Конституционный суд отказался слушать процессуальные замечания Игоря Стрелкова

Как писали «Ведомости», в мае прошлого года приговор Стрелкову вступил в законную силу. После его этапировали в колонию для отбытия наказания. В 2025 г. у осужденного появилось право подать ходатайство об УДО, поскольку он уже отсидел половину срока к тому моменту. Но Стрелков, как писали СМИ, передумал обращаться за досрочным освобождением. Впрочем, в любом случае отбывать наказание в колонии ему осталось не так долго. По приблизительным расчетам «Ведомостей», Стрелков может выйти на свободу в 2027 г.