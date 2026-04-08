В России можно водить с иностранными водительскими правами

В России можно водить с иностранными водительскими правамиНорма закона «О безопасности дорожного движения» признана неконституционной
Конституционный cуд (КС) допустил россиян, проживающих в других государствах, к управлению автомобилями в РФ на основании иностранных водительских удостоверений, рассказали «Ведомостям» в пресс-службе инстанции. Суд 7 апреля вынес постановление, в котором проверил на соответствие Основному закону нормы закона «О безопасности дорожного движения». Действующие нормы ограничивают права граждан, в том числе право свободно передвигаться, пришли к выводу в КС.
Поводом для проверки закона стала жалоба Сергея Шахова. Летом 2019 г. он был признан виновным в совершении административного правонарушения «управление транспортным средством водителем, не имеющим такого права» и оштрафован на 5000 руб. Судья в Архангельске решение о привлечении к административной ответственности поддержал. Доводы Шахова о необоснованности штрафа были признаны несостоятельными.
Водитель управлял автомобилем, имея иностранное водительское удостоверение, а срок действия российского у заявителя истек в 2004 г. Суды указали, что управление транспортными средствами на основании действительных иностранных водительских удостоверений допустимо только для иностранцев, постоянно или временно проживающих либо временно пребывающих в России. Шахов же на момент привлечения к ответственности являлся гражданином РФ, постоянно проживающим в Эстонии на основании вида на жительство.
Рассмотрев жалобу, КС встал на сторону водителя.
Закон «О безопасности дорожного движения» закрепляет условие, в силу которого если международным договором РФ установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила международного договора. Конвенция о дорожном движении, участником которой является РФ, определяет, что водительские удостоверения, выданные одной договаривающейся стороной, должны признаваться на территории другой до момента, с которого данная территория становится местом жительства владельца удостоверения.
Но правоприменительная практика была основана на ином толковании оспариваемой нормы, следует из постановления. При этом в июле 2023 г. вступила в силу новая редакция оспариваемой нормы, прямо предусматривающая возможность допуска граждан РФ с иностранными правами, но в течение определенного срока.
В то же время в действующем механизме сейчас не учитывается то, что гражданин РФ может неоднократно въезжать в Россию временно, оставаясь постоянно проживать за рубежом. Более того, как прежняя, так и действующая редакции п. 12 ст. 25 закона позволяют иностранцам управлять автомобилем на территории России на основании иностранных национальных водительских удостоверений без ограничения срока их действия.
Поэтому, решил КС, требование для граждан РФ, проживающих в иностранном государстве, по истечении годичного срока садиться за руль в России лишь при наличии отечественных водительских удостоверений ставит их в худшее правовое положение в сравнении с иностранными гражданами. Оспариваемая норма не соответствует Конституции РФ.
Дело Шахова подлежит пересмотру, а законодателю предстоит внести поправки в правовое регулирование. До этого момента россияне, которые окажутся в схожей ситуации, будут вправе управлять автомобилем только при наличии иностранного удостоверения.
«Суть временного порядка состоит в том, что такие граждане могут пользоваться иностранными водительскими правами при управлении транспортным средством, но при том условии, что они находятся в России не более шести месяцев в течение года. Если этот срок превышается, то данные лица должны в установленном порядке получить российские водительские удостоверения», – уточнил руководитель секретариата КС Константин Байгозин. По его словам, это решение суда значительно упростит жизнь многих граждан.
По словам вице-президента ФПА Олега Баулина, КС внес необходимую стабильность и предсказуемость в правовой статус участников дорожного движения. В правоприменительной практике сложилась оригинальная правовая ситуация, когда иностранным водителям разрешено в пределах разумного срока перемещаться по территории РФ на основании иностранного удостоверения, а гражданину РФ, фактически пребывающему на уровне иностранца в связи с постоянным проживанием и деятельностью за рубежом, те же действия запрещены, объясняет он.
Адвокат коллегии «Минушкина и партнеры» Денис Кунаев отметил, что без анализа непубличной информации о пересечении российской границы оценки количества наших сограждан, у которых с сегодняшнего дня не будет проблем с иностранными водительскими правами, могут быть сильно приблизительными.
При этом, рассуждает эксперт, следует учитывать, что в первой половине 2020-х годов по разным причинам за рубежом оказалось значительное число россиян, у которых может приближаться к концу срок действия российского водительского удостоверения. Но такие водители обладают документами на право управления автотранспортом, легально полученными в странах своего преимущественного пребывания.