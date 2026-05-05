Что известно про атаку беспилотников на Чебоксары

Пострадали три человека
Инна Шульгина
Оксана Король / Бизнес Online / ТАСС
Оксана Король / Бизнес Online / ТАСС

В ночь на 5 мая украинские беспилотники атаковали Чебоксары. Пострадали трое. По данным минздрава Чувашии, один раненый доставлен в больницу в состоянии средней степени тяжести. Утром 5 мая глава республики Олег Николаев сообщил о повторных ударах по Чебоксарам.

Что известно о налете БПЛА на город – в материале «Ведомостей».

По словам Николаева, на месте работают все экстренные службы, ситуация под контролем. Оказание медпомощи, согласно сведениям минздрава, находится на личном контроле главы республики.

СМИ публикуют кадры, на которых видны повреждения многоквартирных домов. НТВ сообщает о двух домах, информации о пострадавших в них пока нет.

Министр образования Чувашии Дмитрий Захаров сообщил о введении в школах и техникумах дистанционного обучения в связи с угрозой беспилотной атаки. Родителям дошкольников рекомендовано не водить детей в детские сады. По словам мэра Чебоксар Станислава Трофимова, вторая смена сможет начать учиться, если будет официальный отбой угрозы атаки БПЛА.

В Чебоксарах приостановлена работа общественного транспорта. «В связи с текущей обстановкой в городе и в целях обеспечения вашей безопасности работа общественного транспорта временно приостановлена на неопределенный срок» – говорится в сообщении минтранса региона в Мах.

Трофимов предупредил о временных ограничениях движения в городе. Часть улиц перекрыта. «О возобновлении полноценного движения я сообщу сразу же, как только спецслужбы закончат работу и дадут «отбой», – пообещал глава города.

В Чебоксарах развернут оперативный штаб. Пункт временного размещения организован на базе школы №57. Здесь, по словам Трофимова, можно получить горячее питание и первую необходимую помощь.

Прокуратура Чувашской республики взяла на контроль соблюдение прав пострадавших при украинской атаке на Чебоксары и Чебоксарский муниципальный округ. Ситуацию контролирует лично прокурор республики Эдуард Гиматов. Организована горячая линия для приема заявлений по факту инцидента и оказания правовой помощи.

В аэропорту Чебоксар действует ограничение на прием и выпуск самолетов.

