Как Северный Кавказ переживает сильнейшее наводнение

Оценить ущерб от наводнения будет возможно, только когда сойдет вода, говорит Тагибова. Впрочем, продолжает она, уже сейчас очевидно, что для бизнеса он будет значительным. Больше всего пострадала аграрная отрасль, особенно в тех районах, где затопило поля. По ее словам, в селах Адильотар и Новый Цилитль Хасавюртовского района пострадало более 20 га посадки клубники, виноградники, сады, посадки многолетних кормовых культур. В сообщении республиканского минсельхозпрода в Telegram-канале говорилось, что были подтоплены рисовые поля, овощные и ягодные плантации. В список наиболее пострадавших предприятий Каджимагомаев добавил компании, которые располагались на цокольных этажах зданий.