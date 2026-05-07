Выплата на свадьбу стала самой частой мерой поддержки семей от работодателя

Выплата на свадьбу стала самой частой мерой поддержки семей от работодателяНаиболее дорогая льгота для компаний – доплата к пособию по беременности
Самыми распространенными льготами для поддержки молодых семей стали выплата на свадьбу (у 42% компаний), доплата к пособию по беременности (41%) и добровольное медицинское страхование для супругов (41%). К такому выводу пришла компания «Технологии доверия». Она провела исследование среди 87 организаций (своих клиентов) в октябре 2025 г. – марте 2026 г., они представляли 15 отраслей. Результаты исследования есть у «Ведомостей».
Менее распространенными, согласно результатам опроса, стали следующие льготы: ведение беременности сотрудниц (33%), психологическая помощь супругам (32%) и программы льготного санаторно-курортного лечения (27%).
Самой дорогой льготой для молодых семей у опрошенных компаний стала доплата к пособию по беременности. Ее медианное значение составляет 280 000 руб. на сотрудника. Выплата на свадьбу обходится в 20 000 руб., а ДМС для супругов – примерно в 43 200 руб. на сотрудника.
Большинство опрошенных компаний дарят подарки к праздникам детям сотрудников (91%), предоставляют единовременную выплату при рождении ребенка (76%) и дают отпуск отцам по этому случаю (59%). У 50% организаций предусмотрено ДМС для ребенка, 41% участников исследования оплачивают детский лагерь.
Медианное значение для единовременной выплаты при рождении ребенка у опрошенных предприятий составило 30 000 руб. Полис ДМС для ребенка в год обходится в 41 500 руб. на сотрудника, а оплата детского лагеря – в 45 000 руб. Подарки детям к праздникам оказались самыми дешевыми. На одного сотрудника разово тратят 3000 руб.
Большинство опрошенных организаций (79%) предоставляют льготы всем работникам, только 21% привязывают их к стажу. Лишь у 13% участников льготы больше касаются женщин, а у 87% участников опроса действует принцип равноправия при распределении льгот.
Кого опрашивали
Эффективная поддержка семей не всегда требует дорогостоящих решений, говорит консультант по вопросам управления персоналом компании «Технологии доверия» Катерина Фролова. По ее словам, зачастую конкурентное преимущество дают нефинансовые льготы: например, возможность выбора формата и графика работы. Это облегчает сотрудникам совмещение профессиональных обязанностей и воспитания детей, отметила Фролова. Поддержка родительства и детства является важной составляющей соцпакета для соискателей с детьми либо только планирующих создание семьи, добавила менеджер практики по вопросам управления персоналом «Технологий доверия» Мария Мирошниченко. По ее мнению, льготы могут стать значимым фактором при выборе работодателя и – с учетом госполитики – «гигиеническим минимумом».
Привязка мер поддержки к стажу, с одной стороны, инструмент удержания и оптимизации затрат, считает HR-директор Московской школы управления «Сколково» Сергей Спасов. По его словам, компания страхует инвестиции в более лояльных и проверенных сотрудников, но в случае семейных льгот это работает хуже. Рождение ребенка или брак не синхронизируются со стажем и не должны превращаться в «привилегию для выживших», пояснил он. По мнению Спасова, дифференциация возможна, но не в доступе к льготе, а в ее объеме. Иначе компания рискует демотивировать ключевых сотрудников на раннем этапе и подорвать доверие к работодателю как к островку стабильности в критически важные моменты жизни, отметил эксперт.
Компании могут реализовать корпоративные программы на базе программы долгосрочных сбережений (ПДС), отметила член совета директоров КАО «Азот» Анастасия Горелкина. В этом случае участник сможет получить софинансирование не только от работодателя, но и от государства. Впоследствии эти сбережения можно будет использовать на любые цели, например для улучшения жилищных условий или оплаты образования детей, сказала Горелкина. По ее словам, эта гибкость делает ПДС ценным инструментом для поддержки семей.