Китай стал лидером по числу совместных научных публикаций с Россией в 2024 году

Китай стал лидером по числу совместных научных публикаций с Россией в 2024 годуЧаще всего ученые сотрудничают в области естественных наук
Китайские исследователи в 2024 г. стали лидерами по числу совместных публикаций с российскими учеными в научных изданиях, индексируемых в международной базе данных Scopus. Всего в сотрудничестве с другими странами было опубликовано 19 299 научных работ, из которых 4160 (почти 22%) приходятся на КНР. Об этом говорится в новом сборнике «Индикаторы науки» от Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ, на который обратили внимание «Ведомости». Сборник издается вузом в партнерстве с Министерством науки и высшего образования РФ и Росстатом.
На втором месте по числу совместных публикаций с отечественными учеными оказались исследователи из США – 3111 (или 16% от общего количества), далее идут ученые из Германии – 2489 (почти 13%) и Индии – 2053 (около 16%). В первую десятку также входят исследователи из Великобритании – 1872 (почти 10%), Франции – 1707 и Италии – 1647 (по 9%).
В 2024 г. мировым лидером по числу научных публикаций, индексируемых в Scopus, стал Китай – 1 201 761 публикация (почти 31% от общего мирового объема). На втором месте находятся США с 627 709 публикациями (16%), далее следует Индия – 310 010 (почти 8%). В первую пятерку также входят Великобритания – 206 830 (5%) и Германия – 184 388 (почти 5%). Россия находится на 13-м месте – 100 927 статей (почти 3%).
После начала спецоперации России на Украине в 2022 г. международные базы данных Web of Science (WoS) и Scopus перестали индексировать отечественные научные журналы. В ответ на это правительство в марте 2022 г. ввело мораторий на учет публикационной активности российских ученых в журналах из этих двух баз. Изначально приостановка требований по наличию таких публикаций действовала до конца 2022 г., но затем ее продлевали еще два раза, в последний из них – до конца 2024 г.
Уже в ноябре 2022 г. межведомственная группа Минобрнауки, в которую в том числе вошли представители РАН, опубликовала собственный перечень научных журналов («Белый список») на портале Российского центра научной информации (подчинен правительству). В список вошли как зарубежные научные издания, индексируемые WoS и Scopus, так и российские журналы из Russian Science Citation Index, писал тогда в своем Telegram-канале член бюро отделения химии и наук о материалах академик РАН Алексей Хохлов. Спустя два года, в ноябре 2024 г., правительство опубликовало постановление, согласно которому «Белый список» заменил некоторые функции WoS и Scopus. Например, теперь при выдаче президентских грантов на период учебы в вузе учитываются публикации не в журналах из международных баз, а из «Белого списка».
Сейчас наиболее активно развиваются совместные исследования российских и китайских научных коллективов в области естественных наук, прежде всего химии, физики и биологии, отметил научный сотрудник физического факультета Университета ИТМО Алексей Пельтек. При этом он подчеркнул, что страны Европы и США остаются ключевыми партнерами в первую очередь из-за точечных взаимоотношений между учеными. Эти сотрудничества выстраивались длительное время, поэтому совместная деятельность продолжается, несмотря на различные возникающие ограничения, пояснил он. Пельтек отметил, что во время исследований высокого уровня количество специалистов в конкретной области невелико, поэтому возможность совместной работы ценится как российскими, так и зарубежными учеными. Например, иногда научный коллектив из России берет на себя теоретическую часть исследования, а зарубежный – экспериментальное подтверждение, или наоборот, добавил он.
Начальник отдела популяризации науки НИЯУ МИФИ Константин Фрумкин отметил, что Китай и Россия – это одни из немногих стран, которые активно развивают теоретические и экспериментальные исследования в области термоядерного синтеза лазерных технологий, а также на пересечении этих областей. Больше всего публикаций в соавторстве с китайскими учеными у исследователей МИФИ выходит в области прикладной математики, связанной с моделированием лазерных процессов, добавил он. Ключевым источником для совместных работ с европейскими учеными остаются научные проекты, которые продолжили сотрудничество с Россией, несмотря на геополитический кризис. Одним из важнейших таких проектов является международный термоядерный реактор ITER во Франции, говорит Фрумкин.
В июне 2025 г. вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что Россия будет приглашать лучших зарубежных ученых и выделять на научное сотрудничество ежегодно около 40 млрд руб. Речь идет об ученых из дружественных стран Азии, Африки, Ближнего Зарубежья и Латинской Америки, при этом Россия сохранит диалог со всеми партнерами, готовыми к сотрудничеству на взаимовыгодной основе, добавил он.