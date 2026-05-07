Одним из форматов празднования 9 Мая может стать доставка частицы Вечного огня

Одним из форматов празднования 9 Мая может стать доставка частицы Вечного огняБаланс онлайн- и офлайн-акций ко Дню Победы в регионах разный
В 2026 г. в 10-й раз в России проходит организованная ОНФ акция «Огонь памяти», в рамках которой частицы Вечного огня с Могилы Неизвестного Солдата в Москве доставляют в регионы – по аналогии с Благодатным огнем, который ежегодно сходит в Иерусалиме накануне Пасхи.
Эта акция может быть актуальна в условиях неопределенности, когда то и дело отменяются офлайн-мероприятия, говорит политолог Алексей Макаркин. В отличие от Благодатного огня, схождение которого относится к религиозной сфере, касающейся в основном практикующих верующих, частица Вечного огня объединяет куда более широкие слои населения, уточнил Макаркин. «Тема памяти о Великой Отечественной войне значима, по опросам, для подавляющего большинства россиян», – отметил он.
Традиционные форматы неравномерно будут использовать в регионах.
«Все мы видим, что киевский режим, неся поражения на поле боя, повышает свою террористическую активность в российском тылу. Мы не имеем права рисковать, ведь на параде всегда большое скопление людей, а это увеличивает соблазн врага устроить провокации», – написал 4 мая в Max губернатор Воронежской области Александр Гусев. По его словам, «в ближайшем будущем мы обязательно вернемся к проведению военных парадов на главной площади – и в честь героев прошлого, и в честь героев настоящего».
В ряде российских регионов, и не только Воронежской области, отказались от парадов в честь Победы в Великой Отечественной войне, а также очных шествий «Бессмертного полка». От торжественных мероприятий в очной форме решили отказаться, в частности, в Крыму, Краснодаре, Орле, Ростове-на-Дону, Новочеркасске, Великом Новгороде. Власти объясняют это соображениями безопасности: большинство этих регионов находятся на границе России и, следовательно, могут быть обстреляны вооруженными силами Украины.
Глава Крыма Сергей Аксенов в условиях отмены парада и «Бессмертного полка» пообещал сделать все необходимое и возможное, «чтобы воздать дань уважения нашим дорогим ветеранам, почтить память погибших, провести праздничные мероприятия в различных форматах». «Бессмертный полк» пройдет только в онлайн-формате в ряде регионов. В частности, шествия не будет в Тверской, Пензенской, Курганской областях и других субъектах. Онлайн-шествие состоится в регионах 9 мая в 12.00 по местному времени.
Губернатор Ярославской области Михаил Евраев 5 мая пообещал организовать доставку желающих принять участие в акции автобусами из других муниципалитетов. В Петербурге участники «Бессмертного полка» пройдут по Невскому проспекту, заявил 1 мая губернатор Александр Беглов в эфире телеканала «78». В Ленинградской области акция состоится 9 мая в трех десятках населенных пунктов, включая города воинской славы и воинской доблести (Выборг, Гатчину, Лугу, Тихвин, Волхов, Кингисепп, Любань, Лодейное Поле и Подпорожье), сообщал «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу комитета по сохранению культурного наследия региона.
«Церемония, связанная с частицей Вечного огня, может дополнить торжества, связанные с празднованием Дня Победы, и не требует дополнительных мер безопасности. Зато может запомниться людям как дополнительный знак уважения в памяти о Победе в Великой Отечественной войне», – сказал Макаркин «Ведомостям».