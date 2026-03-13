России потребуется 22 000 специалистов в сфере биоэкономики

25 февраля на Форуме будущих технологий президент Владимир Путин заявил, что предварительная оценка кадров необходима для реализации крупных региональных проектов в сфере биоэкономики. У ряда субъектов уже есть для этого инфраструктурная и ресурсная база, отметил Юрин. Например, в Дальневосточном федеральном округе есть потенциал для развития морских биофабрик за счет уникальной и богатой аквакультуры. Карелия, как отметил Юрин, обладает значительным потенциалом биоресурсов, прежде всего дикоросов. А в Татарстане развивается биотехнологическая научно-производственная экосистема на базе ведущих научных центров и образовательных организаций: более 10 вузов ведут подготовку кадров в сфере биоэкономики, только на 1-м курсе обучается около 1200 студентов.