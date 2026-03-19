Китай стал лидером по числу совместных научных публикаций с Россией в 2024 году

Уже в ноябре 2022 г. межведомственная группа Минобрнауки, в которую в том числе вошли представители РАН, опубликовала собственный перечень научных журналов («Белый список») на портале Российского центра научной информации (подчинен правительству). В список вошли как зарубежные научные издания, индексируемые WoS и Scopus, так и российские журналы из Russian Science Citation Index, писал тогда в своем Telegram-канале член бюро отделения химии и наук о материалах академик РАН Алексей Хохлов. Спустя два года, в ноябре 2024 г., правительство опубликовало постановление, согласно которому «Белый список» заменил некоторые функции WoS и Scopus. Например, теперь при выдаче президентских грантов на период учебы в вузе учитываются публикации не в журналах из международных баз, а из «Белого списка».