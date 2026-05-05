Что известно про атаку беспилотников на Чебоксары

Министр образования Чувашии Дмитрий Захаров сообщил о введении в школах и техникумах дистанционного обучения в связи с угрозой беспилотной атаки. Родителям дошкольников рекомендовано не водить детей в детские сады. По словам мэра Чебоксар Станислава Трофимова, вторая смена сможет начать учиться, если будет официальный отбой угрозы атаки БПЛА.