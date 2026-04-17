КПРФ внесла в Госдуму законопроект о цифровых правах граждан

В документе перечислены принципы государственной политики в цифровой среде: принцип доступности, принцип нейтральности, принцип соразмерности, принцип максимальной защиты и принцип прозрачности. Доступ граждан к интернету должен ограничиваться исключительно на основании решения суда либо при наличии подтвержденной кибератаки. При этом не позднее 24 часов с момента ограничения интернета материалы передаются в суд для последующего контроля. Срок внесудебного ограничения не должен превышать двух суток.