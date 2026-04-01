Главврачи будут устанавливать нагрузку наставникам молодых медиков

Главврачи будут устанавливать нагрузку наставникам молодых медиковЕдиный механизм расчета надбавок за обучение начинающих врачей власти пока не определили
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко указал на недопустимость перегрузки врачей-наставников. Распределением их времени будут заниматься главные врачи, которые организуют процесс наставничества внутри медорганизаций, сказал он на открытии конференции «Неделя медицинского образования – 2026». Также министр описал схему реализации программы наставничества и изложил содержание последних приказов министерства. В них прописаны сроки отработок в зависимости от специальности выпускника и закреплена возможность материального поощрения опытных врачей.
Наставничество коснется выпускников медицинских и фармацевтических специальностей, которые прошли первичную аккредитацию, т. е. специалистов, завершивших обучение по программам среднего профессионального образования, бакалавриата или специалитета, следует из утвержденного в марте 2026 г. положения о наставничестве. Распространится оно и на выпускников программ ординатуры или магистратуры – они получают первичную специализированную аккредитацию. При этом студенты-целевики под руководством наставников будут проходить отработку в медучреждениях, заключивших с ними договор, а все остальные – в клиниках, оказывающих помощь в рамках ОМС. Обучать выпускника наставник сможет в том числе дистанционно.
Максимальный срок наставничества (3 года) в приказе Минздрава определен для выпускников специалитета по направлению «лечебное дело». Отработку такой же длительности будут проходить ординаторы, завершившие обучение по нейрохирургии, неонатологии, онкологии, детским онкологии, андрологии и хирургии. Самые короткие сроки предусмотрены для выпускников-стоматологов, косметологов, физиотерапевтов и вирусологов. Под руководством наставника они будут работать 1,5 года.
Если выпускник решит пройти отработку в селах, маленьких городах или новых регионах, срок наставничества для него уменьшится. Например, молодые педиатры должны будут отработать один год вместо двух, следует из приказа. Продолжить медицинскую карьеру выпускник сможет только после завершения отработки под руководством наставника. Без этого ему не удастся пройти периодическую аккредитацию специалиста, которая проводится каждые пять лет работы врача.
Специальность врача, который хочет стать наставником, должна соответствовать программе подготовки выпускника, а медицинский стаж – составлять не менее 5 лет. Занять эту должность может в том числе руководитель клиники или его заместитель. При этом медорганизация назначает наставника только с его письменного согласия и вправе предусмотреть для него дополнительные выплаты, говорится в положении о наставничестве. Такие механизмы стимулирования нужны, чтобы минимизировать риски для опытных врачей, отметил Мурашко.
Формы поощрения труда наставников могут быть разными, сказал глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов (ЛДПР). В одних медучреждениях надбавка будет фиксированной, в других – рассчитываться в процентах от оклада. Леонов признал, что в ноябре 2025 г. принятие закона об отработках для студентов-медиков вызвало недопонимание в профессиональном и студенческом сообществах. «Коллеги из Госдумы называли наставничество «кабалой», но это не так», – подчеркнул депутат. Он пообещал, что вопросы оплаты труда наставников будут проработаны.
Контролировать и координировать работу наставников, кроме главврачей, некому, считает замдиректора Высшей школы государственного управления РАНХиГС Давид Мелик-Гусейнов. По его словам, за выпускника, пришедшего проходить отработку в лечебную организацию, отвечает не вуз, а непосредственно медучреждение. Эксперт также подчеркнул, что за одним наставником в теории может закрепляться несколько выпускников, а размер денежного поощрения их труда пока что определить невозможно. «Сейчас это только рекомендательная норма, поэтому методики расчета выплат не существует», – пояснил Мелик-Гусейнов.
Задачи наставничества не сводятся к простой передаче знаний, заявил в своем выступлении Мурашко. «Речь идет о формировании профессиональной идентичности, клинического мышления, ответственности за принимаемые решения и культуры пациентоцентричности», – рассказал министр.
По мнению Мелик-Гусейнова, институт наставничества важен в том числе для адаптации молодых врачей в лечебных организациях. Он подчеркнул, что выпускники – это специалисты и под руководством наставника они не должны выполнять функции «подай-принеси». К тому же молодые врачи зачастую лучше разбираются в IT-сфере и искусственном интеллекте и грамотный главный врач должен учитывать это, выстраивая взаимодействие между наставниками и их подопечными, подчеркнул Мелик-Гусейнов.
Хотя закон не обязывает медорганизации поощрять труд наставников материально, большинство из них введут стимулирующие выплаты, считает ведущий эксперт «Актион медицины» (входит в группу «Актион») Наталья Котова. По ее словам, механизм будет работать только в случае, если наставничество не будет «общественной нагрузкой». При этом отрасль «движется к гибким моделям определения размера выплат», сказала эксперт. Уже сейчас продвинутые практики применяют дифференцированные схемы. Базовая часть (5% от оклада) гарантированно выплачивается ежемесячно, премиальная (10%) – по результатам прохождения контрольных точек. Внедряются также коэффициенты за сложность специальности и количество подопечных. Такой подход позволяет сохранить мотивацию наставника на длительный период и не перегружать фонд оплаты труда, сказала Котова.
По ее мнению, наставничество приведет выпускников в госклиники, но говорить о том, что этот механизм сам по себе решит проблему дефицита кадров, нельзя. Выпускники не обязаны работать в одной организации на протяжении всего периода отработки – они вправе переходить из клиники в клинику, менять наставников, пояснила Котова. Удержать молодых специалистов сможет только та клиника, которая предложит достойные условия труда, понятную систему адаптации и грамотно выстроенную мотивацию для наставников. Иначе выпускники будут «перебирать» варианты, не задерживаясь надолго ни в одной организации, считает эксперт.