Россиянки стали реже проходить гинекологические осмотры за последнее десятилетие

Россиянки стали реже проходить гинекологические осмотры за последнее десятилетиеЭксперты связывают это с экономической нестабильностью и страхом перед результатами обследования
За последние 10 лет доля ежегодно посещающих гинеколога россиянок 18–45 лет сократилась на 18 п. п. Если в 2016 г. профилактические осмотры регулярно проходило 76% жительниц страны, то к 2026 г. этот показатель снизился до 58%. Такие данные озвучили во время презентации результатов ежегодного всероссийского исследования «Индекс женского здоровья «Гедеон Рихтер» 2026». Его провел аналитический центр НАФИ в марте 2026 г., исследование охватило 1600 респонденток во всех федеральных округах России.
В то же время за аналогичный период возросла доля тех, кто обращается к врачу только после возникновения проблем со здоровьем, – с 14 до 24%. Изменения в остальных категориях оказались незначительными. По состоянию на начало 2026 г. каждые два года гинекологический осмотр проходило 8% россиянок против 6% в 2016 г., реже чем раз в три года – 6% против 3% женщин. Еще 2% опрошенных в 2026 г. жительниц страны никогда не были на приеме у специалиста, столько же участниц исследования отвечать на вопрос не стали. В 2016 г. гинеколога не посещал лишь 1% опрошенных.
Самой распространенной причиной отказа от ежегодных профилактических осмотров оказалось отсутствие у россиянок жалоб на состояние здоровья. Об этом рассказали 36% респонденток (вопрос предполагал возможность множественного выбора ответов). Четверть опрошенных (24%) сослались на нехватку времени для визита к гинекологу, столько же – на дискомфорт и стеснение во время осмотра. Последнюю причину чаще упоминали девушки 18–24 лет.
В Москве эта проблема стоит острее: из-за неловкости от профилактических осмотров отказывается порядка 41% женщин в возрасте 18–45 лет. Такое поведение жительниц столицы может объясняться их широким доступом к информационным ресурсам, уточнила во время презентации исследования президент Международной ассоциации гинекологов, эндокринологов, терапевтов Ирина Кузнецова.
Гинекологический осмотр затрагивает интимную зону, тело в этом случае кажется уязвимым, подлежащим оценке со стороны врача, объяснила специалист психологической платформы Alter Анна Плескевич. В возрасте 18–24 лет девушка боится, что врач заметит что-то «постыдное», рассказала психолог. У взрослых женщин стеснение чаще связано с пережитым ранее опытом неловких, обесценивающих или даже травматичных контактов с медициной. Также такие пациентки могут стесняться изменений, связанных с родами и возрастом, добавила Плескевич.
Дополнительный диагноз – это дополнительная точка тревожности, рассказала во время мероприятия социолог Ирина Гильдебрандт. По ее словам, страх подтвердить опасения удерживает женщин от похода к врачу. В результате россиянки нередко придерживаются стратегии «подожду – само пройдет». Из результатов опроса следует, что лишь 23% женщин обращаются к врачу сразу после появления симптомов, 71% занимает выжидательную позицию, а 6% затруднились ответить.
За стратегией выжидания стоит сложная психическая конструкция, в которой переплетаются тревога, потребность в контроле и глубокое, часто неосознаваемое недоверие к собственному телу, считает психоаналитический психотерапевт онлайн-сервиса психотерапии «Ясно» Мария Игнатьева. Боязнь может быть связана с фантазиями о последствиях: я стану уязвимой и слабой, перестану быть «здоровой», потеряю работу, стану менее привлекательной, добавила Плескевич. Она уточнила, что страх может вызывать и предыдущий негативный опыт посещения врачей.
Заботу о здоровье россиянки откладывают на потом и из-за экономической нестабильности, отметила Гильдебрандт. По ее словам, такая тенденция выражена в странах с высокой трудовой занятостью женщин. С ней согласился профессор Финансового университета Александр Сафонов. По его словам, рабочая нагрузка оставляет женщинам мало времени для заботы о себе. Поликлиники по субботам и воскресеньям, как правило, не работают, а найти возможность посетить врача в будний день для трудящейся женщины крайне сложно. Сафонов уточнил, что по той же причине при первых признаках заболеваний к врачам редко обращаются мужчины.
Многие женщины приходят к гинекологу с уже запущенными формами заболеваний, сказала акушер-гинеколог медицинской компании «Сберздоровье» Дарья Тихонова. Среди них врач упомянула миому матки больших размеров, предраковые состояния и уже развившиеся онкологические заболевания шейки матки, которые нередко протекают бессимптомно. Часто встречается и выраженная анемия, сформировавшаяся на фоне систематических обильных менструаций, уточнила Тихонова. Профилактический осмотр – это реальный шанс выявить проблему на стадии, когда ее лечение наиболее эффективно, заключила гинеколог.
«Ведомости» направили запрос в Минздрав с просьбой уточнить, сколько женщин было у гинеколога в 2024–2025 гг. и что предпринимается для увеличения их охвата профилактическими осмотрами.