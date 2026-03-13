Гостехнадзор начнет постоянные рейды для контроля техсостояния самоходных машин

Сейчас инспектора могут только наблюдать за тем, как соблюдаются обязательные требования, а также проводить выездное обследование, при котором они не взаимодействуют с водителями. То есть не могут проверить у них удостоверение тракториста-машиниста, полис ОСАГО и т. д.