«Удар по гордости американцев»: что западные СМИ писали о полете Гагарина

«Удар по гордости американцев»: что западные СМИ писали о полете ГагаринаПо мнению зарубежной прессы, СССР бросил вызов и открыл «новую эру» космонавтики
Разговоры о том, что СССР снова обгонит США в космической гонке и первым запустит человека на орбиту, в западных СМИ начались еще накануне полета Юрия Гагарина. «Житель Москвы взял такси, и взволнованный водитель сообщил ему, что советский гражданин был отправлен в космос и благополучно вернулся после пяти витков вокруг Земли», – писала 11 апреля 1961 г. The Washington Post. Тогда же французская Le Figaro отмечала: «Москва не подтверждает информацию... Но после последних экспериментов в марте с запусками собак нет никаких сомнений в том, что это неизбежно случится». Слухи, о которых сообщала американская газета, вскоре стали реальностью: первый пилотируемый корабль «Восток» стартовал на следующий день. Как за «железным занавесом» пресса отреагировала на это историческое событие – в подборке «Ведомостей».
Süddeutsche Zeitung (ФРГ)
«Мало какая профессия так сильно зависит от удачи, как газетный корреспондент в Советском Союзе. Рано утром я сел за руль своего Volkswagen и отправился в Варшаву <...> Я включаю авторадио. Веселая русская народная музыка. Она резко обрывается. Полная тишина. Затем торжественный голос объявляет: "Внимание, внимание! Говорит Москва! Работают все радиостанции Советского Союза!".
Я резко торможу, машину заносит на обочине. <...> Диктор сообщает, что первый советский космический корабль с человеком на борту уже в космосе. В состоянии шока я, взволнованный, смотрю на радиоприемник. «Космическому кораблю "Восток" требуется 89 минут и 6 секунд, чтобы совершить оборот вокруг Земли», – объясняет диктор. Чувствуется, как он едва сдерживает собственное волнение. Я понимаю, что мне потребуется больше 89 минут, чтобы вернуться в Москву. Я разворачиваюсь и мчусь обратно со скоростью 100 км/ч по грязи и снегу. <...> Милиционер, остановивший меня на повороте на Можайск за проезд на красный свет, отнесся ко мне с пониманием: «Теперь мы победили американцев. Но езжай немного медленнее, товарищ!»
Die Welt (ФРГ)
«Казалось, эта среда в Москве пройдет как обычно. Но в 9:57 утра все изменилось. Внезапно по всему городу раздались звуки из громкоговорителей. Маршевая музыка чередовалась с объявлениями. Люди заполонили улицы и площади».
«Сейчас, как и всегда с момента запуска первого "Спутника", Соединенные Штаты снова оказались на втором месте. После орбитального полета космонавта Гагарина вокруг Земли вряд ли кто-то обратит внимание на то, что вскоре первый американский астронавт совершит 15-минутный полет по баллистической траектории».
Le Monde (Франция)
«Новость была ожидаемой, вряд ли кто-то был не в курсе, что скорее всего первым космонавтом станет советский человек. Тем не менее она вызвала огромный прилив энтузиазма по всему миру <...> Достижение Гагарина, даже если забыть о военных и пропагандистских аспектах, представляет собой подвиг, которым СССР может гордиться, и акт личной храбрости, заслуживающий всяческих похвал».
The Washington Post (США)
«Советы вернули на Землю человека после того, как он побывал на орбите. К[оммунизм] бросает вызов Западу, предлагая повторить подвиг. Гагарин, которого уже ласково прозвала «Гага» восторженно-взволнованная советская публика, <...> летел со скоростью около 17000 миль в час, или в шесть раз быстрее, чем когда-либо человек летал раньше. Предыдущий рекорд скорости был 2905 миль в час, поставлен американским ракетопланом X-15».
The Guardian (Великобритания)
«Россияне заслужили безграничное восхищение, продемонстрировав возможность вывести человека на орбиту вокруг Земли с помощью ракеты, а затем благополучно вернуть его обратно. Как и в случае с первым восхождением на Эверест, теперь, вероятно, будет несколько проще отправить других космонавтов – в том числе и из США – по следам майора Гагарина. В этом смысле в Советском Союзе справедливо утверждают, что первый полет человека за пределы атмосферы “открыл новую эру”.
Прежде чем небо наполнится радиопередачами космических аппаратов, не следует забывать, что запуск первого из них, каким бы коротким ни казался его полет, был актом величайшей храбрости. Даже в Советском Союзе ракеты не могут быть настолько надежными, чтобы вероятность отказа и последующей катастрофы была мала. Те, кто закрыл люки над майором Гагариным, должны были понимать, что могут больше никогда его не увидеть».
Corriere della serra (Италия)
«Первый победный эпизод великого космического приключения. Юрий Гагарин вернулся на Землю, увидев то, чего никто не видел. Человек, совершивший первый одиночный полет в космос, – майор советских ВВС, сын плотника, ему 27 лет, женат, у него две дочери. Полет начался вчера утром в 9:07 (по московскому времени) и закончился в 10:55. Космонавт смог связаться с центром полетом. Удивительно: “Я своими глазами видел, что Земля круглая и голубая, а небо темное”».
The Daily Mirror (Великобритания)
«Гагарин – значит "Дикая утка". Он облетел вокруг всего мира. Пронесся над океанами и континентами. <...> Кого не тронет это грандиозное достижение? Сегодня газета Mirror приветствует Русских – и Дикую Утку».
«Русское посольство в Лондоне вчера продемонстрировало величайшее безразличие века. Я заглянул к ним, чтобы выпить водки и произнести тост в честь их очередного превосходства в космосе. Ошибочка вышла. Не было там никакого празднования. Никакой водки (какой стыд!). Никаких тостов. Никаких взволнованных речей. Только обычная работа с дипломатическим уклоном.
Светловолосый, крепкого телосложения третий секретарь посольства СССР в Лондоне Юрий Логинов выглядел немного озадаченным, когда я спросил о вечеринке. «У нас нет времени на вечеринку, – извинился он, <...> и в его глазах появился едва заметный русский огонек. “Почему? – равнодушно спросил он. – Что сегодня такого особенного?”»
Il Popolo (Италия)
«Полет [Гагарина] означает фактическое начало третьего типа навигации, открывающего человеку новое пространство пропорционально технической эффективности средств, имеющихся в его распоряжении. Точно так же это произошло, когда первый человек отважился на плавание по водам озера или моря, или когда братья Райт полетели на своем аппарате».
Le Figaro (Франция)
«Историческая дата: человек в космосе. Поразительное достижение, удар по гордости американцев, которые отдают дань уважения советской науки, без удивления принимая событие, которое они ожидали.
Почему [первым человеком в космосе] стал Иван? Благодаря немцам и команде Вернера фон Брауна: X-15 и «Спутник», [космические аппараты США] Discoverer и [американские ракеты] Titan – все, в чем есть ракетный двигатель, это результат их открытий. Именно благодаря их фундаментальному вкладу русские и американцы смогли вырваться вперед».
The Times (Великобритания)
«У русских были собственные наработки. Еще во время сражений за Москву и Сталинград советские военные ракеты доказали свое превосходство над немецкими. Поэтому, хотя они и эффективно использовали немецких специалистов, работавших на них после войны, русские уже имели превосходство – и на заключительных этапах проектирования и строительства работу выполняли русские. В частности, заслуга в достижении высокого уровня точности полета, по всей видимости, полностью принадлежит им».
Daily Worker (США)
«Сегодня весь мир говорит о первом человеке в космосе. В СССР со всех уголков земли поступают поздравления. Этот результат – научный прорыв, превосходящий все, что было достигнуто ранее. Запомните эту дату. Ведь она открывает новый этап в истории. Отныне человек больше не привязан к земле. Он сможет исследовать бескрайние просторы за пределами мира своего рождения. Эта перспектива внушает благоговение перед открывающимися перед ним чудесными возможностями».
The New York Times (США)
«Успех России приветствуют по всему миру. Британский ученый утверждает, что Советский союз опережает США по технологиям примерно на 3 года. Ведущий британский ученый сэр Бернаррд Ловелл назвал советский подвиг по отправке человека в космос и его возвращению «одним из величайших научных достижений в истории». Он является директором обсерватории Джодрелл-Бэнк в графстве Чешир, где расположен огромный британский радиотелескоп. Сэр Бернард высоко оценил вклад русских в науку, их способность жертвовать материальными благами и целеустремленность».
The Financial Times (Великобритания)
«Научные и технологические проблемы, решенные по пути к пилотируемым космическим полетам, настолько многочисленны и разнообразны, что по некоторым данным в результате только в США появилось около 3000 новых продуктов, доступных широкой публике, и сформировалась огромная новая индустрия космических исследований».