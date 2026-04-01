Конституционный суд отказался слушать процессуальные замечания Игоря Стрелкова

Конституционный суд отказался слушать процессуальные замечания Игоря СтрелковаОсужденный за призывы к экстремизму экс-министр обороны ДНР пытался оспорить нормы УПК
Конституционный суд вынес отказное определение по жалобе экс-министра обороны Донецкой народной республики Игоря Стрелкова (Гиркина), который осужден на четыре года за интернет-призывы к экстремизму. «Ведомости» ознакомились с решением суда.
Гиркин, следует из материалов, усмотрел несоответствие Конституции в нескольких положениях Уголовно-процессуального кодекса (УПК) в той части, в которой на их основании разрешается вопрос о подаче и рассмотрении замечаний на протокол судебного заседания суда первой инстанции в случае, когда уголовное дело находится уже в апелляционной инстанции.
В апелляции защита Гиркина утверждала, что показания подсудимого не соответствуют содержанию протокола судебного заседания, а замечания на протокол не рассмотрены. Эти доводы суд отклонил. В кассационных жалобах сторона защиты вновь утверждала о необъективности изложения показаний подсудимого в протоколе судебного заседания и нерассмотрении замечаний на протокол. Также заявлялись доводы об отсутствии у председательствующего суда первой инстанции возможности объективно и полноценно рассмотреть замечания одного из свидетелей по делу на протокол судебного заседания. Суды пришли к выводу об отсутствии обстоятельств, которые свидетельствовали бы о незаконности приговора, постановленного в отношении Гиркина.
По мнению заявителя, обжалуемые нормы «влекут правовую неопределенность в вопросе о том, каким образом и в каком порядке должны быть обеспечены и восстановлены права участников процесса на подачу и рассмотрение замечаний на протокол, если суд первой инстанции не выполнил свою обязанность по своевременному извещению о готовности протокола, а уголовное дело уже находится в суде апелляционной инстанции, что приводит к безвозвратной утрате права на исправление недостатков в надлежащей правовой форме, ставя под сомнение всю последующую процедуру обжалования».
КС, изучив материалы, не нашел оснований для принятия жалобы к рассмотрению. Суд пояснил, что положения УПК, регламентирующие протоколирование заседания, наделяют суд апелляционной инстанции правом возвратить уголовное дело в суд первой инстанции лишь для устранения обстоятельств, препятствующих апелляционному рассмотрению данного дела, и не предполагают возвращения дела в целях проверки наличия или отсутствия нарушений уголовно-процессуального закона при составлении протокола.
Как писали «Ведомости», в мае прошлого года приговор Стрелкову вступил в законную силу. После его этапировали в колонию для отбытия наказания. В 2025 г. у осужденного появилось право подать ходатайство об УДО, поскольку он уже отсидел половину срока к тому моменту. Но Стрелков, как писали СМИ, передумал обращаться за досрочным освобождением. Впрочем, в любом случае отбывать наказание в колонии ему осталось не так долго. По приблизительным расчетам «Ведомостей», Стрелков может выйти на свободу в 2027 г.