В Москве арестован замглавы общества «Знание» Антон Сериков

Суд в столице вечером 20 марта заключил под стражу заместителя гендиректора общества «Знание», руководителя центра «Машук» Антона Серикова, рассказал «Ведомостям» источник, близкий к следствию. За несколько дней до этого Сериков был задержан, следователи проводили проверку в отношении его деятельности, рассказали «Ведомостям» три собеседника, близких к организации.