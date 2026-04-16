Константина Абрамова переизбрали председателем Общественного совета при Минтруде

По словам Котякова, совместная работа совета и министерства во многом определяется национальными целями развития, которые поставил президент, вызовами времени – в части трансформации рынка труда. Внедрение искусственного интеллекта (ИИ) уже «серьезнейшим образом» влияет на перечень профессий, которые сегодня востребованы на рынке, сказал Котяков. По его словам, в перспективе ближайших лет ИИ повлияет в том числе на направления подготовки в образовательных учреждениях. Заместитель секретаря ОП Владислав Гриб добавил, что за время работы с министерством удалось достичь большого прогресса в части цифровизации услуг и упрощения доступа к мерам социальной поддержки.