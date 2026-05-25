Что известно о крупном пожаре в хостеле на востоке Москвы

Что известно о крупном пожаре в хостеле на востоке МосквыЭвакуировано более 600 человек, объявлен второй номер сложности
На востоке Москвы произошел крупный пожар в здании, где располагается гостиница «Акварель». Из здания были эвакуированы свыше 600 человек. Пожару присвоен повышенный номер сложности, рассматривается возможность применения авиации. «Ведомости» собрали основные тезисы о происшествии.
Масштаб и локация происшествия
Пожар вспыхнул в административном здании на востоке Москвы, по адресу: улица Монтажная, дом 7, строение 8. Возгорание произошло на втором этаже. Судя по «Яндекс Картам», в здании находится гостиница «Акварель».
Прокуратура устанавливает обстоятельства пожара. Точная причина будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы.
Эвакуация людей
До прибытия пожарных подразделений люди начали покидать здание самостоятельно. Всего было эвакуировано более 600 человек. Об этом агентствам ТАСС и «РИА Новости» сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС России.
Как тушат пожар
Первоначально площадь пожара составляла 300 кв.м. Из-за быстрого распространения огня был объявлен второй номер сложности пожара. Позднее площадь пожара увеличилась до 450 кв.м. На месте работают более 80 специалистов и 23 единицы техники. В 12:15 мск пожар был локализован.
Среди рассматриваемых мер по борьбе с огнем – привлечение авиации, сообщили в оперативных службах ТАСС.
На место уже направлен пожарный вертолет. Также выдвинулся пожарный поезд. Запрошены дополнительные силы, включая экипажы скорой помощи и ГИБДД.