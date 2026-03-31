Как Северный Кавказ переживает сильнейшее наводнение

Как Северный Кавказ переживает сильнейшее наводнениеИз затопленного Дагестана эвакуировали более 3000 жителей, в регионе дефицит питьевой воды
На минувших выходных, в ночь с 27 на 28 марта, Дагестан накрыло проливными дождями и шквалистым ветром, из-за чего реки вышли из берегов и на республику обрушилось сильнейшее наводнение. Объем выпавших осадков в некоторых районах превысил отметку в 50 мм. В тот же день мэрия Махачкалы ввела режим ЧС. Пострадали города и районы, расположенные вблизи Каспийского моря. В частности, Дербент, Избербаш, Дагестанские Огни и Хасавюрт. Из подтопленных районов эвакуировали более 3300 человек.
После сильных дождей 28 марта порядка 500 000 жителей республики остались без электричества, столкнулись со сбоями в работе газоснабжения и транспорта, написал глава Дагестана Сергей Меликов в своем Telegram-канале. Под воду ушли некоторые дома, течением сносило автомобили и людей. Сотни тысяч просмотров в социальных сетях набрало видео, как на проспекте Акушинского в Махачкале мужчина бросился в воду и спас девочку, которую уносило дождевым потоком.
В понедельник, 30 марта, власти эвакуировали жителей четырех сел и пациентов одной из больниц в Хасавюртовском районе, сообщал Меликов. «Я пообщалась с населением. Ситуация страшная», – сказала председатель Дагестанского республиканского отделения «Опоры России» Зульгимар Тагибова.
Затопленными в Дагестане остаются 235 жилых домов, 550 приусадебных участка и 10 дорожных участков, сообщил представитель пресс-службы МЧС России. У жителей республики есть проблемы с питьевой водой: источники воды сильно загрязнены, а очистные сооружения не справляются, рассказал «Ведомостям» сопредседатель дагестанского отделения «Деловой России» Русланбек Каджимагомаев. На этом фоне Меликов попросил предпринимателей не завышать цены на питьевую воду и помнить, что они «тоже дагестанцы», поэтому увеличивать цену на бутилированную воду в 2–3 раза недостойно.
Погода превзошла все прогнозы
По данным МЧС на вечер 30 марта, в семи пунктах временного размещения (ПВР), оборудованных в школах, находятся 118 человек, в том числе 34 ребенка. Спасатели и психологи работают круглосуточно. Всего к устранению последствий наводнения привлечено 673 человека и 224 единицы техники.
Оценить ущерб от наводнения будет возможно, только когда сойдет вода, говорит Тагибова. Впрочем, продолжает она, уже сейчас очевидно, что для бизнеса он будет значительным. Больше всего пострадала аграрная отрасль, особенно в тех районах, где затопило поля. По ее словам, в селах Адильотар и Новый Цилитль Хасавюртовского района пострадало более 20 га посадки клубники, виноградники, сады, посадки многолетних кормовых культур. В сообщении республиканского минсельхозпрода в Telegram-канале говорилось, что были подтоплены рисовые поля, овощные и ягодные плантации. В список наиболее пострадавших предприятий Каджимагомаев добавил компании, которые располагались на цокольных этажах зданий.
Кого еще затронуло наводнение
При помощи мотопомп добровольцы Всероссийского студенческого корпуса спасателей откачивают воду из частного сектора, многоквартирных домов, детских садов и школ, рассказал представитель молодежной организации. На месте ЧС также работают более 170 волонтеров от «Единой России» (ЕР). Помимо откачки воды они убирают мусор, ил и грязь, рассказал уполномоченный по работе волонтерских групп партии, сенатор Игорь Кастюкевич. В ближайшее время Российский Красный Крест (РКК) доставит в Дагестан тепловые пушки, которые будут использоваться для просушки помещений, в том числе затопленной больницы в Хасавюртовском районе.
Сотрудники Дагестанского регионального отделения РКК 30 марта выезжали в ПВР в селе Сиух Хасавюртовского района, где сейчас находятся около 70 эвакуированных. Им передали дезинфицирующие средства, питьевую воду, продукты, одежду и обувь. Добровольцы ЕР помогают эвакуированным в ПВР жителям заполнять документы на компенсационные выплаты, приносят воду, добавил Кастюкевич. Российские регионы тоже поддержали Дагестан: например, предпринимательница из Москвы Евгения Лазарева отправила пострадавшим фуру резиновых сапог, отметила Тагибова.
Она добавила, что в Дагестане пострадали не только люди, но и животные, у многих погиб скот. Тагибова рассказала, как местные жители спасли тонувшего теленка, но тот не отходил от воды и звал утонувшую мать.