Главная / Общество /

Что известно о крупном пожаре в хостеле на востоке Москвы

Эвакуировано более 600 человек, объявлен второй номер сложности
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

На востоке Москвы произошел крупный пожар в здании, где располагается гостиница «Акварель». Из здания были эвакуированы свыше 600 человек. Пожару присвоен повышенный номер сложности, рассматривается возможность применения авиации. «Ведомости» собрали основные тезисы о происшествии.

Масштаб и локация происшествия

Пожар вспыхнул в административном здании на востоке Москвы, по адресу: улица Монтажная, дом 7, строение 8. Возгорание произошло на втором этаже. Судя по «Яндекс Картам», в здании находится гостиница «Акварель».

Прокуратура устанавливает обстоятельства пожара. Точная причина будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы.

Эвакуация людей

До прибытия пожарных подразделений люди начали покидать здание самостоятельно. Всего было эвакуировано более 600 человек. Об этом агентствам ТАСС и «РИА Новости» сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС России.

Как тушат пожар

Первоначально площадь пожара составляла 300 кв.м. Из-за быстрого распространения огня был объявлен второй номер сложности пожара. Позднее площадь пожара увеличилась до 450 кв.м. На месте работают более 80 специалистов и 23 единицы техники. В 12:15 мск пожар был локализован.

Среди рассматриваемых мер по борьбе с огнем – привлечение авиации, сообщили в оперативных службах ТАСС.

На место уже направлен пожарный вертолет. Также выдвинулся пожарный поезд. Запрошены дополнительные силы, включая экипажы скорой помощи и ГИБДД.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь