Россиян могут начать проверять на рак легкого при диспансеризации

Россиян могут начать проверять на рак легкого при диспансеризацииОбследование предлагается проводить с помощью низкодозного КТ
Низкодозную компьютерную томографию (НДКТ) грудной клетки могут включить в порядок диспансеризации взрослых пациентов с риском развития рака легкого. Такую инициативу обсуждают в Минздраве, говорится в ответе министерства на обращения Ассоциации онкологических пациентов «Здравствуй» и межрегионального общественного движения «Движение против рака» (копия есть у «Ведомостей»).
НДКТ – это современный метод лучевой диагностики, он используется для выявления патологических изменений в легких. Доза облучения при НДКТ сопоставима с показателями для рентгенографии и не превышает 1 миллизиверта. Такой уровень лучевой нагрузки допустим для скрининговых исследований, поясняется на сайте НМИЦ им. В. А. Алмазова.
Перед повсеместным внедрением НДКТ предстоит определить, для каких возрастных групп и с какой периодичностью нужно проводить скрининг, говорится в письме Минздрава. Также планируется обозначить критерии риска, которые станут основанием для направления пациентов на обследование.
Сейчас лучевая диагностика легких проводится только на втором этапе диспансеризации с помощью рентгена или КТ. Основания для проведения исследования определяет терапевт. Врач ориентируется, в частности, на стаж и интенсивность курения пациента. Назначить процедуру могут также дерматовенеролог, хирург и колопроктолог, говорится в письме Минздрава. Действующие правила будут применяться вплоть до июля 2027 г., уточняется в документе.
В случае принятия решения о включении НДКТ в программу профилактических осмотров обследование может проводиться на первом этапе диспансеризации, предположила президент Ассоциации онкологических пациентов «Здравствуй!» Ирина Боровова.
Уже включенная в программу профосмотров флюорография не позволяет обнаружить злокачественные опухоли на I–II стадиях, говорит Боровова. По ее словам, сегодня доля случаев рака легкого, обнаруженных на ранних этапах, составляет менее четверти от всех выявленных. К примеру, в 2024 г. 27% опухолей трахеи, бронхов и легкого были диагностированы на III стадии, 43% – на четвертой, следует из сборника НМИЦ радиологии «Состояние онкологической помощи населению России в 2024 г.». При этом только 10–15% пациентов с такими новообразованиями достигают стойкой ремиссии, а выживаемость при выявлении рака легкого на I–II стадиях превышает 50%, отметила Боровова.
Флюорография и рентгенография дают плоское двумерное изображение, отметила онколог медицинской компании «Сберздоровье» Суна Исакова. В результате ребра, сосуды и сердце на снимке могут наложиться друг на друга и скрыть небольшие образования. Флюорография, например, нередко пропускает опухоли размером в несколько миллиметров – а именно такими они и бывают на I стадии, уточнила врач.
НДКТ работает иначе: аппарат послойно сканирует весь объем легкого и позволяет обнаружить очаг, невидимый на рентгене, рассказала Исакова. В этот момент пациент еще ничего не чувствует, а операция по удалению опухоли еще осуществима и способна дать стойкий результат, добавила она. Директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович уточнила, что помимо рака легкого НДКТ позволяет выявлять туберкулез, хроническую обструктивную болезнь легких, кальциноз артерий и другие патологии органов грудной клетки. Томографов для проведения процедуры в стране достаточно, заключила Попович.
Включение НДКТ грудной клетки в программу профосмотров сделает лечение более эффективным и менее затратным для системы здравоохранения, считает Боровова. По ее словам, скрининг должен охватить курящих, а также пациентов с наследственным риском развития рака. Исакова уточнила, что в группу риска входят и пациенты с хроническими заболеваниями легких. Воспалительные процессы в их дыхательных путях создают условия для развития опухолевых клеток, объяснила она.
«Ведомости» направили запрос в Минздрав с просьбой уточнить, на каком этапе находится обсуждение включения НДКТ в порядок диспансеризации.