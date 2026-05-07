Одним из форматов празднования 9 Мая может стать доставка частицы Вечного огня

«Все мы видим, что киевский режим, неся поражения на поле боя, повышает свою террористическую активность в российском тылу. Мы не имеем права рисковать, ведь на параде всегда большое скопление людей, а это увеличивает соблазн врага устроить провокации», – написал 4 мая в Max губернатор Воронежской области Александр Гусев. По его словам, «в ближайшем будущем мы обязательно вернемся к проведению военных парадов на главной площади – и в честь героев прошлого, и в честь героев настоящего».