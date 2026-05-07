Россиян могут начать проверять на рак легкого при диспансеризации

Уже включенная в программу профосмотров флюорография не позволяет обнаружить злокачественные опухоли на I–II стадиях, говорит Боровова. По ее словам, сегодня доля случаев рака легкого, обнаруженных на ранних этапах, составляет менее четверти от всех выявленных. К примеру, в 2024 г. 27% опухолей трахеи, бронхов и легкого были диагностированы на III стадии, 43% – на четвертой, следует из сборника НМИЦ радиологии «Состояние онкологической помощи населению России в 2024 г.». При этом только 10–15% пациентов с такими новообразованиями достигают стойкой ремиссии, а выживаемость при выявлении рака легкого на I–II стадиях превышает 50%, отметила Боровова.