошенных медиков. При этом ключевым препятствием для внедрения систем поддержки принятия врачебных решений и диагностических технологий врачи считают отсутствие технической базы (27 и 32% соответственно). Чувство юридической незащищенности в целом беспокоит 21% врачей, а 19% из них признались в отсутствии знаний о конкретных цифровых продуктах.