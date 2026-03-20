Главная / Общество /

В Москве арестован замглавы общества «Знание» Антон Сериков

Ему инкриминируют особо крупную растрату
Яна Суринская
Максим Иванов
Суд в столице вечером 20 марта заключил под стражу заместителя гендиректора общества «Знание», руководителя центра «Машук» Антона Серикова, рассказал «Ведомостям» источник, близкий к следствию. За несколько дней до этого Сериков был задержан, следователи проводили проверку в отношении его деятельности, рассказали «Ведомостям» три собеседника, близких к организации.

По словам одного из источников «Ведомостей», близких к администрации президента, Серикова «взяли», но пока не ясно, «чем все кончится». Серикову инкриминируют особо крупную растрату (ч. 4 ст. 160 УК). С чем конкретно связаны претензии следователей к Серикову, пока неизвестно.

Официальными комментариями правоохранительных органов «Ведомости» пока не располагают.

Антон Сериков в 2002 г. закончил Ростовский государственный университет по специальности «социология», защитил кандидатскую диссертацию, закончил докторантуру Южного федерального университета. Получил дополнительное образование в МГИМО, в Школе управления «Сколково» закончил курсы ректоров «Новые лидеры высшего образования», в РАНХиГС – высшую школу госуправления.

С 2005 г. работал в Южном федеральном университете. Занимался вопросами российской региональной политики и национальной безопасности, следует из биографии на сайте Росконгресса. В 2018 г. стал финалистом конкурса «Лидеры России».

Был приглашен на работу в управление внутренней политики президентской администрации. Занимал должность руководителя департамента организационного обеспечения. Позднее перешел в организацию «Россия – страна возможностей» на должность руководителя направления по взаимодействию с партнерами.

