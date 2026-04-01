Главврачи будут устанавливать нагрузку наставникам молодых медиков

По ее мнению, наставничество приведет выпускников в госклиники, но говорить о том, что этот механизм сам по себе решит проблему дефицита кадров, нельзя. Выпускники не обязаны работать в одной организации на протяжении всего периода отработки – они вправе переходить из клиники в клинику, менять наставников, пояснила Котова. Удержать молодых специалистов сможет только та клиника, которая предложит достойные условия труда, понятную систему адаптации и грамотно выстроенную мотивацию для наставников. Иначе выпускники будут «перебирать» варианты, не задерживаясь надолго ни в одной организации, считает эксперт.