Выплата на свадьбу стала самой частой мерой поддержки семей от работодателя

Привязка мер поддержки к стажу, с одной стороны, инструмент удержания и оптимизации затрат, считает HR-директор Московской школы управления «Сколково» Сергей Спасов. По его словам, компания страхует инвестиции в более лояльных и проверенных сотрудников, но в случае семейных льгот это работает хуже. Рождение ребенка или брак не синхронизируются со стажем и не должны превращаться в «привилегию для выживших», пояснил он. По мнению Спасова, дифференциация возможна, но не в доступе к льготе, а в ее объеме. Иначе компания рискует демотивировать ключевых сотрудников на раннем этапе и подорвать доверие к работодателю как к островку стабильности в критически важные моменты жизни, отметил эксперт.