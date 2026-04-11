«Удар по гордости американцев»: что западные СМИ писали о полете Гагарина

Разговоры о том, что СССР снова обгонит США в космической гонке и первым запустит человека на орбиту, в западных СМИ начались еще накануне полета Юрия Гагарина. «Житель Москвы взял такси, и взволнованный водитель сообщил ему, что советский гражданин был отправлен в космос и благополучно вернулся после пяти витков вокруг Земли», – писала 11 апреля 1961 г. The Washington Post. Тогда же французская Le Figaro отмечала: «Москва не подтверждает информацию... Но после последних экспериментов в марте с запусками собак нет никаких сомнений в том, что это неизбежно случится». Слухи, о которых сообщала американская газета, вскоре стали реальностью: первый пилотируемый корабль «Восток» стартовал на следующий день. Как за «железным занавесом» пресса отреагировала на это историческое событие – в подборке «Ведомостей».