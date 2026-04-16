Константина Абрамова переизбрали председателем Общественного совета при Минтруде

Константина Абрамова переизбрали председателем Общественного совета при МинтрудеНовый состав совета обновился более чем на треть и будет работать до апреля 2029 года
В Общественной палате (ОП) РФ состоялось первое в 2026 г. заседание Общественного совета при Министерстве труда и социальной защиты. Председателем переизбрали генерального директора Фонда «ВЦИОМ» Константин Абрамов. Впервые он занял этот пост в 2022 г.
Общественный совет при Минтруде был создан в 2013 г. в качестве совещательно-консультативного органа, который контролирует деятельность министерства. Он проводит экспертизу законопроектов, учитывает мнения общественности при принятии решений в сфере труда, занятости и соцзащиты.
В состав совета могут входить от 16 до 36 представителей, которые отбираются ОП на конкурсной основе. Для этого необходимо быть выдвинутым общественным объединением или негосударственной некоммерческой организацией и иметь представление от нее. Конкурсный отбор кандидатов в новый состав проводился в сентябре-октябре 2025 г.
Четвертый состав совета обновился более чем на треть — к работе присоединились 14 новых членов, сказал министр труда и социальной защиты Антон Котяков. Срок полномочий его членов составит три года с момента первого заседания — т. е. до 15 апреля 2029 г.
По словам Котякова, совместная работа совета и министерства во многом определяется национальными целями развития, которые поставил президент, вызовами времени – в части трансформации рынка труда. Внедрение искусственного интеллекта (ИИ) уже «серьезнейшим образом» влияет на перечень профессий, которые сегодня востребованы на рынке, сказал Котяков. По его словам, в перспективе ближайших лет ИИ повлияет в том числе на направления подготовки в образовательных учреждениях. Заместитель секретаря ОП Владислав Гриб добавил, что за время работы с министерством удалось достичь большого прогресса в части цифровизации услуг и упрощения доступа к мерам социальной поддержки.
Политолог Михаил Виноградов отмечает, что состав совета ориентирован на активистов, НКО и волонтеров — скорее как на участников, заинтересованных в публичном продвижении Минтруда, чем на нейтральных медиаторов. По его словам, таким образом ведомство стремится позиционировать себя как площадку для поиска баланса между работодателями, профсоюзами и государством. Однако, добавляет Виноградов, достижение такого баланса затруднено из-за традиционно слабых позиций профсоюзов в России.
Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов подчеркнул значимость совета, отметив, что в него входят опытные представители общественных и научных организаций. По его словам, члены совета сохраняют независимость, поскольку не получают вознаграждения от министерства. Они придерживаются разных взглядов на предлагаемые инициативы, поэтому обсуждения проходят открыто и нередко эмоционально. Это, считает депутат, позволяет рассматривать предложения с разных сторон — с учетом оценок, прогнозов и критики.