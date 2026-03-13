Гостехнадзор начнет постоянные рейды для контроля техсостояния самоходных машин

Гостехнадзор начнет постоянные рейды для контроля техсостояния самоходных машинБюджеты недополучают доходы от пошлин и утильсбора из-за серого импорта китайской техники
Инспекторам Гостехнадзора расширят полномочия: они смогут в режиме «постоянного рейда», т. е. без предварительного уведомления, проводить контроль технического состояния и эксплуатации самоходной техники. А именно осматривать машины, опрашивать их владельцев и водителей, а также просить документы для проверки соблюдения требований о госрегистрации техники.
Сейчас инспектора могут только наблюдать за тем, как соблюдаются обязательные требования, а также проводить выездное обследование, при котором они не взаимодействуют с водителями. То есть не могут проверить у них удостоверение тракториста-машиниста, полис ОСАГО и т. д.
