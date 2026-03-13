России потребуется 22 000 специалистов в сфере биоэкономики

России потребуется 22 000 специалистов в сфере биоэкономикиВузы уже начали перестраивать образовательные программы для реализации нового нацпроекта
К 2036 г. потребность в специалистах в сфере биоэкономики в России превысит 22 000 человек, рассказал «Ведомостям» заместитель министра промышленности и торговли Михаил Юрин. Для того чтобы обеспечить отечественную экономику таким количеством специалистов, создается «Кадровый центр», который будет координировать взаимодействие вузов и предприятий, а также формировать программы опережающего обучения.
25 февраля на Форуме будущих технологий президент Владимир Путин заявил, что предварительная оценка кадров необходима для реализации крупных региональных проектов в сфере биоэкономики. У ряда субъектов уже есть для этого инфраструктурная и ресурсная база, отметил Юрин. Например, в Дальневосточном федеральном округе есть потенциал для развития морских биофабрик за счет уникальной и богатой аквакультуры. Карелия, как отметил Юрин, обладает значительным потенциалом биоресурсов, прежде всего дикоросов. А в Татарстане развивается биотехнологическая научно-производственная экосистема на базе ведущих научных центров и образовательных организаций: более 10 вузов ведут подготовку кадров в сфере биоэкономики, только на 1-м курсе обучается около 1200 студентов.
Замминистра упомянул и региональные проекты, которые запустятся уже в 2026 г. В Тульской области откроется новое производство лимонной кислоты, а воронежский завод «Цитрон» начнет ее выпуск тоннажем в 10 000 т в год. Совокупная мощность двух предприятий к 2029 г. полностью покроет растущий спрос на это вещество, заключил Юрин.
Более половины от оценочной потребности в 22 000 человек – это специалисты с высшим образованием, считает директор Физтех-школы биологической и медицинской физики МФТИ Денис Кузьмин. Основная доля из них – это инженеры нового поколения с междисциплинарной подготовкой, у которых есть сильная техническая база знаний и одновременно понимание естественных наук.
Нацпроект «Биоэкономика»
Половина студентов, обучающихся по биотехнологическому направлению в МФТИ, получают междисциплинарную подготовку: на 1-м курсе это физико-математическая база, а также биология, химия и IT, пояснил Кузьмин. Второе направление подготовки будущих специалистов – это прикладная математика и физика. Оно в большей степени связано с биоинформатикой и вычислительной биологией, добавил он. Физтех-школа ежегодно выпускает около 130 специалистов по направлениям «биотехнология и биоинформатика» и «вычислительная биология». В это число также входят кадры, которых готовят специально для предприятий биоэкономического сектора, заключил Кузьмин.
Сейчас МИФИ перестраивает образовательные программы, чтобы ориентировать подготовку специалистов на проблематику биоэкономики, рассказал директор Инженерно-физического института биомедицины вуза Александр Гармаш. «Мы закладываем в них дисциплины, позволяющие лучше понять биоэкономику и ее проблемы – карбоновый след, резистентность микроорганизмов, переработка отходов и др.», – отметил он. По его словам, у студентов наряду с техническими навыками будет формироваться понимание биологического и экологического баланса. Это ориентирует будущих инженеров-технологов на разработку систем замкнутого цикла и перерабатываемых материалов.
На факультете экотехнологий ИТМО готовят специалистов разного уровня в сфере биоэкономики, рассказала заведующая лабораторией факультета экотехнологий ИТМО Нелли Молодкина. Например, программы бакалавриата «экотехнологии и устойчивое развитие» и магистратуры «устойчивое развитие и экологическое управление» и «индустриальная экология» На этих программах обучается совокупно около 300 человек, добавила она. Молодкина считает, что наиболее востребованными для России остаются вопросы обращения с органическими отходами, которые образуются в агросекторе и пищевой отрасли. Например, биотехнологии позволяют с помощью живых микроорганизмов перерабатывать вторичное сырье и отходы, получая из них высокоценную продукцию, добавила она.
Несмотря на большое разнообразие программ обучения в сфере биотехнологий, многие компании отмечают слабый уровень подготовки молодых специалистов и отсутствие у них профессиональных навыков работы на современном оборудовании, говорила ранее в интервью «Ведомостям» замдиректора по стратегическим коммуникациям ФИЦ биотехнологии РАН Алина Осьмакова. Основная проблема, по ее словам, заключается в формальном подходе к содержанию программ, которое не всегда отвечает требованиям отрасли. Учебные планы зачастую составляются без учета специфики и динамики рынка, а взаимодействие с индустрией ограничено либо отсутствует вовсе. Кроме того, наблюдается дефицит практической подготовки, связанный с недостаточной материальной базой образовательных учреждений, заключила Осьмакова.
«Ведомости» направили запрос в Минобрнауки с просьбой уточнить, планирует ли министерство расширять число образовательных программ, готовящих специалистов для биоэкономики, а также в Минпромторг для уточнения сроков начала и формата работы «Кадрового центра».