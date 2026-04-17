КПРФ внесла в Госдуму законопроект о цифровых правах граждан

КПРФ внесла в Госдуму законопроект о цифровых правах гражданСейчас закон предусматривает абстрактное право на информацию, считают в партии
Фракция КПРФ во главе с Геннадием Зюгановым внесла в Госдуму законопроект «О государственных гарантиях цифровых прав граждан», сообщил «Ведомостям» заместитель председателя комитета палаты по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Обухов.
Как сообщали «Ведомости» 2 апреля, целью законодательной инициативы заявлено обеспечение каждого гражданина комплексом гарантированных государством прав в цифровом пространстве, включая право на доступ к сети интернет, свободу выражения мнений в цифровой среде, защиту персональных данных и право на анонимность. Документом устанавливаются легальные определения понятий «цифровые права граждан», «цифровая среда», «цифровая платформа» и др.
В документе перечислены принципы государственной политики в цифровой среде: принцип доступности, принцип нейтральности, принцип соразмерности, принцип максимальной защиты и принцип прозрачности. Доступ граждан к интернету должен ограничиваться исключительно на основании решения суда либо при наличии подтвержденной кибератаки. При этом не позднее 24 часов с момента ограничения интернета материалы передаются в суд для последующего контроля. Срок внесудебного ограничения не должен превышать двух суток.
«По действующим законам у людей есть лишь абстрактное право на доступ к информации, что мы в КПРФ считаем неприемлемым», – говорит Обухов. Существующий пробел коммунисты и хотят урегулировать.
Источник «Ведомостей» в Госдуме оценивает шансы на прохождение инициативы КПРФ как крайне низкие. 23 марта аналогичную инициативу анонсировал лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. 17 апреля в малом зале Госдумы соберется рабочая группа для обсуждения его предложения, сообщила «Ведомостям» замруководителя центрального аппарата партии по информационной политике Элеонора Кавшар.